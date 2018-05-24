股指全线收绿，消息面上仍然是川总嘴炮的攻势。显然特朗普对于中美联合声明的内容并满意，早间发推文称，美国与中国之间的贸易协议可能“太难达成”，商务部做出回应，“中国没有削减对美国贸易顺差的量化承诺”。贸易摩擦担忧重燃，这一消息成为市场目前最大的制约。





市场虽然周四收跌，四大指数都翻绿，但是总体气氛却真心还不错。次新股这块的总龙头宏川智慧午后秒速点火拉板，游资在目前的行情下明显再集中优势兵力。而随着总龙头的活跃，炒作氛围被瞬间激活，天然气概念的深冷股份巨震四连板，开板新股越博动力尾盘涨停，次新+零部件的万通智控大长腿反包板。





这种走势也是没谁了。不过昨天大盘跌1.4%，证监会都不顾市场直接停3只，今天游资继续顶风作案，估计证监会还会接着停！





不过目前次新+的概念确实是比较有看点。一方面是游资热情本身就在，另一方面一批独角兽大龙头要开始上市了，今天是富士康IPO，马上下个月又有一批互联网巨头。所以次新趁着这个阶段开始主导市场——套牢盘比较少，盘子比较小，游资自然是最习惯这种。然而监管恐怕不太喜欢。且看刘主席的动作吧。





次新之外，海南板块掀起小高潮，海南瑞泽卡位罗牛山，海航创新、钧达股份午后扩容涨停榜。海南继续领涨。这个板块近期消息很多，后期恐怕还是会时不时冒一下。尤其目前的这种行情中，活跃资金会更多的关注这些品种的走势。相比于雄安，海南目前就一个优势——因为不是千年大计，所以反而很多细则性的文件落实非常快，比如博彩和赛马，这种速度是雄安这类需要慢工出细活的政策无法相比的。





所以海南接下来可以继续关注一下，持续走强的难度比较低，因为从政策定位也不可能超过雄安。从地理位置则不可能超过上海。还是比较尴尬。但是资本市场不管这一套，有的炒就上，所以间歇性的发力吧，还是可以看一下。









汽车零部件分化，跃岭股份、隆盛科技、万通智控实现连板。这个比较尴尬美国刚刚准备对进口汽车配件加税。我们昨天说了最直接受益汽车减税的，应该是出口占比更高的汽配品种，逻辑上是这些品种的零部件是要出口到海外的，而疑问中国减税，购入这些中国汽配原件的海外整车车企会受益，今儿带动国内汽配份额。而随着美国加税，反正福特供应链肯定是没戏了。后面还是要且观察。





二胎（延江股份）、富士康（科创新源）、芯片（广东骏亚、晓程科技、文一科技）、医药（正海生物）等多个热点小范围活跃。



