川普毫无疑问已经是资本市场最大的不确定利空，本周后三天的调整，基本上都和川大爷的嘴炮有关系。今早白宫方面再传黑天鹅。“特金会”被突然取消， 这个事件的急转直下相信超出了很多人的预料。隔夜美股也因此出现大幅下挫。不过显然华尔街对于自己家总统已经出现了相当的免疫，美股在大幅下挫后回升收窄跌幅。





今天早盘A股的走势基本与美股同步，但创业板走势比较惨烈，盘中重挫逾1.5%。创业板的回调和两个因素有关，一方面是妖股再度陷入特停的监管情绪中，前天晚间证监会特停三家公司，昨晚总龙头宏川智慧，四连板的深冷股份被特停，虽然早盘看市场作妖的偏好并未明显降低。但是整体风险偏好却在下行。





另一方面，是前期领跑的科技股开始回调获利回吐。这里面国产软件、芯片、半导体等品种最为明显。这里面的问题其实之前和大家讲过，我们认为科技股一定是今年主线。但是并不代表所有的品种都能有超额收益。对于科技股我们从农历年后就在提示大家，一定是选择稀缺科技龙头，因为整个创业板来说，尤其是个股层面还是存在着一些诸如：业绩亏损、股东减持、股权质押、商誉减值之类的问题。这些问题在风风火火的时候能够被市场情绪所隐藏。但是一旦进入短期震荡就会非常明显的体现出来。





另一方面在此前芯片刚刚火爆的时候我们也曾和大家讲过。芯片要一分为二的看。一方面确实是国之重器，一定会是中期政策关注的重要方向。但另外一方面必须承认目前板块中缺少核心技术，毛利率不如开超市等等问题。所以我们给大家说过， 芯片真正的中期龙头，大家要去找“卖铲子”的公司





回到指数上来的话，今天恐怕真的是上去难下去也难，上证50开始有明显的资金在护盘，导致沪指整体表现非常的坚挺。但是 盘面上目前最大的难题是没有看到明显的风口板块，缺少核心主线， 而次新+这个概念目前妖性太重了，并不是大资金去参与的逻辑，所以行情想要起来，真的需要那种一呼百应的主线热点来打破僵局。





但是目前说完全没有机会是假话，早盘消费类再一次启动拉升，仍然是MSCI逼近之下的逻辑。上周和大家说了，6月之前消费股一定会反复有机会，回调就买就对了。比较欣慰的是， 我们在上周一电话会议给学员重点强调的新零售概念昨天今天连续异动，明确解读的品种，再涨5%，这两天累计10%的涨幅了，恭喜上车的学员。



