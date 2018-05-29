早盘市场继续死气沉沉。在昨日被中签新股抽去了260亿元之后，又适逢月末，市场资金更为紧张，国债回购利率高达5%以上。以建行、工行为代表的大银行股，以及以平安、人寿为代表的保险股跌幅超2%，上证50跌1%，致使大盘跳水。



目前的市场环境，让很多投资者开始“无奈”，涨跌都麻木了，但我们这两天给大家讲得观点始终非常统一—— 我们认为市场正在酝酿一波“报复性反弹”，爆发时间我们不能确定，因为随时可以出现，因此大家应该打气十二分精神，密切关注“放量”



而目前的操作上面应该做到大跌大买、小跌小买、不跌不买。



事实上，大家看热点能够看出，所谓的死气沉沉仅仅是指数，但是今天早盘市场仍然有很强的资金异动。创业板一度涨幅超过1%。 资金明显有企稳的意愿，但是奈何找不到方向。 热点却非常散乱：知识产权、医药医疗、农业受益棉花价格上涨、新零售则是受益于阿里的CDR预期、世界杯、高送转填权……每个都有那么2、3只涨停的，但是市场缺乏共识、没有明确方向...



这里面稍微好一点的是次新，药明康德的连板数超预期。之所以没有遭遇监管恐怕也是对于独角兽的绿灯放行。而近期的三家退市品种。毫无疑问也利好次新品种。所以次新反而成为了本轮震荡行情中，最大的受益者。



需要给大家指出的是，目前指数已经五连阴，然而今年最长的纪录就是五连阴，虽然说纪录就是用来打破的，然而市场目前人心思定。同时接下来的每一次回落， 都将毫无疑问的触及政策底的监管底线。国家对随时可能出手。





而早盘大家看包括世界杯、等方面的新热点，证明游资的活跃度并没有向大家想象中的下滑。所以虽然听上去不可思议。但是我们非常坚定的坚持观点。 大跌大买，小跌小买，不跌不买。反弹随时出现。最重要的信号是放量！



