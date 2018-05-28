先说个高兴的事儿，我觉得今天海康威视的红盘报收值得我们大家为他干一杯，可能市场也是这么想的，所以青岛啤酒又创了新高。周末我们在公众号里面写了海康威视遭遇了美国方面的“禁令”——我们也明确的给大家分析出，海康威视从业务结构上其实对于美国的官方依赖度并不高。周一看到海康的官方声明：从未试图进入美国政府采购目录。



要我说，霸气！一个嘴巴扇回去！别老是以为你们自己算根葱！



今天海康威视的翻红至少说明两点，第一，我们的一些科技龙头企业并不真的都要看美国的脸色过活！今天海康威视的走势，很多朋友会说，里外里也没涨啊，我们说，股价和公司基本面有自己的逻辑，今天的海康不需要上涨，只要表现出——我自己的运作所体现出的股票价格，与你美国是没关系的——就够了！这无异于给了特朗普一点颜色——全世界并不都是围绕着你的推特运作的。



第二，我们的一些资金，我们的一些市场的参与者，真真的是客观看到了我们企业的成长变化。并且愿意用脚投票去支持这些优质企业。资本就是金融市场的武器，就是一个国家经济的武器。我们的资本没有向美国的恐吓低头，这同样让人欣慰。



其实海康威视的强势，表示着中美贸易战的影响开始弱化了，不能说消除，但是对于市场的边际效应在递减。但是有朋友会关注到外患解除之后，市场近期不断升温的“内忧”——也就是债务违约的问题。



今年5月以来，债务违约事件次第爆发，而盾安集团450亿元债务危机更是体量惊人。近年来国内外均有机构或学者提出中国的债务问题，认为中国的影子银行、地方政府债务等问题十分严重，将会引发债务危机甚或金融危机。这也是导致市场近期表现疲软的核心。但是我们给大家明确的讲——我们认为至少现阶段，市场对于债务违约蔓延的恐慌有一点过虑了。



我们从三个角度给大家讲。



第一，目前违约数量和规模并不严重，风险相对可控。我看到近期有人将此次违约潮和2016年上半年进行类比，然而事实上，今年上半年的违约情形比2016年上半年要轻一些，与2017年下半年相当。截至5月27日，2018年上半年信用债违约次数为20次，新增的违约为6个，涉及的违约债券规模约166.5亿元。如果从比例上面将，我国目前总比例大概只有0.12%，但是美国的违约数量则高达1%，所以相比之下，市场明显是过度放大了情绪，甚至我们讲，人家马上要来的外资也根本不在意这个。所以对于目前最大的主线MSCI没有影响。



第二，那么为什么此次反应在股市上比2016年要明显呢？因为此次是民营上市公司的信用债违约增多。2016年上半年，违约的主要是国企和非上市公司，而本轮违约的主体有很大一部分是民营上市公司，于上市公司的关联性更为紧密，对相关上市公司的股价冲击较为明显。所以虽然看着听着比较吓人，但是实际上国家经济并没有收到影响，换句话说其他没有违约风险的公司比2016年时遭遇的连带冲击要小得多的多。



第三，之所以如此，是因为违约的宏观背景与2016年有很大差异。2016年上半年的债务违约来自内因。主要集中在产能过剩行业，长时间的工业通缩使传统产能过剩行业的盈利下降，偿还债务能力大幅下降。如今的债务违约则由外因触发。随着金融去杠杆的不断深化，货币和融资条件收紧非常明显。



说白了，经济不存在系统性问题，就是一些自己基本面出现问题的企业的极端情况。只不过有能力发企业债并且有融资需求的企业和民营上市公司有极大地重合。因此导致了这一次债务违约的风险看上去是在上市公司中首先出来的。



所以非要说的话，我们认为目前的市场与2016年上半年相比，经济的韧劲和企业盈利能力增强了很多，供给侧改革使原来产能过剩行业的盈利大幅改善。龙头企业的盈利能力和融资能力更强，在融资条件偏紧的当下，抵御风险的能力相对会更强，而一些盈利能力较弱的中小企业则可能将面临较大的压力。所以与其说目前经历的是债务违约风险，倒不如说是长期以来提倡价值投资的理念终于从实业层面反馈出来了。



如此一来，大家要明白，接下来市场只会更加强化对于行业龙头的溢价，这其实反而顺应了目前MSCI的大环境。



而今天盘面上大家能看到，虽然指数还是不温不火，但真正的白马龙头其实走势还是非常强势，酿酒、家电、医药等等都维持强势上涨姿态。这里面给大家指出一点，大家要关注一下，比如酿酒里面的威龙股份、老白干、珠江啤酒、青青稞酒，都属于底部启动品种，包括今年市场在休闲食品、日化、新零售领域的启动，都有一些在寻找底部品种轮动的味道，所以大家也一定要关注接下来消费轮动的大方向。



最后，我们5月电话会议提示的两只新零售龙头，一个上周四周五两天10%的品种，今天继续创新高。另外一只今天也强势启动8%走出新高。恭喜所有上车的学员。大家接下来要密切留意网站的策略更新咯。热线：010-57594189





