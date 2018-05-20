今日凌晨，中美发布联合声明，贸易战宣布停火！



对于此次声明，我们认为有两个重点问题是大家需要特别关注的！



1. 本次声明是中美“联合”声明，而非中方或者美方单独发布，这说明本分文件属于双方重大共识，是两国共同意志的体现。



2.连用了六个“双方”、五个“同意”、一个“达成共识”，表明本轮谈判成果显著。



声明全文未见“分歧”字样（此前的北京首轮谈判的新闻稿中，是说“在一些问题上还存在较大分歧”），说明本轮谈判的结果，相较于第一轮谈判，有重大进展，双方在更多更广泛的领域达成了共识。



由此可以确定，中美贸易战，停火！止战！不打了！



我们说过，贸易战是压制市场的最大原因，而能够快速谈判达成一致，可以说是超出市场预期的结局。上周五A股已经有提前反映，接下来的一周，在中美停火的重大利好下，大A有望迎来全面爆发。



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1、削减逆差，扩大进口，中美贸易将创新高。联合声明原文：双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。



联合声明给所有国人吃了一个定心丸，谈判削减美国的逆差是必然的，这是大前提，但是此前对于削减逆差，究竟是减少中国出口还是增大美国进口是一体两面。目前的声明来看，我国的出口不会减少，这对于一些出口型企业来说是利好。其实，中美贸易关系，并非特朗普解读的那样水深火热，中美两国经济有很大互补性。



当然，对中国来说，其实还有助于国内竞争市场的形成。这一点，简单来说是引入鲶鱼效应。这其实是对于国内产业来说的一个考验，过去很多行业确实是处于政策的温床中，随着美国对华扩大出口，意味着这些行业会迎来外资竞争。当然对于老百姓来说一定是好事儿，但是今后的政策上，政府一定会更多的考虑如何进一步扶持国产企业的做大做强。对于产业龙头一定是利好。





2、农产品和能源合作，将大规模展开。联合声明原文如下：双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。



这一点应该说是意料之中，我们在第二篇文章讲了一些，对于扩大能源出口来说是市场的共识，也是特朗普极力推进的，毕竟第一特朗普的竞选依赖了传统的石化大亨，自己的国务卿也是任命了石油巨头”埃克森美孚CEO蒂勒森。第二加大石油出口，第一能够削减逆差，的能够促进美国就业。



农产品能够最终谈定并不是一个坏事。当然，同理对于国内的企业来说一定是有影响的。但是老百姓应该是最终得到实惠。必须看到，美国农产品价廉物美，牛肉、大豆等产品的性价比，在全球都是领先的，而且具有稳定供应能力。对一个吃货民族来说，增加些美国农产品进口，有利于食品结构的优化，其实还有利于改善保护耕地。



值得注意的是，中国商务部前天突然终止了对美国高粱的双反调查，理由也很实在，因为加税会提高下游养殖业成本。



其实美国的农产品加大出口，对于中国的第一产业而言，短期确实有冲击，但是中期讲，弄得好很可能是个机遇。因为中国第一产业的最根本问题是土地集约化程度低，难以形成美国那种低成本的大农场模式。而如果美国农业产品造成了对于国内产业的冲击，将使得大量低产能低产效的个体农业退出市场，变相加快中国的农业集约化进程。催生出国产的农业巨头。而与此同时，大量传统务农人口的重新就业，也将为工业化进程提供新的人口红利。当然这个过程一定是渐进的。所以也不会产生过于猛烈的剧痛。





3、制成品和服务贸易，留待下一步谈判。联合声明原文：双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。



与前面两条“双方同意”相比，这一条是“达成共识”，如果没猜错的话，那意味着双方会采取一些相关行动，但更多具体的细节，可能还需要下一步的谈判。这个领域实际上涉及到很多重要的核心企业，能否坚定立场不让核心利益流失，应该是接下来谈判的要题了！





4、知识产权领域，有实质性举措。中美联合声明：双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。



很多人认为专利问题是美国逼迫下的任务，其实不是，主席在今年的博鳌论坛中就讲到了专利法，更早一个月国务院办公厅印发《知识产权对外转让有关工作办法(试行)》。





5、在投资领域，双方强调公平竞争。中美联合声明说：双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。



别看这句话最短，但对不少中国赴美企业来说，可能非常重要。比如，对于华为公司来说，最近几年，多起在美国非常正常的商业收购，硬生生被美国CFIUS阻止，理由是威胁“国家安全”。



这其实就反映了对方营商环境的不公正。



CFIUS由美国财政部长担任主席，成员包括劳工部长、贸易代表等多名内阁官员，具体审查外来投资是否会损害美国“国家安全”。美国前贸易代表巴尔舍夫斯基就曾对牛弹琴（bullpiano）坦言，作为该机构的前成员，她认为CFIUS受政治影响太大，这也是“在美国做生意比较丑陋的一面”。



现在，双方同意鼓励“双向投资”。请注意，不只是美国对华投资，还包括中国对美投资，那意味着美国也要采取行动，要努力创造公平竞争的营商环境。



6、中美相关磋商将机制化。中美联合声明最后，是这样一句话： 双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。



也就是说，这种高层的沟通，双方将会继续，而且在沟通中，双方都会提出各自关注的问题，然后“积极”寻求解决。这意味着一种工作机制的建立。也应该是此次贸易战最大的成果。



至此，绵延近两个月的贸易战落下帷幕。联合声明的达成对于中国和美国而言都是重大的胜利。而此次贸易战虽然过去，却仍然将成为中国发展中一次非常重要的转折点信号。对我们而言，时时敲响警钟。



对于中国而言，贸易战带来了两个重要的思考。



第一，世界在变化，美国的执政风格，不仅仅是因为特朗普的当选，而是实实在在的在剧烈变化。



保护主义的抬头并不仅仅是美国，然而特朗普的当选和这一年的执政方针确实标志着全球化的倒退，这是在经济上升周期中罕见的。中国需要切实的做好准备。这一点，相信不仅仅是中国一个国家的感受，日本、德国、法国感受更加强烈，甚至可能更加头疼。然而这个已经是事实。



第二，中国也必须清醒，充分认识到自己的短板。



在过去一段时间，中国的自大情绪开始升温，从这个角度来说，贸易战来的刚刚好。在芯片等短板项目上面，中美的差距再一次被清晰地反应。而即便除此之外，在农业和能源等领域，我们也仍然要仰仗海外。这里面既有全球资源分布的问题，同样有我们产业转型缓慢的症结。



中国要明白，房子盖得再大，核心产业上面出了短板，那么万栋高楼也是不堪一击。



不过看到了短板，我们也要承认我们的胜利。中国不再是过去那个任人宰割的睡龙。尽管联合声明上，我们做出了很大让步，但是目前为止核心利益并没有退让。新时代的中国在努力维护全球化格局的同时，也为自己的腰杆笔直，赢得了世界和美国的尊重。



这里面是国家的胜利，是中国代表团的胜利，也是我们每一个国民的胜利。

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