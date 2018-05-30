



福无双至祸不单行， 美国在昨晚突发重提了500亿高科技产品的25%关税，贸易战再一次升温。 而紧随其后今天再一次美国方面传来消息，美国将派出先遣队于周三下午先行抵达北京。美中谈判代表必须在美国商务部长罗斯来华之前解决问题。分析称，如果先遣队谈不好，美国商务部部长罗斯的行程可能取消。





而与此同时， 上个周末意大利爆发了新一轮政治危机。 而最新僵局可能会加强这些民粹主义党派的立场，这进一步加深了人们对意大利继续留在欧盟，以及使用欧元的疑虑。





两个外围突发的不确定性因素悬在头顶，股市怎么敢涨啊？然而按照美国那边罗斯在例行记者会的表态，这所谓的谈不拢就不来都是套路。套路不套路不敢说，至少A股是被套路了。





说句不中听的，股市真的应该向房市学习，限购，一家只能开一个账户，一个人炒股，再来个股票限价，再来个限售，再来个限离，加上本地户口………一万点不是梦！ 房子是用来炒的，股票才是用来住的！现在全反了~





目前看和楼市的处境还真是一致。房地产市场的降温，必须要政策到位，尤其是地方政府能够真的放下土地财政的蛋糕，而股市也是如此，神仙打架级别的突发利空，能否在市场新低之后快速形成企稳， 最核心的还是看监管部门能不能有所表态吧。今晚的证监会很重要





其实讲道理特朗普所有的政策，其实还是真的很考虑美国股市的感受。包括几次重要时间点的政策确定，都是赶在开市前，最明显的是轰炸叙利亚，赶在开市前宣布空袭结束。此次是不是手动帮着外资砸一个金坑？然而无论如何，有的时候我们的监管部门真的应该学学这种做法。





个股方面， 尾盘的一波杀跌很伤人气，元凶还是药明康德的开板跳水，一天93亿接盘资金独角兽的分流开始显现，而药明康德的跳水则引起了市场的恐慌，次新端品种快速杀跌，导致了整体的市场的泥沙俱下。





不过这么一个时间点，我们觉得大家不要过于绝望， 在今年2月9日和3月31日，两次最惨烈的杀跌尾声，都出现了跳空低开后的快速下杀。当时都是市场人气最低迷的时间点。但是两次快速背离均线之后，也马上出现了快速的反弹。 而此次形态如出一辙。最绝望的时候是不是黎明前的黑暗？这是值得考虑一下的。



