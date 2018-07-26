目前各大重要指数是全部收绿，这个位置下跌其实问题不大。2900点是一个重要压力位，如果市场选择缓涨，那么持续周期长并且能够夯实底部，但是可惜指数选择一步到位，那么接下来大概率会形成反复的整固。 这种位置的整固比市场快速突破要好。





板块上看，跌幅最大的是深圳次新板块，板块内红绿比是10比90，主跌。近端次新股成为上午的重灾区，江苏新能、彤程新材、绿色动力都-8%。昨天涨停板中今天16家连板，11家收绿。目前涨5%到9%之间的是46家，显示追涨愿意不高，人气低迷。





昨天宁德时代带头跳水后，就把次新指数带下来了，破位中。今天也是大跌。所以次新股整体来说，处于不乐观状态中。次新的下跌其实还是消息面因素导致的结果。





从媒体爆料来看，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的IPO申请昨天已经通过了证监会发审委的审核。根据迈瑞医疗5月份最近一次披露的招股说明书申报稿，公司拟发行不超过1.22亿股，募资投向偿还银行贷款及补充运营资金项目、营销服务体系升级项目等八个项目，拟用募集资金投入63.4亿元。这意味着迈瑞医疗将有可能刷新此前由sz300750(宁德时代)创下54.6亿元的创业板最高募资纪录。





这个过会其实传递给市场的信号是不太好的。这相当于—— 虽然3000点以下不发CDR，但是行业龙头的上市IPO并没有缓解 。这种做法其实非常尴尬，并且非常失人心。变相相当于承认了监管部门的核心利益并不是市场走势，而是直接融资。为了直接融资耍起这种小聪明和文字游戏。不管真实的想法如何，市场一旦有这种担忧和考虑，那么对人气而言都是比较大的伤害。不得不说，总是一把好牌打得稀烂，也是挺让人服气的。





不过对于行情来说，我觉得大家倒没必要过分的担忧。目前看昨天最大的利好是央行电话指导部分银行下调了MPA。这个MPA究竟是个啥其实不用管，核心就是放宽广义信贷增速的上限，说白了，鼓励银行支持实体经济。该消息直接利好银行股， 进一步增加银行放水的可操作性，间接利好大盘。





等于是进一步强化宽松信号。





而与此同时，斯太尔八连板走妖。这种妖股的出现说明两点 ，第一是监管确实在选择性的观望，为了呵护人气。大家能感受到近期特停已经很久没有出现了。第二是市场的风险偏好确实是在提高。





这两点对于判断行情来说比较重要。而选股上面，从近期暴涨品种来看，超跌股比高位品种要明显受到关注。接下来异动的主体会大量集中在超跌领域。这个思路大家要格外注意。



