【题材】





1、日用消费品进口关税7月1日起降低利好相关跨境电商





据中国政府网消息，国务院常务会议决定7月1日起，将服装鞋帽等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将水产品等加工食品进口关税从15.2%降至6.9%；将化妆品等产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。





青岛金王(002094)布局化妆品完整产业链，旗下电商平台悠可代理30多个国际名牌化妆品。潮宏基(002345)为国内中高端时尚消费品连锁企业，投资的拉拉米为中国销售海外产品规模最大的跨境电商企业之一。；御家汇(300740) 在国内线上独家代理日系医美品牌“城野医生”及韩国面膜品牌“丽得姿”；跨境通(002640)收购了跨境进口电商企业优壹电商，后者聚焦中高端家庭消费市场；佳沃股份(300268)旗下国星股份是一家从事中高端进口海产品加工、销售的全渠道运营商和品牌商









2、中美贸易摩擦刺激菜籽油价格涨至年新高





周三国内菜籽油价格大幅上涨，菜籽油主力合约OI1809盘中一度涨停，最高达到7088元/吨。收盘报6970元/吨，上涨2.27%，5月以来最大涨幅已接近10%，创近半年以来新高。现货方面，5月30日国内菜四级籽油平均参考价为6755.00元/吨，较上一日上涨0.4%，5月以来涨幅4%。在菜籽油大幅走高的带动下，大豆油、棕榈油等油脂品种均有不同程度上涨。





可关注道道全(002852)、西王食品(000639)等国内食用油公司。









3、中国手游出海西方份额创新高行业迎来新增长点





据媒体报道，随着国产吃鸡手游《PUBG Mobile》称霸西方市场超过两个月，中国手游出海欧美的热潮在今年达到了一个新的制高点。纵观整个西方iOS市场每季度下载量最高的250部领先手游，中国出品的作品在上季度下载量近5400万次，占比TOP250手游总量的9.2%，为过去两年以来最高市场份额。同时，中国iOS作品在西方市场的Q1下载量同比增长达108%，是TOP250手游整体涨幅(约34%)的三倍以上。





游族网络(002174)、宝通科技(300031)等手游公司海外收入占比较高。









4、中国电信采购10万台天通手机、推动卫星通信进入手机时代





近日，中国电信发布天通手机集中采购项目招标公告。公告称，为配合天通卫星运营服务顺利开展，电信计划采购天通手机10万台。5月25日，中国电信“天通一号卫星移动通信”在青海正式落地商用，标志着我国进入到卫星移动通信的“手机时代”。我国具有完全自主产权天通卫星覆盖范围广、通信能力强、服务无盲区，具有十分广阔的发展空间。





华力创通(300045)与蓝海天网科技有限公司联合研发天通手机；雷科防务(002413)为天通系列卫星提供关键单机“某频段多波束形成网络”。









5、广东国资委进一步推进国企改革、圈定重点任务





广东省属企业改革试点工作座谈会29日召幵，由省国资委明确了进一步推进省属国企改革试点重点任务：在国有资本投资、运营公司试点方面，强化战略规划，打造市场化运作的专业平台；在集团层面混合所有制改革试点方面，强化市场运作和规范操作，提高资本运行效率；在集团层面股份制改革试点方面，引入战略投资者，实现战略协同、优势互补，建立规范的治理结构；在国有控股混合所有制企业员工持股试点方面，突出广东特色和加大改革的覆盖面。





据了解，广新控股等省属集团企业参会并汇报了相关试点进展情况。广新控股目前是佛塑科技(000973)、省广集团(002400)、星湖科技(600866)的第一大股东，生益科技(600183)的第三大股东。









6、中国快递行业发展大会召开、进一步升级行业信息化能力





2018中国快递行业(国际)发展大会召开.藉由大会的平台，产业链上下游企业进一步合作创新，在电子商务、生物医药、制造业、农业、跨境合作等众多领域进行了12场签约。中国邮政、快递企业与菜鸟网络战略合作签约，进一步升级行业信息化能力，提升行业服务能力。





诺力股份(603611)子公司中鼎集成为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商；嘉诚国际(603535)已与京东、菜鸟开展业务合作；公司自有两大物流基地天运(南沙)多功能国际物流中心及目前正在建设的嘉诚国际(603535)港分别坐落于自贸区及粤港澳大湾区的核心地段。





【提醒】

1、新股申购——亿嘉和(603666)：申购代申购上限1.70万股，申购价格34.46元

2、商务部例行发布会

3、统计局公布5月PMI数据

【要闻】

1、外交部：敦促美国遵守贸易问题联合声明，中方始终主张通过平等对话磋商、以建设性方式妥善处理和解决有关经贸歧，这符合中美两国和两国人民的根本长远利益。

2、商务部：5月30日下午，美方经贸磋商工作团队抵达北京。未来几天内，美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。

3、国常会：决定7月1日起降低日消费品进口关税。

4、银保监会就《外资保险公司管理条例实施细则》公开征求意见。

5、中兴通讯(000063)、东方园林(002310)等5只停牌股暂不被纳入MSCI指数。

6、中金所董事长胡政：中金所正推进股指期权产品，将完善股指期货管理和风控，股指期权有助于保险公司和养老金入

7、商务部：美国企业对耳机听筒及其组件提起337调查申请。

8、MSCI指数中国业务负责人:已完成对A股的ESG评测，若评级太低，部分公司可能被撤出ESG指数

9、六大基金公司集体上报战略配售基金，或参与CDR投资。

10、美股三大指数反弹，纳指收涨0.89%；COMEX 8月黄金期货收涨0.2%；WTI 7月原油期货收涨2.22%。

【公告：复牌】

信达地产(600657)：重组获通过 股票复牌

超频三(300647)：拟1.72亿元收购炯达能源剩余49%股权 股票复牌

沃施股份(300483)：并购重组事项被证监会否决 股票复牌

道森股份(603800)：披露股价异动核查情况，股票复牌

智慧松德(300173)：拟收购两公司股权 股票复牌

【公告】

中原环保(000544)：中标1.89亿元污水治理项目

熙菱信息(300588) ：签1.59亿工程分包合同

方大集团(000055)：全资子公司中标2.33亿元项目

中环环保(300692)：签订1.3亿元合同 占2017年营收的56%

苏宁易购(002024)：完成出售阿里巴巴股票 获利56亿元

高伟达(300465) ：拟与蚂蚁金股全资子公司共同投资伟达金科

科陆电子(002121)：与阿里云签署战略合作框架协议

长安汽车(000625)：控股股东国有股权无偿划转获国资委批复

和而泰(002402) :与青岛海信签署战略合作协议

长荣股份(300195)：拟回购1亿元-2亿元股份

德威新材(300325)：控股股东33.44%的质押股份触及平仓线

南风股份(300004)：实控人6244万股质押股份已触及平仓线

邦讯技术(300312)：控股股东部分质押股份触及平仓线

曲江文旅(600706)：华侨城西部投资要约收购事宜终止

上峰水泥(000672)：因信息披露违法收到行政处罚决定书 遭罚款40万元

众泰汽车(000980)：5.62亿股限售股6月5日解禁 占总股本27.58%

融捷股份(002192)：4650万股限售股6月1日上市流通 占总股本18%

雷曼股份(300162)：股价涨幅较大，股票停牌核查

【增减持】

宗申动力(001696)：实控人拟增持不低于1000万元

冀凯股份(002691)：冯春保增持695万股 成第一大股东

齐峰新材(002521)：总经理增持86万股 不排除继续增持

世荣兆业(002016)：实控人的一致行动人计划减持不超过300万股

莱茵体育(000558)：控股股东拟减持不超过3%股份

纳思达(002180)：股东庞江华拟减持不超1063万股

普丽盛(300442)：持股5.25%股东苏州合杰拟6个月内减持不超过3%股份

【解禁股】

日播时尚(603196)、艾艾精工(603580)、博思软件(300525)、赛摩电气(300466)、南兴装备(002757)、美的集团000333)、首航节能(002665)、广泽股份(600882)、上海钢联(300226)、佳士科技(300193)、恒大高新(002591)、世联行(002285)、深圳惠程(002168)、依顿电子(603328)



