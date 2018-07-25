【题材】





1、河北积极推进雄安规划建设、机构看好投资潜力





河北省委书记王东峰24日主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调，雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地，大力发展高端高新、信息智能产业，建设高质量和宜居宜业的现代化城市；要完善配套基础设施，提高教育、医疗、养老等公共服务水平；要大力拓展资金来源渠道，积极争取国家资金支持和金融机构信贷支持，切实加大省内财政投入，创新投融资机制。





韩建河山(603616)是华北地区PCCP管材龙头；冀东装备(000856)是我国最早的水泥装备制造及维修企业；凌钢股份(600231)已入驻雄安设立办事处。









2、国内第一个扶持政策出台 全球上百家科技公司加入RISC-V阵营





上海市最近发布了《关于开展2018年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)项目申报工作的通知》，开始将从事RISC-V相关设计和开发的公司作为扶持对象，这也是国内第一个和RISC-V相关的扶持政策，说明RISC-V的先进性、开放性以及逐渐完善的生态得到官方认可。





A股上市公司中，飞利信(300287)旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成，且拥有完全自主知识产权。兆易创新(603986)全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。









3、功率半导体MOSFET缺口扩大 下游公司加价2成扫货





据台湾工商时报报道，随着时序进入半导体市场传统旺季，金氧半场效晶体管(MOSFET)市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，然而中兴通讯(000063)重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。





士兰微(600460)是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列。富满电子(300671)中低压MOSFET产品量价齐升，市场占率继续提高。









4、全球铝电解电容龙头再度涨价 行业景气持续攀升





据媒体报道，由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因，全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调：咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%；导电高分子电容器上调7%；自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。





江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一；艾华集团(603989) 是我国及全球铝电解电容器龙头企业；振华科技(000733)全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。









5、钼精矿供应紧张、钼产品延续涨价趋势





在钼精矿供应紧张推动下，国内钼市呈现全线涨价态势，钼产品延续货紧价涨趋势。百川资讯数据显示，24日钼铁价格上涨2000元/吨，钼糈矿调涨20元/吨度，氧化钼涨40元/吨度。国际市场方面，钼价也继续上调，氧化钼经销报价上调至11.7-11.85美元/磅钼，欧洲钼铁报价上调至28.0-28.2美元/千克钼。





金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)为钼制品产品龙头。









6、军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期





据媒体报道，"2018第三届中国(深圳)军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类，其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等；新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。





中国动力(600482)是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商；中航电测(300114)是智能测控领域军民融合型高新技术企业；光威复材(300699)是我国碳纤维行业领军企业。





【提醒】

新股申购——长城军工(601606) 申购代码申购上限：4.4万股 发行价格：3.33元

【要闻】

1、吉林省纪委监委启动对长春长生生物(002680)疫苗案件腐败问题调查追责

2、财政部：严禁国有金融企业凭借资金优势控制非金融企业。

3、外汇局：严厉查处外汇违规行为维护外汇市场健康良性秩序

4、上周新增投资者数24.91万 环比减少2.12%

5、财政部：1-6月国有企业利润总额同比增长21.1%

6、中国机器人(300024)产业联盟：国产工业机器人(300024)市场五年以来首次降至27%以下

8、今日发审会共有5家企业上会，除金春股份被否外，其他4家过会。

9、工信部：我国集成电路产业快速发展，上半年集成电路产量同比增长15%

10、国务院：优化科研管理提升科研绩效若干措施，加大科技成果转化股权激励力度。

11、阜兴系私募爆雷：涉及规模180亿元左右，监管对银行托管态度分歧。

12、工信部婴幼儿配方乳业座谈会：推动企业兼并重组

13、财政部：6月共销售彩票586.29亿元，同比增长73.2%

14、美股涨跌不一，纳指收跌0.01%；COMEX 8月黄金期货收跌不到0.1%；WTI 9月原油期货实盘价格收涨0.93%。

【公告：复牌】

海航投资(000616)：拟收购新生医疗及慈航医院 复牌后继续推进重组

汇金科技(300561)： 继续推进收购捷文科技事项 股票复牌

四通新材(300428)：拟25.5亿收购立中股份100%股权 股票复牌

【公告：业绩】

中国石化(600028)：半年报预增50%

雷科防务(002413)半年报：净利6794万 同比增长34.6%

柳药股份(603368)：半年报预增33.25%

泰豪科技(600590)：半年报预增55.39%到 77.59%

天华超净(300390)：上半年净利2023万元 同比增63%

水井坊(600779)：半年报净利2.67亿 同比增133%

合众思壮(002383)：上半年净利1.8亿元 同比增259%

中持股份(603903)半年报：净利5814万 增长312%

京能电力(600578)：半年报预增 380%左右

德赛电池(000049)业绩快报：净利1.33亿 同比增长 16.49%

飞科电器(603868)半年报：净利2.23亿 同比增长 25.33%

招商银行(600036)：净利448亿元 同比增长14%

【公告】

龙建股份(600853)：联合中标19.7亿PPP项目

南威软件(603636)：中标6450万元采购项目

飞鹿股份(300665)：中标6000万轨交项目 占去年营收21%

新华文轩(601811)：四川省学生资助管理中心拟采购10亿元课本

正业科技(300410)：控股股东协议转让5.1%股份

澳洋科技(002172)：拟更名为“澳洋健康”

兴业证券(601377)：长生生物(002680)股东实际质押1.78亿股，待购回金额6.75亿元

易联众(300096)：与蚂蚁金服在疫苗溯源方面的合作 尚处于技术方案的规划设计阶段

长生生物(002680)：被实施其他风险警示 变更为“ST长生”

凯瑞德(002072)：股东任飞股票被强平 公司变更为无实控人

华闻传媒(000793)：控股股东间接持有的部分股份遭遇平仓被动减持

睿康股份(002692)：终止重大资产重组

健民集团(600976)：公司产品小金胶囊抽检出现不合格

百花村(600721)：总经理被公安机关立案调查

【增减持】

美盈森(002303)：拟回购5000万元-3亿元股份

骆驼股份(601311)：拟以6500万元-13000万元回购股份

冀中能源(000937)：控股股东拟斥资4710万至5000万增持公司股票

广东鸿图(002101)：控股股东近日累计增持1%股份

怡亚通(002183)：拟以1000万元-4.54亿元回购股份

伊之密(300415)：拟回购2000万元-4500万元股份

西部证券(002673)：控股股东增持1%股份 拟增持不超过2%股份

红宇新材(300345)：股东拟减持不超过1%股份

南京新百(600682)：新余创立拟减持不超过1.53%股份

日月股份(603218)：两股东计划减持不超过6%股份

万科Ａ：7月24日钜盛华作为委托人减持公司A股 占总股本的0.4%





【解禁股】

启迪设计(300500)、国睿科技(600562)、云内动力(000903)、松发股份(603268)、东华软件(002065)、东方锆业(002167)、文科园林(002775)、星徽精密(300464)



