【题材】





1、工信部将出台支持虚拟现实发展新政 产业规模翻倍增长





在今天(5月21日)召开的“2018世界VR产业大会新闻发布会上”上，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武表示，工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件，通过五大方面继续推进虚拟现实产业健康快速发展。





上市公司中，利达光电(002189)产品涉及VR部件，目前是暴风魔镜的主要供应商；晶方科技(603005)是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) 量产服务的专业封测服务商。影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节。









2、工信部调研工业互联网平台、提出做好政策制定





工信部信息化和软件服务业司日前赴河北，围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践，了解政策需求，进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。





东方国信(300166)入选了工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单；汉得信息(300170)推出了基于多个软件平台的智能制造解决方案；宝信软件(600845)全面参与工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间"。









3、5G商业化标准即将确定、产业加速发展将成常态





三星电子宣布，将于5月21日至25日在韩国釜山召开3GPP工作组的最后一场会议，在该会议上将完成5G第一阶段标准制定，最终确定5G商业化的相关标准技术。去年12月，3GPP首次批准了5GNSA(非独立组网)标准，使用现有4GLTE网络作为连接5G的中枢。在此次会议上，将完成5GSA(独立组网)标准，而5G阶段第一个标准将在下个月的3GPP全体会议上在美国正式批准。





通宇通讯(002792) 有望受益于5G商用将带来的MassiveMIMO天线叠加基站前传光模块需求激增；新易盛(300502)表示，5G将对高速电信光模块产生海量需求，公司将努力抓住未来5G及数据中心市场良好的发展机会。









4、微信“松口” 删除对短视频直播平台外链最严禁令





5月21日早间，腾讯发布了《关于升级外链管理规则的补充公告》，更新版的公告主要解释并修改了以下两点：第一，明确该公告主要是针对朋友圈的管理规范。第二，删除未更新版公告的第二条，即规范视听内容传播，该条明确规定“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。





上市公司中，引力传媒(603598)在互动平台表示，与今日头条、抖音等达成重点合作关系。科达股份(600986)既是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业等Top级代理商。









5、功率器件交期不断延长国内 相关公司有望受益





据媒体报道，受硅晶圆供应紧缺及功率半导体器件高景气度的推动，功率器件持续供不应求。二季度以来，国际功率器件大厂由于产能受限，供应紧张局面持续上演，原厂交货周期开始不断延长。目前，高中低压MOSFET、IGBT的交期趋势全面延长。低压MOSFET较多货期接近或超过40周，IGBT最长交期达50周。





受益于行业持续高景气及国产化替代的趋势加快，国内功率器相关公司如扬杰科技(300373)、华微电子(600360)等有望持续受益









6、百亿资本布局 区块链体育小镇落地海南涉及体育博彩





近日，原属于国防科工委的蓝深世纪(北京)投资股份有限公司宣布，与vSport体育区块链正式结盟成为战略合作伙伴，基于海南省文昌市“国家航天城”项目，双方将共同推进其中体育相关内容的落地合作，包括但不限于足球特色国际学校、体育主题公园、青少年足球训练基地、体育博彩及体育区块链技术的落地应用等。这是继火币中国总部迁入海南之后，区块链在海南的又一超大规模实体战略落地。





上市公司中，奥瑞金(002701)参股动吧体育，为其第五大股东。；奥拓电子(002587)控股子公司上海翰明计算机科技有限公司积极探索区块链的应用。





【要闻】

1、证监会：坚决打击严重侵害投资者合法权益的网络“黑嘴”。

2、证监会：在IPO、再融资和并购重组审核中进一步加大对环保问题的重点关注。

3、CDR落地再迈步，中国结算征求登记结算细则意见

4、媒体：中国印发十三五现代金融体系规划，防范处置近中期风险。

5、新华社：上市公司“体检”现六大问题 “三高”并购后遗症引关注

6、发改委：5月22日至6月15日开展钢铁行业化解过剩产能专项抽查

7、封堵“绕标”套现：券商将部分ETF产品踢出两融标的池

8、基金公司人士：监管要求6月30日之前分级基金要转型成指数基金

9、三星电子本周将在韩国举行最终会议，完成5G商业化标准

10、2018世界VR产业大会10月在南昌举办

11、马斯克：今夏稍晚可能会公布下一代超级充电桩

12、美股三大指数收涨，道指收涨1.21%；COMEX 6月黄金期货收跌0.03%；WTI 6月原油期货收涨1.35%。

【公告：复牌】

法尔胜(000890)：终止重大资产重组事项，股票复牌

嘉应制药(002198)：继续推进重组事项 股票复牌

誉衡药业(002437) ：实控人拟引战略投资者在进行磋商 股票复牌

城地股份(603887)：拟23.33亿收购香江科技100.00%股份 股票复牌

强力新材(300429)：完成定增询价工作 股票复牌

【公告】

中设集团(603018)：联合体中标3.3亿EPC总承包项目

高能环境(603588)：中标2.28亿元固废处置PPP项目

坚瑞沃能(300116)：孙公司签订6.84亿元合同

龙元建设(600491)：中标4.58亿元工程项目

圆通速递(600233)：4月快递产品收入17.76亿元 同比增23%

安妮股份(002235)：子公司与首届全国智能体育运动会组委会签合作协议

九安医疗(002432)：子公司iHealth欧洲已获得小米的零售商授权

*ST紫学：撤销推送风险警示 股票继续停牌

中鼎股份(000887)：成为沃尔沃及奇瑞捷豹路虎纯电动平台项目产品供应商

深康佳A：拟投资140亿在滁州建智能家电等项目

美好置业(000667)：投资20亿建设生态农业产业园项目

明家联合(300242)：明日起更名为“佳云科技”

柳州医药(603368)：证券简称拟变更为“柳药股份”

凯迪生态(000939)：大股东28.53%股份被司法冻结

罗牛山(000735)：前4月生猪销售额同比减少10.11%

金龙机电(300032)：控股股东部分质押股份触及平仓线

国信证券(002736)：证监会对公司处以2100万元罚款

【公告：增减持】

信雅达(600571)：股东计划减持不超过1.82%股份

永和智控(002795)：股东拟减持不超过2.698%股份

透景生命(300642)：股东计划减持不超过 2.50%股份

东北制药(000597)：中国华融计划减持6%股份

凯发电气(300407)：两名股东计划合计减持不超过6%股份

开立医疗(300633) ：多名股东计划合计减持不超过13.09%

南洋股份(002212)：控股股东股份提前终止减持计划 原计划减持6%股份

【解禁股】

歌力思(603808)、盛天网络(300494)、顶点软件(603383)、春秋航空(601021)、安洁科技(002635)、佳士科技(300193)、光韵达(300227)、安科生物(300009)、超图软件(300036)



