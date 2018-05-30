【题材】





1、我国实施全球首例“纳米枪”治疗肺癌手术、多种晚期肿瘤找到治疗方法





近日，全球首例铼-188“纳米枪”治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式，将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。据悉，该患者是一名来自四川的原发性肺癌患者，现年71岁，不适合接受手术，也不愿接受放化疗。这一全新的实体瘤治疗方案将为晚期肿瘤患者带来生存希望。”





莱美药业(300006)独家产品纳米炭混悬注射液(卡纳琳)是唯一获得CFDA批准的淋巴癌示踪剂；东诚药业(002675)控股子公司益泰医药主要产品为铼[188Re]-HEDP注射液，主要用来治疗恶性肿瘤骨转移；昆药集团(600422)参股的美国CPI公司，介入新型抗癌纳米配位聚合物技术平台。









2、蚂蚁金服完成100亿美元新融资估值1500亿美元、被视为IPO前奏





据报道，五名直接知情的消息人士称，蚂蚁金服最新一轮融资已结案，募资100亿美元。这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。在2016年4月进行的先前融资中，对蚂蚁金服估值约为600亿美元。一些国际主权财富基金和私募股权投资公司加入这轮融资，成为主要投资者，包括新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡控股，以及美国私募股权投资公司华平投资集团(Warburg Pincus LLP)。相关方对此不予置评。





新朋股份(002328)5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服；合肥城建(002208)控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。









3、接棒药明康德(603259)、又一家医疗行业独角兽迈瑞医疗冲刺创业板





5月28日晚间，医疗器械行业“独角兽”迈瑞医疗创业板IPO招股书预披露更新。公司本次发行股份数量不超过1.22亿股，募资63.4亿元，投向光明生产基地扩建项目等8个项目。公司2017年度营收111.74亿元，较上年同期的90.32亿元增长23%;净利润25.89亿元，较上年同期的16.00亿元增长62%。





A股参股迈瑞医疗概念股主要有深圳能源(000027)、博雅生物(300294)等。









4、浙江省大湾区行动计划即将发布、相关公司受关注





5月28日，浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。目标是到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50%以上，高新技术产业增加值占工业增加值47%以上。浙江发改委官员透露，浙江大湾区建设行动计划即将对外发布。





宁波港(601018) 完成宁波舟山港实质性一体化整合。尖峰集团(600668) +4.23%主营业务以水泥和医药为主，同时积极培育健康品产业。宏润建设(002062) 同时具备地面、地上、地下全面的市政工程施工能力。









5、下游需求强劲镍价创一年新高





据上海有色金属网，5月29日金川集团电解镍(大板)出厂价上海地区报价大幅上调2400元/吨，/吨。同日期货市场上，沪镍主力合约大涨2.76%，/吨，创1年多新高。





恒顺众昇(300208)在印尼有两个高品位镍矿Madani镍矿(约2014公顷)和BMU镍矿(约1963公顷)，还在印尼投建镍铁冶炼工业园，打造完整产业链。盛屯矿业(600711)通过投资英国联合镍业(32.01%股权)，以赞比亚穆纳里镍矿为起点，扩大国际镍矿资源储备。









6、动力电池回收政策落地在即、龙头公司有望迎来机遇





据媒体报道，深圳作为试点率先印发的《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)》将于6月1日起正式实施，有效期为三年。方案目标是到2020年，实现对所有纳入补贴范围的新能源汽车动力电池的全生命周期监管，建立起完善的动力电池监管回收体系。此外，由工信部等部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》也将于今年8月1日起施行，汽车生产企业将承担动力蓄电池回收的主体责任。





格林美(002340)是国内动力电池回收领域龙头公司。天奇股份(002009)在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。









7、棉花供给缺口推涨粘胶短纤价格、企业利润望提升





29日，郑商所棉花、棉纱以及美国洲际交易所棉花期货合约全面涨停。近日不仅新疆地区屡次遭遇大风降温天气，美国德克萨斯州的干旱未见明显缓解,印度的新季棉花种植面积也可能出现下降，市场预期全球供给可能趋紧。郑商所夜盘交易中，棉花、棉纱继续大幅高开。





中泰化学(002092)拥有完整的煤炭-热电-氯碱化工(600618)-粘胶纤维-粘胶纱上下游一体化产业链;三友化工(600409)粘胶短纤产品差别化率行业第一，出口量占全国的四成;澳洋科技(002172)主要利润来自粘胶短纤业务，阜宁澳洋年产16万吨差别化粘胶短纤项目预计今年下半年投产运营。









8、软件业收入增速继续回升、全年需求有望同比改善





工信部数据显示，1至4月我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入18189亿元，同比增长14.3%,增速同比提高1.2个百分点。其中3、4月份均增长15.1%,快于1至2月平均增速1.8个百分点。分领域看，软件产品收入稳步增长，工业软件、信息安全软件发展态势保持良好。信息技术服务收入占比突破55%,在线运营及平台类信息技术服务收入持续快速增长。





相关公司包括广联达(002410)、航天信息(600271)、美亚柏科(300188)等。









【提醒】

新股申购——绿色动力(601330)：申购代申购上限3.40万股，申购价格3.29元。

新股申购——宁德时代(300750)：申购代申购上限6.50万股，申购价格25.14元。





【要闻】

1、美国将于6月15日公布关税税率为25%的最终中国进口商品清单。

2、郑商所暂停五名客户开仓交易。

3、证监会：2017年以来到今年一季度IPO和再融资达2.03万亿元

4、证监会副主席阎庆民：保持新股发行常态化;过不了多久境外上市的红筹科技公司将在沪深股市发行CDR;今年争取推出“沪伦通”首款产品。

5、据悉，银保监会专项检查影子银行，部分信托公司通道业务已暂停

6、农行千亿定增获证监会审核通过，成A股最大规模再融资

7、上周新增投资者数25.16万

8、证监会：长沙银行过会 中视电传传媒被否

9、上交所：坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌

10、中金所：将推动银行、保险公司、QFII、 RQFIII进入市场

11、美股收跌，道指跌1.58%；美国COMEX 6月黄金期货跌幅为0.36%。WTI原油7月期货下跌1.7%。





【公告：停复牌】

常山北明(000158)：正与腾讯商议资本合作及部分股权转让事宜，股票停牌

美都能源(600175)：筹划出售非能源产业资产 明起停牌

三聚环保(300072)：核实媒体报道尚需时间 预计6月4日起复牌

东方集团(600811)：筹划重大事项，明起停牌





【公告】

退市昆机：明起进入退市整理期交易，预计最后交易日为7月11日

双良节能(600481)：签8361.00 万元经营合同

*ST众和：收到行政处罚决定书 遭罚款60万元

国祯环保(300388)：预中标11.16亿元项目

深圳华强(000062)：拟组建华强半导体集团

长白山(603099)：南景区6月1日重新对外开放 每日限额3000人

福能股份(600483)：龙海港尾风电场建成投产

华录百纳(300291)：股份转让完成过户登记 美的少东家何剑锋正式入主

恺英网络(002517)：全资子公司拟以10.64亿元收购浙江九翎70%股权

旋极信息(300324)：拟80亿至96亿元收购电子设备制造业资产 明起停牌

厦门象屿(600057)：出售逾1700万股恒力股份(600346)股票 投资收益1.68亿元

农业银行(601288)：千亿定增获证监会审核通过

湘电股份(600416)：控股子公司铸造公司停产整顿

美丽生态(000010)：涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案调查

千山药机(300216)：公司股票存在暂停上市的风险

万华化学(600309)：下调6月份中国地区纯MDI价格

渤海活塞(600960)：拟更名为“渤海汽车”

诚志股份(000990)、小商品城(600415)：发起设立保险公司





【增减持】

*ST正源：控股股东计划增持1%-4.99%股份

冀凯股份(002691)：第二大股东增持695万股 成为公司第一大股东

申通快递(002468)：实控人拟6个月内增持4亿元-8亿元

神开股份(002278)：映业文化累计买入1.3%股份 合计可支配表决权股份占总股本20%

GQY视讯：股东拟减持不超过1%股份

浙江仙通(603239)：两股东计划合计减持不超过3%股份

绿城水务(601368)：温州信德拟减持不超过1.36%股份

万通智控(300643)：多名股东拟合计减持不超过7%股份

新易盛(300502)：股东计划减持不超过2.84%股份

和科达(002816)：高管及股东拟合计减持不超3.95%股份





解禁股】

暴风集团(300431)、华铭智能(300462)、高伟达(300465)、恒泰实达(300513)、华昌达(300278)、飞利信(300287)、宜华健康(000150)、威帝股份(603023)



