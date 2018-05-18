石油股的暴涨给了市场一个意外惊喜。记得在上一周的文章中，我们还重点给大家讲过原油涨价的利好还没有结束。当时我们说三个最直接影响油价的国家目前都决定了油价要继续上涨。







美国方面伊朗制裁直接宣告了特朗普不承认奥巴马时期，以伊朗核协议为代表的承认欧洲势力在中东蔓延的政治立场。





俄罗斯和沙特方面，财政的持续压力是最核心的问题，年初沙特一口气逮捕了11名王室成员，说是反腐其实是国内参政是在吃紧，我们给大家算过。原油价格需要保持在88美元以上，沙特的财政才能够实现盈亏平衡，目前刚刚突破80，仍然有很大空间。而且大家不要忘了，沙特阿美是准备IPO呢，这是全球最大的石油企业，相当于沙特阿拉伯的中石油+中石化+中海油+所有重型国企的联合体（毕竟沙特是靠石油来支撑经济）。





这家企业本身对沙特太重要，而这家企业和沙特本身有都能够左右原油价格，因此在沙特阿美上市需要做高估值的背景下，原油价格的上涨同样有了来自这家企业本身和沙特政府的动力。





俄罗斯刚才说了，不再多提，财政问题，当初俄罗斯重新夺下克里米亚之后，欧美联合制裁让俄罗斯经济不堪重负。现在好不容易原油价格反弹，普京乐开了花。





这些内容我们在今年年初就给大家进行过判断。我们当时讲，原油价格上涨会是今年市场最重要的看点，而这个看点也将最终成为化工股涨价的一个助推因素。目前市场应验了。还记得的朋友可以刷一波666~





其实除了上面的问题，另一个因素是大家可能想不到的。就是这次刘鹤访美，很可能会有石油天然气方面的协议。大家要知道特朗普是非常想让中国大量进口美国的页岩油、页岩气，一方面可以给美国创造大量的就业岗位，还可以削减中美之间天量的贸易顺差！还能够减少中国和伊朗的关系，间接强化对伊朗的制裁。还能让中国从能源上对美国产生依赖，一举多得！目前是美国的17号晚上，刘鹤19号结束行程，也就是北京时间的20号（周日），所以消息正式的消息应该是周末出来，今天炒石油天然气的，也有赌这个预期的因素。





其实我们说目前中美谈判很多问题都是市场最关注的。包括早盘，刚刚弹出商务部终止对原产于美国的进口高粱反倾销调查。仙鹤股份瞬间撤单破板！资金真是看消息炒股啊！聪明人太多，有点风吹草动就没了信念！其实大家真的应该多一些信心。刘总的几次谈判都不好做，说句不中听的，压力很大是必然，稍有闪失甚至如果博弈中我们有所让步都可能会被国内一众自媒体渲染得很难听。





当初龙永图主导WTO入世谈判的时候也是如此，一方面要尽可能争取利益，另外一方面要不断揣摩上意。这种立场是最难的。我认为A股也好，资金也好，不妨坚定大家的信念！对我们的代表团和国家多一点信心！





最后再说说股市，今天大家能够看到，我们反复给大家说底部肯定有震荡，但是已经是底部。今天尾盘的权重拉升并不是偶然。股指期货同步上涨，资金看多情绪在回升。这种情况下，只要周末没有太大的利空。下周市场上3200强势抬升重心，将是必然事件！





大家真正是一起熬过了市场的小冬天，现在开始有春暖花开的味道了。朋友们可以开始出来“觅食”了！！





本周学员电话会议已经提前为学员强调了底部特征，也已经给大家详细分析了布局策略。学员紧跟策略操作，不要掉队，热线：010-57594189