



周三市场来了个光头光脚实体大阴线。很多朋友一下被砸晕了，为什么这么回来了？反弹还有没有了？我们好好给大家说一说。





先说下跌，我们认为三个因素是影响今天盘面的重要利空





其一是白宫大爷，又在放嘴炮。 特朗普称中兴事件尚未达成任何协议，白宫当家的又一次挑战两个国家的耐心，说实话，早上看到这个消息的时候真是觉得恶心了。特朗普的行为，从美国的立场出发，毫无疑问是在为美国寻求短期利益的最大化。但是毫无疑问，这是在索取更大的眼前利益的同时，大幅度的消耗美国建国以来的国家信誉。就我们来看，这是一种自寻死路的做法。另一方面市场的担忧也有些过度了，推特上面的表态——考虑到此前此人种种行为更多是为其谈判获取更大主动权——确实是可参考价值并不高。





反而受此消息影响隔夜美股全线收跌，今天A股也遭波及。应该说这是A股今天遭遇的头号黑天鹅。





第二，是监管部门会议严控电煤价格，动煤期货连续大跌，动力煤价格下行带动资源板块集体重挫。 煤炭、化纤、石油、保险、建材、钢铁、有色、酿酒和银行等领跌，领跌的基本上是权重、白马股及周期类蓝筹，上证50第二次涨一天后就连跌三天可见主板蓝筹之弱，创业板也是受创蓝筹拖累。





化工品种昨天开始出现分化，今天出现回调。属于短期获利了结，这里面对应的是短期化工品涨价的利好。但是我们讲今年油价维持高位应该是大概率事件，中报时间点，大家还是可以关注化工品龙头，业绩改善应该会成为周期补涨的重要逻辑。





第三，富士康明天打新，这个就不多赘述了。独角兽的第一支，但是体量太大了。 这个对于市场来说一定是一个分流的压力。不过说实话，富士康过会到今天，间隔这么久，就是担心对于市场冲击。而证监会给了这么个时间点。证明在监管部门心中。这个时间点贸易战的风险基本已经出清。所以反而表明了国家对于当前位置的信心。





这三个信息是周三导致市场再次下行的关键问题。但是我们认为大家不用过度的担忧。这个位置市场整体的逻辑没有改变，真的下来了，反而是很多优质品种的进场机会。





板块这边只说一个，之前我们讲过贸易战谈判落地，恰恰是芯片板块的机会。今天午后芯片股整体启动拉升。上涨的逻辑是二则消息的刺激，一是政府采购发力国产芯片 龙芯、飞腾、申威进入采购名录，二是雄安打造集成电路，这二个消息的作用明显，走势上sz002023(海特高新)突破前面大阴线后拉板带动太过明显。但是尾盘，海特开板回落。对于芯片来说，我们还是那句话，核心品种中期机会。不急于追高。





最后，看明白上面三大问题的朋友也就懂了，没什么真正的实质性利空，我们认为目前的消息面没有决定性的能够破坏反弹逻辑的因素。 所以大家还是放宽心。真的该骂一句大A——躺习惯了都不会站着了是吗？ 还是那句话吧，风雨已经过去，开心等待彩虹。学员跟上我们的节奏。时间紧迫，不要掉队。热线：010-57594189



