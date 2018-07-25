早上一睁眼，长生生物ST了，15人刑拘，高管几乎被一网打尽。这家让主席总理发话一查到底的公司，目前看退市几乎是唯一的结局。要我说，只能是大快人心。







昨晚兴业证券公告，董事长高俊芳之子仍然质押套现了6个亿，这个大窟窿估计要兴业自己来扛了。事实上长生生物事发前，高俊芳家族几乎把股票都质押了，套现了几十亿。就像我们当初讲股权质押一样。对于这些人来说，公司好不好，疫苗好不好，股价怎么走，都不重要了。





想想看这次，如果不是中央下令彻查，主席总理发话，长生最惨也不过就是退市，但是退市对这些人有影响吗？高氏家族还是亿万富翁！





苦的是当初以为是大白马，而除了真金白银去支持，没想到仅仅是被人家当成了提款机的股民。更苦的，是那些打着问题疫苗的孩子们。





这种事情，一查到底都不该算是结束！





长生生物、长春高新、康泰生物。这些公司暴雷前，都是大白马的代表。谁都不知道只在一夜之间就突然平地一声雷。而今天下午又看到，当初和长生同时上了黑榜的武汉生物，也被翻出来。舆论对于疫苗类企业在大面积反扑。只能说——该。





只能说人在做天在看。多说一句的话。这件事情多我们投资者的意义就是——永远记得为什么投资不能在一家公司重仓。为什么不能去赌一家公司。原因就在于这里。





因为你永远不知道你重仓去赌的这家公司的老板是不是明天就贾跃亭了。你也不知道明天这家公司疫苗是不是就出问题了。你甚至不知道原本是二线白酒龙头，明天是不是突然就塑化剂超标了。或者周末吃着火锅唱着歌，突然就被自媒体一篇文章就点爆了对于公司业绩的质疑大潮。更要命的是，明天说不定扇贝就又游走了。这些黑天鹅，有些可以通过调研去规避，我们去年在神雾系和獐子岛事发前就给学员做过分析。但有些则真的不能。而对于散户投资者来说，调研都是不现实的。所以归根结底一句话，鸡蛋不要放在同一个篮子里，这是投资的第一课！





最后还是说说行情。观点还是继续看反弹。节奏上大家不要指望当前位置能出现连续暴力大阳。但是说实话，进二退一的反弹对于会选股的朋友其实是最舒服的行情。





这个位置是毫无疑问的市场底部。今天看疫苗类一些受到拖累的品种也在继续复苏。说明市场人气确实是在回升。妖股斯太尔震荡了一天，最后暴力拉板强势突破了7连板大魔咒。市场的风险偏好毫无疑问在提升。这些都是市场复苏的信号。





市场复苏，游资就要回来打猎。这个位置还在观望的朋友要考虑好。接下来的行情，如果没有打好底仓，在游资的左突右冲下，可能会比较被动了。跟着我们节奏在布局反弹的学员接下来也要跟紧内参的策略。不要跑偏咯。总的来说，还是一切向好中。热线：010-57594189



