昨天市场疯狂的在说基建股的时候，我们在午评里面非常清晰的表明观点——短期基建品种有些过热了。从短线而言，追高并不恰当。





其实随着市场的底部区间越来越清晰，也有越来越多的投资者有些按奈不住此刻的心情。恨不得今天就换股，下一秒就调仓。所以很多朋友在询问，是否已经进入二八转换的逻辑。尤其在昨天，看到很多朋友在问，市场的逻辑主线是否已经回归到权重之上。





这里面我觉得应该和大家好好讲一讲。





底部区间，是否调仓是一个非常重要的选择。但是我们的任何操作都不该是源于脑袋一热。所以简单讲，我认为调仓与否，大家应该先重视两个不同的情况。





情况一：如果您手里面拿的是垃圾股，是到目前为止仍然没有太好的反弹表现，甚至股价仍然处于非常明确地下跌通道中的品种。那么不好意思，别等了，赶紧换！





我们接触过一些套牢的朋友，说法都是“等到我的股票回本就换股”。我觉得这种朋友的思路是要特别小心的。为什么呢？大家之所以说想要等一等，是因为大家都认为当前这个位置很多股票都是底部。是底部了，该反弹了，那么我等一等手中股票解套再说吧。但是我要告诉大家，不同的股票反弹的速度是不同的。如果手中的持股质地太差，必然导致股性很差。近期我们给学员讲的科技股，浪潮信息获利已经30%，但市场上很多品种，仍然趴在地上。所以死扛的朋友要明白，等到您回本的时候，其他优质品种又涨到天上，到时候怎么办？一换股就是高位接盘。所以当前的时间窗口，应该是最应该考虑调仓的时间点。大家要把握好。





情况二：如果我手里面拿着的品种还不错，那我要不要跟随热点做一做？





对于市场来讲，我们认可大蓝筹的逻辑，因为之前跌得太深，这一次政策利好也很到位。但是所谓的风格转换不是一夜之间就能够达成的。风格转换的一个先决条件是前期热点炒作逻辑的枯竭





目前看，科技股炒作逻辑真的已经到了这个地步了吗？我们认为接下来科技股会形成分化，但距离炒作到位还有距离。所以我们认为大蓝筹的启动，应该是从预备队被提升到了主力部队，能够和题材平起平坐了，但是并非大蓝筹替代了科技题材的主力位置。这个逻辑和关系大家要搞清楚。





这个位置大家如果搞错了关系，把“蓝筹与科技并行轮动反弹”判断为“蓝筹替代科技反弹”（至少短期如此），那么势必要做出是否调仓的判断。而基建股票至少短线来说，反弹已经过猛，如果第一波反弹是跟着我们的节奏，拿的很好的科技股龙头标的，这个位置，把有盈利，安全垫很足的筹码卖出，去介入已经强势反弹三天的短期高位基建蓝筹。





这至少从短线来说，并不是非常理性的操作。



