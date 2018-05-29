【题材】



1、2018年俄罗斯世界杯即将开幕相关公司受提振



2018年俄罗斯世界杯将于6月14号揭开序幕。俄罗斯《观点报》引用俄政府数据称，举办2018年足球世界杯，可使俄罗斯GDP增加约150亿美元，约占GDP总额的1%。业内表示，世界杯号称"和平时代的战争"，是全球最大的体育盛事以及商业价值最大的体育IP，全球超过30亿人观看2014年巴西世界杯。据预测，本届世界杯期间，国际足联的收入将超过80亿美元。



星辉娱乐(300043)已获得西班牙足球甲级联赛皇家西班牙足球俱乐部99.25%的股份；奥拓电子(002587)国内顶级LED服务商，产品将应用于俄罗斯世界杯。数码科技(300079) 表示，公司独家入围央视2018世界杯前方转播集成项目；海能达(002583)德国全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标俄罗斯2017年FIFA联合会杯和2018年FIFA世界杯提供TETRA通信网络建设。







2、国家远程医疗中心挂牌成立、推进互联网+医疗



国家远程医疗中心28日在郑州大学第一附属医院挂牌成立，目前已与500家基层医院合作建立远程会诊分中心。国家远程医疗中心主任表示，将着力探索以数据为中心的全连接远程医疗发展路径，引领建设全国统一的"互联网+医疗健康”标准体系和远程医疗服务平台，更好地服务于健康中国战略。



卫宁健康(300253)主营医疗信息技术软件，正在推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院；三诺生物(300298)开发了具备数据传输功能的血糖监测产品和院内、院外血糖管理系统。







3、小米将发布旗舰新机型、产业链业缋或环比改善



小米年度旗舰发布会将于5月31日在深圳召开，已确定的新品有小米8、MIUI10、小米手环3。官方暗示，小米8将成为最强的小米拍照手机，目前MIX2s是最强的拍照手机，其DxOMark评分达到了97分。另据爆料，小米8还将成为安卓阵营中首款支持3D结构光的机型，同时支持屏幕指纹识别。



涉及的相关公司包括东山精密(002384)、欧菲科技(002456)等。







4、蔚来汽车在美提交上市文件或融资20亿美元、腾讯百度京东均投资



腾讯投资的电动汽车初创企业蔚来汽车在美国证券交易所(SEC)提交上市文件，或融资约20亿美元。蔚来汽车对比不予置评。



江淮汽车(600418)此前公告，与蔚来汽车达成战略合作关系；四维图新(002405)与蔚来汽车签订战略合作协议；精锻科技(300258)已在为蔚来汽车配套差速器锥齿轮；三花智控(002050)子公司三花汽零被确定为蔚来新能源电动汽车平台热管理部件的供货商。







5、特斯拉将在中美欧大建超级充电站相关公司有望获益



据国外媒体报道，特斯拉汽车公司近日推出了超级充电站网络更新地图，以展示2018年至2019年超级充电站网络的扩张计划。更新图上显示，大多数计划建造的超级充电站主要位于北美、欧洲和中国。此外，特斯拉改变了新充电站投入使用的时间框架，具体到2018年夏季或秋季。此前，马斯克表示，特斯拉正在建设或处于申请许可阶段的超级充电站还有数千个。



众业达(002441)公司助力特斯拉超级充电网络的建设；中鼎股份(000887)参股公司上海挚达是特斯拉中国最早签约的充电服务专业提供商之一。





【要闻】

1、深交所副总经理：支持高精尖企业通过IPO、再融资做大做强。

2、深交所作出*ST烯碳股票终止上市决定。

3、上交所：已经做好了CDR试点的各项工作。

4、银保监会正抓紧推进《银行理财业务监管办法》的制定工作。

5、场外期权监管再出重拳，嵌套场外期权的收益凭证纳入监管。

6、央行上调28天期逆回购操作利率5个基点至2.85%

、媒体：小米传敲定7月上中旬挂牌

8、工信部：加快实施工业控制系统信息安全行动计划

9、知情人士：不存在城投债暂缓发行情况。

10、宝能持股万科比例下降至22%：已清盘3只、减持2只资管计划

11、美股休市欧股普跌；COMEX 6月黄金期货实盘价格下跌0.48%；WTI原油7月期货下跌2.08%。



【公告：复牌】

南京聚隆(300644)：完成停牌核查，股票复牌

新天然气(603393)： 拟要约收购港股公司亚美能源50.5%股份 股票复牌

康拓红外(300455)：拟9.6亿收购两家公司股权 股票复牌

环球印务(002799)：终止重大资产重组 股票复牌

金冠电气(300510)：完成定增询价工作，股票复牌



【公告】

神州泰岳(300002)：中标1507万核电项目

森特股份(603098)：中标7.9亿工程项目

博天环境(603603)：联合体中标3.4亿PPP项目

中国建筑(601668)：近期获得509亿元重大项目

亚星客车(600213)：收到1.5亿新能源汽车补贴款

首旅酒店(600258)：拟挂牌出售燕京饭店20%股权 预计将产生投资收益约1.26亿元

海思科(002653)：参与发起设立的海保人寿获得开业批复

新文化(300336)：拟不超1亿元投资电影《美人鱼2》

荣科科技(300290)：控股股东溢价61%转让27%股份 公司实控人将变更

三维工程(002469)：为参股子公司提供财务资助5000万 尚未收回本金及利息

金龙机电(300032)：控股股东18.85%质押股份已触及平仓线

药明康德(603259)再度提示风险：股票已连续15日涨停 市盈率较高

雷曼股份(300162)提示风险：体育业务的商业模式和资源整合尚需持续优化探索

当升科技(300073)：计划投资30亿元建设锂电新材料产业基地

兴业银行(601166)：出资20亿参股国家融资担保基金

龙蟒佰利(002601)：计划投资50亿元建氯化法钛白粉产业链

包钢股份(600010)澄清：定增价目前无法确定 并非市场传闻中的1.09元

道森股份(603800)：股票交易异常波动，停牌核查

隆盛科技(300680)：股价涨幅较大，停牌核查

首航节能(002665)：控股股东、大股东持仓触及平仓线 股票停牌

金一文化(002721)：实控人部分质押股份触及平仓线 股票停牌

暴风集团(300431)：停牌筹划非公开发行股票事项



【增减持】

东方园林(002310)：停牌前获多位高管增持，估算合计耗资112.72万元

外运发展(600270)：中国外运合并上市后股价如果低于合并价 招商局承诺增持

保隆科技 ：两股东计划清仓减持不超过8.75%股份

弘信电子(300657)：部分股东及董监高抛出逾11%公司股份的减持计划

正海生物(300653) ：股东计划合计减持不超过6%股份

宏辉果蔬(603336)：股东计划减持不超过1%股份

金太阳(300606)：两高管计划合计减持不超过1%股份

三晖电气 ：股东计划减持不超过3%股份

雪榕生物(300511)：副总经理计划减持不超过0.917%股份

高伟达(300465)：股东拟6个月内减持4.1639%股份

唐德影视(300426)：股东拟减持不超1.8%股份

民盛金科(002647)：股东被动减持不超过1%股份

全通教育(300359)：控股股东拟3个月内减持不超3.13%股份

丝路视觉(300556)：大股东及多名高管拟合计减持不超3.36%股份

泛微网络 ：股东计划减持不超过1%

上海银行(601229)：三大股东拟6个月内增持公司股份 不设价格区间



【解禁股】



灵康药业(603669)、世联行(002285)、金海环境(603311)、石大胜华(603026)、四方精创(300468)、华铁科技(603300)、富春股份(300299)、永创智能(603901)、熙菱信息(300588)、神州泰岳(300002)、跨境通(002640)、洪涛股份(002325)、万讯自控(300112)、健康元(600380)、蓝盾股份(300297)、新时、*ST龙力、恒星科技(002132)、雪莱特(002076)





