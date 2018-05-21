周末，市场最大的不确定因素终于出清，我们上周反复和大家强调，市场进入底部区间，唯一的压制情绪因素就是贸易谈判，而不管谈成什么样，一定对于A股来说，都是一种不同程度而的利好。





周末中美联合声明发布，这个显然是超预期的。市场并没有想到能够一次性的达成这种程度的共识。早盘A股也迎来了全面的爆发。





从盘面上讲，我们上周就再说反弹一触即发。这个走势并不太超出预期，早间市场在第一个小时放量比较明显，但是随后量能还是出现了比较典型的萎缩。说明目前资金仍然有观望的情绪存在，对于成交量以及本周的关键点位，我们周末在最新的网站内容上，已经为学员进行了详细的解读，学员一定要注意跟进。





从目前早盘释放的信号来说， 市场在3200点以上开始消化获利盘，但是反弹并没有结束。所以大家可以放轻松一些 。但是大家同样要注意到，目前热点方面仍然相对混乱，不宜盲目的去追涨，早盘开盘半小时——恒通股份、恒基达鑫、天邑股份、万兴科技、卫星石化、申科股份、四方冷链、安妮股份、京城股份、鼎胜新材。等十家公司炸板，说明短线首先活跃的仍然是游资，短线情绪波动较大，逢低低吸更符合主流的策略。





板块方面，我们认为今天盘面上值得重点解读的品种有三个。





第一个是知识产权概念。 中美联合声明重点讲了专利保护的问题。专利是我们认为此次中美谈判中市场明显前期预估不足的品种，所以今天早盘看到不少个股快速冲高回落，我们倒认为这个品种和芯片半导体一样，后面还有机会。目前市场如果短线存在分歧，是在于很多人认为专利问题是美国逼迫下的妥协，其实不是，主席在今年的博鳌论坛中就讲到了专利法，更早一个月国务院办公厅印发《知识产权对外转让有关工作办法(试行)》。





种种信号已经证明了国家对知识产权的重视，再叠加最近中美贸易战，美国就是以知识产权为借口的。所以知识产权的保护势在必行。有的朋友会算账，油价一桶涨30美元，中国一年要多花900亿美元，如果知识产权保护果真严格执行，至少也是几百亿美元的生意。而如果未来美国持续以知识产权为借口不断干预中国制造，那么我们的损失则可能将数以亿计！





此前在中美贸易战开战的第一时刻，知识产权就成为了美国像我们开炮的借口。此次中美贸易谈判即将落地之际，知识产权作为目前市场最被忽视的品种，我们认为略过短期的波动，中期还是值得一看的。





其次讲讲农业。 中美谈判，农业是我们确定开放的一个方向。对比美国的农场模式，我国的农业在畜牧业和大豆等方向的竞争力确实有限。开放市场扩大进口会对相关产业是短期利空。但是当然了，对老百姓不是坏事。





但是中期讲，我们认为大家也不用为第一产业过度操心，弄得好还可能是个机遇。因为我国第一产业的最根本问题是土地集约化程度低，难以形成美国那种低成本的大农场模式。而如果美国农业产品造成了对于国内产业的冲击，将使得大量低产能低产效的个体农业退出市场，变相加快中国的农业集约化进程。催生出国产的农业巨头。而与此同时，大量传统务农人口的重新就业，也将为工业化进程提供新的人口红利。当然这个过程一定是渐进的。所以也不会产生过于猛烈的剧痛。





最后讲讲芯片半导体 ，芯片半导体大家看到过去一段时间修正了一下，今天再一次异动了。这个逻辑其实非常明朗——对于芯片来说，最大的不确定性是会不会在贸易谈判中妥协。目前看国家并没有放弃核心利益，所以相关品种自然要涨一波。而中美联合声明中对于我们的核心科技产业并没有明确的退让。我们认为这将开启真正意义上稀缺科技龙头的中期机会



