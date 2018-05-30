川普大爷半夜鸡叫，也是醉了。贸易战再一次升温，可能本届美国政府的爱好就是撕毁协议，什么伊朗核协议，什么中美联合声明，什么TPP协议。包括美朝韩的各种变卦。看得让人恶心。





美国方面再一次的重燃贸易战危机，到底是真的不想玩了，还是又搞项庄舞剑的勾当是不好说的。 目前来看，昨晚美国发布500亿高科技关税，时间在6月15号，30号截止，而12号是特金会，换句话说在美国这个关税清单确定前，北朝问题的谈判就会落地，所以这种高姿态的表态会不会又像当初中兴事件和刘总赴美前连夜发推一样是在进行心理战和施压？不好说。





然而好说的是——本届美国政府的不按套路出牌确实给了全球所有国家都平添了很大压力。然而美国政府目前的信用恐怕也已经不如菜市场大爷了。至少人家讲完价是不会一拍桌子说“得加钱”的。





而白宫表态的影响下，美股昨夜出现大幅回落，标普、道指都跌超1%，欧洲市场也是一片惨淡，今天早盘沪指也再一次走出低开。





对于市场而言，此次的美国表态确实是意料之外，但也是情理之中。早盘低开后震荡下行已经再一次 逼近3000点政策底，而此前多头反复抵抗的3060，早盘还是表现出了比较强的支撑作用。





目前看操作上谨慎是必须，恐慌却不必， 大盘指数来到了2月9日和4月18日的位置，意味着基本上四个月没涨，四个月没涨而这个位置又是四个月反复确认的底部，意味着低点必然有多空争夺，支撑效果一定存在，至少郭嘉队会在此位有护盘行为——如果破新低则形成新的一波多杀多，这应该是监管部门最不愿意看到的。





A股目前最大的问题是缺少进攻性的品种。早盘受到贸易战影响，农业黄金又动了一波。但是农业这种板块，黄金这种紧盯消息的，市场的认可度非常低，靠他们涨上天，也没有办法带动人气。





早盘看贸易战升温之后，最有机会的应该是重新上路的芯片。这应该是今天市场最好的发力点。但是至于能不能，这还是要看资金的想法。





早盘来看，至少有一部分资金去接了药明康德。很多朋友也在看这家公司，能不能接？我觉得就算有机会，这个也不建议大家去接，大量的底部价值值得去发掘。非要高位耍骰子猜大小。 周五是大A入摩的第一天，入摩意味着改变整个A股的定价模式，所谓的价值投资恰恰是学会发现价值。





但说句难听的，A股目前的这种德行，真的是要给外资挖个金坑啊。但是又能说什么呢？人家贸易战说停就停，说打就打。国内喊了一圈核心技术自主可控之后，资本又颠颠跑去炒房了。不争气的又何止是股市？



