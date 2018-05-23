



两个消息影响今天的盘面，其一是特朗普称中兴事件尚未达成任何协议，白宫当家的有一次挑战两个国家的耐心，这种出尔反尔的表态基本上也就是幼儿园水平了，受此消息影响隔夜美股全线收跌，今天A股也遭波及。





第二个是监管部门会议严控电煤价格，动煤期货连续大跌，动力煤价格下行带动资源板块集体重挫。煤炭、化纤、石油、保险、建材、钢铁、有色、酿酒和银行等领跌，领跌的基本上是权重、白马股及周期类蓝筹，上证50第二次涨一天后就连跌三天可见主板蓝筹之弱，创业板也是受创蓝筹拖累。





石油石化是近期的亮点，昨天出现分化的信号，今天走出降温。这里面最典型的代表是兴发集团。





作为磷矿石的主营品种，股价上近期涨幅不错。但从化工品传导来说，磷矿石目前远没有形成涨价的趋势，虽然存在预期。但是目前磷矿整体的价格仍然在地板上趴着。这种品种能够顺应化工品启动，本身就说明题材开始过热





热点题材还有活跃但只剩汽配、次新+、海南自贸、电力和医药等小范围表现。领涨的是汽配。这个还是和昨晚降低汽车进口税的政策有关。





目前降税对于汽车板块四个方向是不同的，自主品牌龙头，吉利比亚迪长城，影响相对较小，新能源车几乎没有影响，燃油的合资品牌利空。不过有一点活该的意思，国家给了这么多年人口红利、政策支持，这些品牌没有发展自己的核心技术，只是依靠着合资来圈钱。此次降税对于这一类型车企的影响，应该说仅仅是加速了未来必然发生的事件而已。而汽配方面，大家重点关注出口比例较高（60%以上）的品种。如果产品主要面向国内的企业，还是要受到利空影响。





对于今天的回调，我认为大家没必要过分的担忧，向下3177点平台支撑仍然强劲。而会跳的主要原因，也是因为消息面的反复。而非真的有新的利空出现。特朗普向来如此，嘴上不饶人外加谈判前一定要造势。这也是被其国内同僚诟病的提防。





不过说真的会影响整个行情，我觉得大家没必要过分的担忧，毕竟大的联合声明框架在，美国不会太出格。而市场我们认为去上攻一下3250，仍然是众望所归的。



