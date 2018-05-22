第一个先说指数，3200点绝对不是本轮反弹的高点，从技术上面看市场从今年一季度跌落下来之后先后在3250附近收过三个缺口，三个缺口还都基本上彼此对应。换句话说，当前点位到3250附近是比较典型的筹码真空窗口。这个区间市场的拉升所感受的压力是最小的。 因此我们认为此次反弹大概率是要重新摸一下缺口上方的套牢平台的。



至于大家说，4月11日同样也是这种情况，而且和目前的技术面都一致——一枚中阳线叠加一个跳空的十字星，但是那次没上去，凭什么说这次就能上去？



我觉得大家还是要尊重一下客观规律，上一次拉升的档口，中美贸易战打响。于是市场经历了第三轮连续下探。这是市场在消息面和外围环境下承受的结局。而目前看，指数再次回到同样的位置，恰恰对应的是贸易战结束。 这个信号还是非常值得期待的。



提到贸易战， 很多朋友看到了今天盘中中兴的消息。应该说，是要狠狠地给我们的国家点赞的。 最近听到有朋友认为，我没没有把美国打倒在地然后再踏上一只脚摩擦，那么就算失败。我觉得这样的朋友还是重新学习一下毛泽东思想，学习一下什么叫实事求是，我们过上好日子才多久，历史上又有没有和美国掰手腕最终以平局告终的国家？日本、欧盟、苏联、伊拉克自己去数数。有的时候要志当存高远。但是同样要切记得陇望蜀。



当然市场的消息面还是围绕着贸易谈判进行， 5G概念迎来中兴的利好，午后出现一波走势。而就在尾盘，汽车方面又放出非常给力的利好国务院关税税则委员会发布关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告称， 自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。



这应该是中美谈判中我们做出的让步，观点不变，我们国家的自主品牌崛起的当下，以及全面拥抱新能源市场的转型期，传统燃油车的开放冲击并不会太大，反而会带来鲶鱼效应。看来高层对于吉利、长城还是非常有心心的。 这里面我们认为大家重点关注汽车零配件。



今天盘后放出汽车减税的消息，这个尾盘先知先觉的资金已经开始挖掘，如迪生力等品种快速的脉冲，这是一个好现象，恰恰说明市场的资金活跃度再答复的提高。随着反弹，市场资金现在是干柴，稍有消息，就是烈焰熊熊。



另一方面大家也要注意到，尾盘白酒、权重一众拉升，是抬升指数翻红的关键。这里面的关键词，恐怕还是MSCI。 我们相信今年二季度的行情，会非常值得期待。所以学员近期还是要密切留意网站内容更新，不要错失进场机会。热线：010-57594189

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