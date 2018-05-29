尾盘消费跳水！主力操盘有玄机！(2018-05-29 15:31:14)
周二行情走得还是浑浑噩噩，如果说沪指还能够有所坚守，那么题材这边尾盘的跳水实在是有一些难看了。
事实上不止所谓的小盘题材，近期消费的明星中药股也出现回调，“片仔癀”医药股龙头突然放量暴跌，云南白药也跌幅超过7%，这种跌法，说明有资金高位开始套现。
有的朋友会担心说消费还有没有机会，我们说，最近市场炒作消费有两个原因：
大家容易看到的是MSCI，入摩带来的机会，这个大家都懂，我就不再赘述。
另一个大家不容易看到的原因，我们认为近期大消费类强势的主要原因是对未来经济走势分歧较大，市场偏好重新又回到了确定性上。
国家统计局5月27日发布的工业企业财务数据显示，2018年1-4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长15%，增速比1-3月份加快3.4个百分点；其中，4月份增长21.9%，比3月份加快18.8个百分点，并创2017年10月份以来新高。受PPI回升等多重因素影响，我们认为今年工业企业利润不会出现断崖式下跌。但是无论是从政策、居民存款或是外部环境来看，经济大幅向上的可能性也比较低。因此近期的配置上，资金开始寻找确定性机会。这也是近期消费股启动的缘由。
所以从这两个角度来说，我们能得出一些有意思的结论。第一消费的短期确实随着入摩窗口临近开始出现获利了结套现的需求，出现了短期波动。第二消费的中期机会并不会就此结束。但是值得注意的是，在追寻消费板块确定性的同时，大家也要注重短期存款增速大幅下滑的现象，所以由此我们认为配置上以必需消费品为主。
而对于行情来说，不需要过分的恐慌，今天尾盘国家队已经开始有明确出售的信号。
从入摩的角度来说，“金融权重”一直处于调整走势，尤其券商指数已经接近3041点是最低位，如果炒入摩资金从高价医药股中出来，会不会进入超跌的“券商”股？我们会一直跟踪！
另一方面，消息面上，对市场抑制力度最大的应该是信用债不断违约，18年新增违约发行人已达到8家，市场开始出现一定的恐慌情绪。我们昨天给大家讲过，不会有系统性的风险，不赘述了。其实这里面最重要的是，大家要注意管理层的态度。从目前官媒表态来看，管理层对信用风险蔓延的容忍度较低，爆发系统性风险的概率较低，因此我们反而认为，一旦市场出现过度恐慌，将是较好的入场建仓的时间点。
所以策略上面还是那句话吧，市场目前在酝酿一波报复性反弹，时间不确定，但是随时可能出现，信号是放量。主要的抓手很可能是金融。操作的策略上面，大跌大买，小跌小买，不跌不买。学员依策略而动，热线：010-57594189
事实上不止所谓的小盘题材，近期消费的明星中药股也出现回调，“片仔癀”医药股龙头突然放量暴跌，云南白药也跌幅超过7%，这种跌法，说明有资金高位开始套现。
有的朋友会担心说消费还有没有机会，我们说，最近市场炒作消费有两个原因：
大家容易看到的是MSCI，入摩带来的机会，这个大家都懂，我就不再赘述。
另一个大家不容易看到的原因，我们认为近期大消费类强势的主要原因是对未来经济走势分歧较大，市场偏好重新又回到了确定性上。
国家统计局5月27日发布的工业企业财务数据显示，2018年1-4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长15%，增速比1-3月份加快3.4个百分点；其中，4月份增长21.9%，比3月份加快18.8个百分点，并创2017年10月份以来新高。受PPI回升等多重因素影响，我们认为今年工业企业利润不会出现断崖式下跌。但是无论是从政策、居民存款或是外部环境来看，经济大幅向上的可能性也比较低。因此近期的配置上，资金开始寻找确定性机会。这也是近期消费股启动的缘由。
所以从这两个角度来说，我们能得出一些有意思的结论。第一消费的短期确实随着入摩窗口临近开始出现获利了结套现的需求，出现了短期波动。第二消费的中期机会并不会就此结束。但是值得注意的是，在追寻消费板块确定性的同时，大家也要注重短期存款增速大幅下滑的现象，所以由此我们认为配置上以必需消费品为主。
而对于行情来说，不需要过分的恐慌，今天尾盘国家队已经开始有明确出售的信号。
从入摩的角度来说，“金融权重”一直处于调整走势，尤其券商指数已经接近3041点是最低位，如果炒入摩资金从高价医药股中出来，会不会进入超跌的“券商”股？我们会一直跟踪！
另一方面，消息面上，对市场抑制力度最大的应该是信用债不断违约，18年新增违约发行人已达到8家，市场开始出现一定的恐慌情绪。我们昨天给大家讲过，不会有系统性的风险，不赘述了。其实这里面最重要的是，大家要注意管理层的态度。从目前官媒表态来看，管理层对信用风险蔓延的容忍度较低，爆发系统性风险的概率较低，因此我们反而认为，一旦市场出现过度恐慌，将是较好的入场建仓的时间点。
所以策略上面还是那句话吧，市场目前在酝酿一波报复性反弹，时间不确定，但是随时可能出现，信号是放量。主要的抓手很可能是金融。操作的策略上面，大跌大买，小跌小买，不跌不买。学员依策略而动，热线：010-57594189
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