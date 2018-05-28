看过周末文章的朋友都知道，周末整个消息面的反复波动。不管是美韩朝的反复合纵连横，还是海康威视的事件，相比之下，周一早盘的A股走势，应该说是非常给力的。这枚V型反转如果真的从量能等角度解析，其实并不算完美，成交没有放大，MACD层面仍然有死叉的迹象。



但是即便如此， 从市场情绪上面看，我们仍然认为早间的反弹是足够振奋人心的。这相当于一批资金首先站出来说，慌啥，有我呢！这种情绪值得点赞。



与市场相得益彰的，是周末陷入美国“制裁危机”的海康威视，大超预期的早盘走出深V，截至午间收盘直接翻红。我们周末给大家讲过海康威视的情况，虽然美国出于所谓的国家安全角度，终止了对于海康的采购。但是从海康美国市场的营收占比来看，其实并没有受到多少冲击。早间海康威视能够直接翻红。真真正正说明了两件事儿。



第一，我们的一些科技龙头企业并不真的都要看美国的脸色过活！ 这就像中兴一样，上周特朗普给的中兴的解决方案是13亿美元巨额罚单，美国人参与组建新的董事会以及未来必须购买美国零部件。罚金姑且不论，后两条就是笑话。今天海康威视的强势，其实给了特朗普为代表的美国至上主义者一点警示——全世界并不都是围绕着你们运作的。



第二，我们的一些资金，我们的一些市场的参与者，真真的是客观看到了我们企业的成长变化。 并且愿意用脚投票去支持这些优质企业。资本就是金融市场的武器，就是一个国家经济的武器。我们的资本没有向美国的恐吓低头，这同样让人欣慰。



说完了消息面，我们看看板块。早盘最重要的板块是MSCI直接关联的消费。



我们之前给大家说过，6月份真正落地前，是消费品种进场的最安全时间窗口。 只要有回调就可以大胆的进场。今天看白酒、家电、食品、日化等等和消费相关的都在上涨。这里面提醒大家一下，一个是休闲食品、一个是纺织服装、一个是 我们电话会议给学员强调的新零售继续强势新高 。这三个方向是去年消费炒作中完全不上台面的，但是目前都表现强势。包括酒类，大量底部的比如葡萄酒威龙股份，白酒里面的青青稞酒、老白干、金徽酒等等，强势涨停，市场的逻辑已经开始进入底部补涨的节奏中，这是一个好事儿。



另一个今天早盘比较亮眼的是世界杯概念，6月份世界杯即将开幕。今天雷曼股份、英派斯、三夫户外强势涨停，但是如果叠加啤酒来看，世界杯概念炒作周期其实不短了。所以大家要注意一下后续的空间可能剩余的会比较有限。而且从质地上看，雷曼做龙头基本面上不太符合。目前只能说是游资占了先手。





最后，市场整体的节奏还是不错的。 早盘深V之后唤醒了一批犹豫的资金。目前我们认为MSCI大趋势下最有力的双雄应该是消费+金融。今天消费动了，接下来看看金融能不能跟上。



