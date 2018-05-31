最绝望的时候往往是黎明前的黑暗。





本周导致市场大幅暴跌的利空其实都是外围，一个意大利方面的股债汇三杀，一个美国半夜释放的贸易战重燃的信号。





而昨晚意大利组建新政府现曙光，国债拍卖情况好于预期提振市场情绪。 欧洲股市集体上涨，道指大涨306点，小盘股指数收涨1.4%。道琼斯指数、标普500指数创自5月4日以来最大日内涨幅。截止收盘，标普500指数收盘上涨1.27%；纳斯达克指数收盘上涨0.89%；道琼斯指数收盘上涨306.30点，涨幅1.26%。





而 最关键的是，我们看到人民币汇率也开始走高。 这很可能是随着入摩临近，一些海外机构开始惜售人民币。这更意味着这些惜售的机构一定是看多人民币资产的。这是好迹象。





而美国方面，今早我们外交部直接回应，敦促美国遵守贸易问题联合声明；如果美方在贸易问题上肆意妄为，中方将采取相应措施。





中国这一手外交牌打得非常有水准。试想美国要真想打，那就没必要过来北京谈判了。所以特朗普的半夜鸡叫无非是想增加谈判筹码，要挟一下。但是中国外交策略就是放出话去：随便你，要谈就好好谈。不谈滚蛋。这一下反客为主占据了主动，美国反而很尴尬。





无论如何，贸易战的事情咱们讲过很多次，谈妥了谈崩了对于市场都是靴子落地。我们也没必要过分的恐慌。





早盘看市场走出强势反弹，我们 5月电话会议提示的新零售品种苏宁易购，早盘再度拉升5%，同家家悦一起走出新高。而本周内参再次成功建仓的拉夏贝尔、香飘飘，一个8%，一个直接涨停。 确认消费主线以来，给学员提示的四只消费品种，都取得了相当强的收益。





这也印证了我们之前的观点， 第一消费中期机会未结束。第二消费的轮动是值得关注的。





不过就盘面来说，消费是一条腿，有了这条腿，市场就能够站稳了，但是一条腿想要爬很高还是有困难。指数想要一骑绝尘的上攻，需要另一条腿的支持——就是大金融。临近尾盘，金融三剑客都有异动。午后就看看大金融能否联动整个市场的放量了。若能凑齐这三个条件。市场的反弹将非常好看。





最后，市场最核心的利空已经基本得到消化。至于贸易战，是打是和都并不会影响中国的崛起。反倒是特朗普，每每选在A股盘前发出消息，就是为了动摇我们资本的决心，是在变相的唱空中国！中国人，中国资本更不能落入这种圈套中。



