大家容易看到的是MSC

另一个大家不容易看到的原因，我们认为近期大消费类强势的主要原因是对未来经济走势分歧较大，市场偏好重新又回到了确定性上。

经济大幅向上的可能性也比较低。因此近期的配置上，资金开始寻找确定性机会

第一消费的短期确实随着入摩窗口临近开始出现获利了结套现的需求，出现了短期波动。第二消费的中期机会并不会就此结束

“金融权重”一直处于调整走势，尤其券商指数已经接近3041点是最低位，如果炒入摩资金从高价医药股中出来，会不会进入超跌的“券商”股？我们会一直跟踪！

一旦市场出现过度恐慌，将是较好的入场建仓的时间点。