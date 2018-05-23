1、汽车进口关税将相当幅度降低、丰富国内市场供给





国务院关税税则委员会22日公告，自7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%,降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%,平均降税幅度46%。据测算，以在国内市场指导价约90万元的进口汽车为例，进口到岸价24万元，降税后关税可由6万元降至3.6万元，汽车进口环节增值税和消费税也将相应降低。





大东方(600327) 汽车销售及服务业务占2017年利润比例48%,经营的高端品牌包括保时捷、捷豹陆虎等；广汇汽车(600297)截至去年底经营737家4S店，位居宝马、奥迪等豪华品牌的第一销售阵营；厦门信达(000701)在福建、济南等地设有14家4S店及1家平行车进口公司，信达汽车位居全国汽车经销商百强。









2、最早今年完全取消生育限制、人口是资源不是负担





据报道，有消息人士称，中国计划完全取消对每个家庭可生育子女数目的限制，正在讨论的计划生育替代方案被称为“独立生育”，允许人们自由决定生多少孩子。该人士称，中国最早可能在第四季度做出决定，但宣布时间可能会推迟到2019年。





诺邦股份(603238)湿巾出口量全国排名第一，涵盖婴儿湿巾等多个品类；千金药业(600479)卫生用品完成了母婴系列、婴儿纸尿裤的研发并成功上市。









3、江苏染料项目或大面积关停、掀起新一轮涨价潮





据媒体报道，《江苏省人民政府关于沿海化工园区“141”环境治本工程的实施意见讨论稿》显示，连云港(601008)、盐城、南通三地化工园区的医药、农药和染料中间体项目被列入了“禁止类，一律不准审批”及“淘汰类，已建项目要限期关停”两大类别。该文件是5月16日的讨论稿，而消息人士称可能月底就会定稿。





浙江龙盛(600352) 、安诺其(300067)等受影响较小或未受影响，将会受益于环保收紧、染料涨价。









4、环保趋严和需求提升、电极箔价格有望继续调涨

受环保治理和下游铝电解电容器需求旺盛推动，电极箔市场祭气度持续改善。数据显示，自2017年以来电极箔价格涨幅超过15%,机构预计6月份电极箔价格会继续上涨。目前产业链库存极低，但去库存仍在继续。2017年以前，由于电极箔产能过剰，全行业价格基本处于盈亏平衡状态。2017年以来供需状况的转好，使得全行业进入涨价趋势，预计今明两年还有5%-20%的上涨空间。

公司方面，新疆众和(600888)、东阳光科(600673)是电极箔行业龙头。









5、2018腾讯“云+未来”峰会开幕在即、已成全球布局最广泛云服务商





5月23日至24日，2018腾讯“云+未来”峰会将在广州盛大举行。据了解，峰会将有众多领域的近万名重量级企业家、行业精英、技术大牛等汇聚一堂，探讨行业发展趋势，共享云上未来。本届峰会共分为13场分论坛，设立开发者、AI、大数据、互联网、金融、政务、合作伙伴等专场。





长亮科技(300348)与腾讯云签署合作协议，共同推动打造互联网金融云服务；和晶科技(300279)与腾讯云签署战略合作协议，在智慧城市、智慧家庭、音视频技术等方面建立紧密合作









6、企业陆续投资OLED产线、材料企业迎来发展机遇





TCL集团最新公告，拟投资建设一条产能达到月加工3370mmx2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线，主要生产和销售65”、70”(21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED、75”0LED显示屏等。顶目总投资约426.83亿元。





我国OLED面板企业位于国际第二梯队，随着国内产线陆续投产，材料企业将迎来发展机遇，如发光和传输材料领域的濮阳惠成(300481)、万润股份(002643)%等，柔性显示膜材料领域的新纶科技(002341)、万顺股份(300057)等。









7、我国多省已进入手足口病高发期、相关医药及疫苗销量有望提升





据媒体报道，随着天气逐渐转暖，我国各省份已经陆续进入手足口病高发期，广东、重庆、北京等地疾控中心接连发出预警。5月21日晚，广东卫计委发布手足口病预警，14日至20日该省新增报告手足口病12418例，较前一周上升73%。目前广东省手足口病正处于快速上升期，出现聚集性及暴发疫情的风险较高，预计六月出现发病高峰。





康缘药业(600557) 热毒宁产品对手足口病有治疗效果；未名医药(002581) 参股子公司科兴生物的EV71疫苗用于儿童手足口病的预防。









8、全球首个IPv6根服务器启动上线、关注相关概念股





据媒体报道，5月21日全球首个行业IPv6根服务器“广电根+华数根”在杭州举办的“2018全球下一代互联网峰会”上启动上线。该IPv6根服务器系统面向广电网络(600831)，由下一代互联网国家工程中心与华数集团联合建设运营，将深入推动广电行业发展和产业升级。





杰赛科技(002544)“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行；星网锐捷(002396) 十万兆IPv6核心路由交换机技术已与国际同步甚至位居国际前列。









【提醒】





1、2018腾讯“云+未来”峰会23日开幕





【要闻】

1、上交所：《上市公司重大违法强制退市实施办法》将适时对外发布。

2、上交所：*ST上普、*ST海润暂停上市；深交所：*ST吉恩、*ST昆机终止上市。

3、财政部：7月起将降低汽车进口税率。

4、李：要进一步放宽市场准入，更有力有效吸引外资。

5、美国将取消中兴通讯(000063)销售禁令。

6、外交部：王毅将在出访回国途中经停美国华盛顿。

7、两部委：严惩三类扰乱煤炭市场行为。

8、媒体：雄安新区总体规划最晚于6月份上交中央。

9、媒体：证监会国际部主任蒋锋将出任上交所总经理。

10、媒体：百度有望最快于6月份以CDR方式回归A股。

11、上周新增投资者数量24.61万，环比增加1.7%。

12、雄安新区全球推介活动将于5月28日举行。

13、中国结算发布《H股“全流通”试点业务指南(试行)》。

14、中国监管当局拟挑选五家机构作为金融控股集团监管。

15、美股全线收跌，道指收跌0.72%；COMEX 6月黄金期货收涨约0.1%；美国WTI 6月原油期货价格收跌0.15%。









【公告：复牌】

浩物股份(000757)：拟11.86亿收购内江鹏翔100%的股权 股票复牌

亚夏汽车(002607)：中公教育拟作价185亿元借壳 股票复牌

航民股份(600987)：拟10.7亿元收购航民百泰100%股权 股票复牌

民盛金科(002647)：公司终止收购民众证券51%股权 股票复牌

常山药业(300255)：公司股票可能被暂停上市 股票复牌

润欣科技(300493)：完成定增询价 股票复牌





公告】

天域生态(603717)及联合体签署16亿元PPP项目合同

首航节能(002665)：签订6456万元供货合同

东旭光电(000413)：收到新能源汽车推广应用第二批补贴款2.42亿元

上海银行(601229)：触发稳定股价措施

盛运环保(300090)：控股股东拟向川能集团转让全部持股

清新环境(002573)：雄安子公司完成工商注册登记

大连重工(002204)：预计可获得青岛扬帆债务清偿款4264万元

万盛股份(603010)：部分阻燃剂在全球范围内上调销售价格

汇冠股份(300282)：明日起更名为“三盛教育”

隆基股份(601012)：签预估金额69.96亿多晶硅材采购合同

道森股份(603800)：股价涨幅较大 股票停牌核查上交所

美都能源(600175)：终止收购融汇嘉恒融资租赁

和晶科技(300279)：终止重大资产重组

珈伟股份(300317)：第二大股东所持全部股份被司法冻结

恒大高新(002591)：终止收购奇热信息股权

华谊嘉信(300071)：股票存在被实施暂停上市的风险

*ST吉恩、ST昆机：5 月 30 日进入退市整理期交易





公告：增减持】

星源材质(300568)：股东计划减持0.62%股份

凯发电气(300407)：两股东计划减持1.16%股份

神州信息(000555)：股东计划减持2%股份

高斯贝尔(002848)：深圳中兴合创拟6个月内减持不超过1%

四方精创(300468)：合计持股8.45%股东拟6个月内减持不超过2.11%股份

捷荣技术(002855)：持股7.5%股东深科技(000021)拟6个月内减持不超过2%

斯莱克(300382)：控股股东拟减持不超4%股份

中富通(300560)：股东拟继续减持不超3.69%股份





【解禁股】

民德电子(300656)、晶瑞股份(300655)、正海生物(300653)、赢合科技(300457)、凯中精密(002823)、康跃科技(300391)、光洋股份(002708)、恒泰艾普(300157)、阳光电源(300274)、韵达股份(002120)、江铃汽车(000550)、宝钢股份(600019)



