贸易战又有新动静。





消息人士称，美中就解决中兴通讯相关争端大致达成一致，美国将取消中兴通讯销售禁令，根据讨论的协议维持其业务。消息人士还称，中兴通讯将被要求大规模调整管理层和董事会。





中兴一直是贸易战的暴风眼，这个最后的疙瘩解开，基本上贸易战就宣告全面降温了。虽然美国向来是翻脸比翻书还快，但是看看中国此次谈判基本上也是留着后手





近期又看到很多对于贸易谈判的解读，奇怪的是，美国人对这个联合声明不满也就罢了，国内还有一些声音认为是卖国。。。可能有些人永远就是不满，真让您自己上去谈就好了。对于贸易谈判我们就看几个问题就够了，





中国版“广场协议”签了吗？没有

鹰派访问团提的条件这次答应了吗？没有

老二跟老大掰手腕能掰成这样，我是要为国家点赞的

因为这样的掰手腕，还没有哪个国家能跟美国对打成这样

那些喊没有把美国打倒在地就是输的，咱们过上好日子才多久，自己去数数，别忘本。





说这份联合声明到底是胜利与否，我觉得有条件的朋友可以看看纽约时报、CNN、FOX的报道。这么一份“三无”联合声明（无具体金额，无具体项目，无具体执行时间），几乎完整的把中美贸易回溯到了海湖庄园会晤的时间点。这如果不是胜利，真的没有什么是胜利了！说句最简单的——推特狂人川总至今也是非常的低调呢，大家想想但凡美国占了一丁点便宜，川总不玩了命夸耀一番吗？





最后，市场目前已经回到比较淡定的状态，受到中兴的带动，5G早盘走起一波，而早盘蓝筹领跌，良性震荡，大概率是为周四申购富士康留提前量，今天跌了后面反而不在担心。毕竟富士康抽血近300亿的。





另一方面大消费早盘回归，我们说过，6月MSCI落地前，消费是能够关注的比较安全的窗口，大家反而不用过于担心。





技术上面，我们认为调整的问题不大，目前看市场已经重新要挑战3250点，这个此前连续跳空的缺口区间没有筹码压力，市场按道理应该还有向上冲一把的动力，不用过分担心



