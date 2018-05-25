大盘继续震荡回调，走势偏弱。个股板块下跌居多，特别是市场缺乏热点，成交量再次处于持续萎缩阶段，显示出市场再度趋于谨慎。但是从市场环境来看， 国内政策面相对偏暖。市场回调的主要原因还是中美贸易摩擦的后期因素。





这里面包括，、美国启动232调查使得全球贸易摩擦可能继续加剧的预期。美国突然叫停特金会面东北亚局势不明朗，以及川普大爷在推特上面针对中兴、中美贸易的接连嘴炮。不过目前看。刘鹤副总理今天已经应约与美国商务部长罗斯通电话。双 方确认，罗斯部长将于6月2日至4日率团访华，双方团队将继续就中美经贸问题进行磋商。





又是一个关键时间点，这个时间点过去希望能给市场一些强势信号。





很多朋友看到今天的下跌，我们认为市场目前问题不大。需要特别注意一下权重股。比如万科。近期万科连续过大宗，我们从龙虎榜看是当年宝万大战的一批资金在出手。但是连续接盘的显然也不会是散户资金，这个位置万科将是接下来市场的重要信号， 只要万科企稳，指数不会有太大空间。甚至说反弹可能会随时打开。





而成长股方面呢？很多朋友纠结于今天成长股的大幅下跌， 我们给大家说成长股短期正常回调，毕竟芯片等类型此前的获利盘太过于丰厚，而且基本面良莠不齐有着很强的获利回吐需求。但 是我们从整体上面来看，成长股还是维持有大机会的策略不改。这里面给大家分析过很多内容，今天从一个比较新的角度讲讲。





大家都知道6月要正式入摩。一讲入摩就是白马蓝筹，事实上从国际经验上看，入摩带来的成长股机会同样不可小觑。这里面我们要提醒大家注意一下，一些其他东亚的国家和地区，在入摩之后的变化，以及目前我们看MSCI的重要细节！





细节一：本轮MSCI新增成分股中，成长股较多。相较3月公布的235只个股名单，此次纳入MSCI指数的个股中，新增11只成分股，删除12只成分股。新增成分股中，成长和消费受到青睐，医药、电子、传媒行业较多；剔除成分股中非银、房地产、交通运输较多。





细节二：从陆股通持股来看，境外投资者已经对MSCI成分股进行提前布局。 自2017年6月宣布被纳入MSCI至今，北上资金总计流入2062.08亿元 。同时，伴随北上资金巨额流入，去年下半年MSCI成分股中国平安、贵州茅台、格力电器等呈现强劲的上涨趋势。





细节三：参照台韩经验，入摩后成长板块的弹性比较明显。





细节四：提前关注8月MSCI调整比例，成长股关注度或许更高。对于投资组合而言，不仅需要关注当前纳入指数的成分股，更要看到未来指数成分股的变动趋势。参照韩台经验来看，在调整比例时，往往成长性行业受到的关注度更高。





细节五：参照国际经验，当正式纳入时，成分权重股上涨的概率并不高。





细节六：值得注意的是今年3月MSCI中小盘指数产品的发布，包括MSCI中国A股中盘股指数、MSCI中国全部股票中盘股指数、MSCI中国全部股票中小盘股指数。其中，中小盘股指数中成长行业占比均超过60%，说明国际市场正在提升对于A股成长板块的关注度。



