【题材】





1、国常会决定采取措施加快推进奶业振兴 建设优质奶源基地





5月23日国务院总理李克强主持召开常务会议，决定采取措施加快推进奶业振兴，要求建设优质奶源基地。





乳业上市公司有，庄园牧场(002910)、燕塘乳业(002732)、天润乳业(600419)等









2、百行征信23日开业揭牌 征信行业进入快车道





近期，我国唯一一家拥有个人征信业务牌照的“百行征信”在深圳开业揭牌。资料显示，百行征信主要采集个人和企业的借贷及其担保信息、个人负债相关信息等，为依法开展放贷业务的市场主体和其他主体提供征信服务。





上市公司中，银之杰(300085)投资参股的华道征信参与发起设立的百行征信；旋极信息(300324)与拉卡拉等公司先后合资成立互联网征信公司“考拉征信”和面向银行服务公司“旋极拉卡拉”，布局征信市场。









3、基因“魔剪”成功灭活HIV基因 望成艾滋病克星





近日，日本神户大学宣布利用基因“魔剪”CRISPR/Cas9编辑技术开发出一种有效方法，能破坏艾滋病病毒的调节基因，成功抑制感染细胞内HIV-1的增殖，制成了以HIV增殖所必需的两种基因Tat和Rev为标靶的工具。实验显示，该工具可使培养皿中的感染细胞基本停止产生HIV-1。这一结果表明该方法可作为治愈HIV的有效手段，带来根治艾滋病的新疗法。





上市公司中，东富龙(300171)医疗的重要参股公伯豪生物建立基因编辑平台；劲嘉股份(002191)与中山大学合作基于CRISPR/Cas9技术应用于地中海贫血的研究项目。









4、腾讯正研发车载全语音交互版微信 智能网联产业万亿美元





腾讯董事长兼CEO马化腾在“腾讯云未来峰会”上透露，目前微信团队正在研发一套车载全语音交互系统界面，希望在车载模式下可以智能解决安全问题。马化腾表示，团队已经开始思考研发全语音交互的界面这种问题，如果研发成功，未来将可以搭载到车联网系统中。





上市公司中，华阳集团(002906)致力于车载互联系统、驾驶辅助系统等智能网联产品的研发。公司是腾讯车联ROM首批战略合作伙伴。科大讯飞(002230)是中国最大智能语音技术提供商。









5、我国首个“北斗芯片开放平台”发布 聚合产业链力量攻克芯片核心技术





5月23日，在第九届中国卫星(600118)导航年会上，国内领先的北斗芯片及解决方案提供商深圳华大北斗科技有限公司提出了建设和发展国产导航定位芯片的新思路和新方法，在业内率先提供“北斗芯片开放平台”。





上市公司中，波导股份(600130)、劲嘉股份(002191)分别出资4000万元，各持有华大北斗9.64%的股权。









6、北斗芯片实现规模化应用、大众消费市场望爆发





在23日召开的第九届中国卫星(600118)导航学术年会上，中国卫星(600118)导航系统管理办公室主任冉承其透露，目前，国产北斗芯片累计销量突破6500万片，高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。此外，北斗在国家安全和重点领域标配化使用，在大众消费领域规模化应用，正在催生"北斗+"融合应用新模式。





海格通信(002465)为北斗军用龙头厂商，规模和技术实力领先；华力创通(300045)形成了芯片、模块、终端、高端天线、惯导及组合导航、导航测试设备等完整北斗产业链格局。









7、工业信息安全大会将开、产业发展白皮书将发布





首届中国工业信息安全大会将于5月24日-25日在北京举行，届时将发布《中国工业信息安全产业发展白皮书》。此次大会由工信部指导，国家工业信息安全发展研究中心、工业信息安全产业发展联盟主办。大会以"筑工信安全建网络强国"为主题，旨在加快推进工业信息安全建设，深化工业信息安全产业交流合作，促进我国工业信息安全全面发展。





绿盟科技(300369)、美亚柏科(300188)、启明星辰(002439)(在信息安全领域市场份额居行业前列。









8、中国国际大数据产业博览会即将开幕 科技巨头齐聚





2018中国国际大数据产业博览会(数博会)将在本周六(26日)于贵阳开幕，本次峰会以“数化万物 智在融合”为主题，不乏国际知名大厂，如Apple、戴尔、阿里巴巴、腾讯等参会并进行产业对接合作。BAT三巨头马云、马化腾、李彦宏将再次齐聚本届数博会； Google、Facebook 也将首次参展，苹果、微软都将派出代表参会。





相关概念股有浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。









【提醒】

1、新股申购——工业富联( 601138 )，申购代码780138；申购上限：41.3万股， 发行价格：18.52元





【要闻】

1、证监会：利用大数据等技术在打击违法违规行为等有所突破。

2、国常会：要求在电信、旅游、金融等领域推出服务贸易开放举措；决定采取措施加快推进奶业振兴。

3、国务院：在全国范围内复制推广自贸区第四批改革试点经验。

4、政府采购发力国产芯片，龙芯、飞腾、申威进入采购名录；中央采购的台式机和笔记本都要求预装国产LINUX操作系统

5、发改委要求煤企6月10日前将现货煤价降至570元以下。

6、工信部审议通过《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》等文件。

7、中央纪委：用最严格制度最严密法治保护生态环境。

8、财新：百度网易回A股发行CDR 选定保荐机构

9、北斗进入全球组网新时代，年底建成北斗三号基本系统。

10、美联储5月份会议纪要：下一次加息可能较快到来。

11、美股收涨，纳指收涨0.64%；COMEX 6月黄金期货收跌0.2%；WTI 7月原油期货收跌0.50%。





【公告：复牌】

远望谷(002161)：近10亿收购两家公司股权 股票复牌

新奥股份(600803)：终止重大资产重组事项 复牌复牌

中广天择(603721)：披露股票停牌核查结果，股票复牌

ST宜化：拟10.3亿出售新疆宜化 80.1%股权，股票复牌

德威新材(300325)：拟3.2亿收购和时利40%股权 股票复牌





【公告】

雄帝科技(300546)：签1200万美元海外合同

高新发展(000628)：签订2亿元订重大施工合同

银江股份(300020)：中标2.76亿电工程施工项目

金盾股份(300411)：签订9228万元杭州地铁采购合同

易华录(300212)：预中标1679.56万元天津市汽车电子标识试点工程项目

博天环境(603603)：联合预中标24亿元PPP项目

东风汽车(600006)：收到2.7亿新能源汽车推广补助

中海达(300177)：在北斗年会会议期间正式向全球发布“全球精度”系统HI-RTP

外运发展(600270)：吸收合并方案获国资委同意

通控股(300292)：资产重组改为战略投资 入股嗨皮网络10%

开立医疗(300633) ：收到政府补助3136万 占去年净利16%

全新好(000007)：实控人变更

盐湖股份(000792)：第二大股东由中化化肥变为中化集团

仙鹤股份(603733)：拟近10亿元投资高档特种纸项目

智飞生物(300122)：九价HPV疫苗获得批签发证明 可正式进入市场销售

邦讯技术(300312)：实控人质押股票被动减持

三利谱(002876)：占总股本48.4%的限售股25日上市流通

凯迪生态(000939)：因公司中票违约引发的信用风险 公司银行账户被冻结

中兴通讯(000063)：A股继续停牌

*ST尤夫：股价涨幅较大，停牌核查

南京聚隆(300644)：涨幅较大，停牌核查

罗牛山(000735)：股票交易异常波动，停牌自查

贝肯能源(002828)：股价涨幅较大，停牌核查





【增减持】

信雅达(600571)：股东计划减持不超过0.91%股份

拓维信息(002261)：股东拟减持不超过1.35%股份

东方铁塔(002545) ：股东计划减持不超过2%股份

中鼎股份(000887)：控股股东承接资管计划减持所有股份 交易金额1.22亿

东杰智能(300486)：董事王志拟6个月内减持不超过1.09%股份

上海天洋(603330)：股东橙子投资计划减持不超过1%股份





【解禁股】

新天药业(002873)、华荣股份(603855)、拓普集团(601689)、雄帝科技(300546)、奥拓电子(002587)、华力创通(300045)、智度股份(000676)



