市场目前最大的担忧恐怕还是在贸易战上， 显然特朗普对于中美联合声明的内容并满意，早间发推文称，美国与中国之间的贸易协议可能“太难达成”，商务部做出回应，“中国没有削减对美国贸易顺差的量化承诺”。 贸易摩擦担忧重燃，这一消息成为市场目前最大的制约，早盘指数反应低迷，最终收小阴星





其实抛开特朗普本身出尔反尔的问题不谈，A股目前没有太大的实质性利空。很多朋友关注到两件事儿，我们好好给大家讲讲。先摆明一个态度：大家能够看到的所谓利空，都是纸老虎。





第一是资源品 ，源于国家调控电煤价格，在周三引发了整个周期股的回调。但是这里面一个核心问题是调整较大的化工品板块，上涨大逻辑是否出现变化？





我们认为还没有。我们之前和大家讲过今年化工股的最大利好是油价，从目前三大影响油价的国家来看，美国、俄罗斯、沙特都希望油价上涨。原油价格维持高位，最终传导化工品牛市一定会出现。所以短期正常获利回吐，不会真正形成单边的压力。





而化工只要能够顶住，最终周期股这边不会形成溃败，对于市场的冲击是可以承受的。





另一个是是富士康IPO。 今天富士康271亿募资。确实够劲儿，相当于30家此前上市的公司的总规模。但是大家也要想这么一个问题。为什么监管部门愿意让这种巨无霸在这个时间点IPO？





前期富士康IPO进程曾经一度暂停，而暂停的时间点恰恰是和贸易战重叠，毫无疑问，暂停的根本原因是担心巨无霸上市加剧市场风险。而现阶段的IPO推进，恰恰证明了监管层认为这个位置确实没有不可抵御的风险因素。





至于白宫大爷，我觉得大家倒没必要过分的担忧， 近期一再表明，很多嘴炮都是为了后期的谈判施压，真正的影响实质性不大。特朗普这种做法，其实是非常希望对手调入自己的节奏中，这在兵法上叫反客为主。我们要做的就是做好自己的事儿，谈判稳扎稳打。最终当美国无法承受信誉反复受损的压力时，就是中美拉锯中我们真正的胜利时刻。





板块方面，海南继续领涨。这个板块近期消息很多，后期恐怕还是会时不时冒一下。尤其目前的这种行情中，活跃资金会更多的关注这些品种的走势。



