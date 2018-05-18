自从柳传志等三人联名的公开信《行动起来，誓死打赢联想荣誉保卫战》发出后，已经有上百位企业家表示力挺，这里面有大家熟知的马云、史玉柱、刘强东、李彦宏，也有原招行行长马卫华，甚至自己一摊子还没有屡清楚的贾布斯也在力挺。





其实撇开民族情绪，以及柳传志非常漂亮的公关。大众最关心的核心问题——长码短码控制码怎么投的。似乎仍然没有说清楚。其实联想事件背后有多少是对民族企业的恶意抹黑我们必须搞清楚，然而除此之外，事件快速发酵得到网络的关注，本质上是否也有着对于这个曾经的民族品牌领军者，在技术层面再也无法更迭领军，股价方面连续下滑，联想电脑国内价格反而超过国外等等因素下的失落。





所有人其实对于联想都是课报以希望，希望它能够成为民族产业的领军者，成为一面旗帜。然而这种希望在华为弯道超车之后，自媒体上所传递的投票上反而“黑了一把”的煽动下，最终爆发。所以事件进展到这个位置，真相固然重要。更重要的是包括联想在内以及所有力挺的企业家们，是否真的能够想办法用实际行动对得起民族品牌的称号。唯有如此，才真正能够得到预期中的尊重。





回到盘面上来，两桶油今天启动爆发，成为了带动市场走强的关键因素，我们此前说过，市场这个位置上涨需要权重。





石油天然气概念今天的集体大涨，除了油价昨天布油突破80美元的刺激外，还有一个预期，就是这次刘鹤访美，会有石油天然气方面的协议。我们说目前中美谈判很多问题都是市场最关注的。包括早盘，刚刚弹出商务部终止对原产于美国的进口高粱反倾销调查。仙鹤股份瞬间撤单破板！资金真是看消息炒股啊！聪明人太多，有点风吹草动就没了信念！





元有方面，特朗普想让中国大量进口美国的页岩油、页岩气，一方面可以给美国创造大量的就业岗位，还可以削减中美之间天量的贸易顺差！第三方面还能够减少中国和伊朗的关系，间接强化对伊朗的制裁。目前是美国的17号晚上，今天盘中，估计是不会有大消息了，刘鹤19号结束行程，也就是北京时间的20号（周日），所以消息正式的消息应该是周末出来，今天炒石油天然气的，也有赌这个预期的预期！





不过石油一家独大市场是瘸腿的，想要真正的走稳走高，必须要两条腿迈进，所以我们最期待的是看到石油品种能够带动券商这类个股的启动拉升。





目前看，市场还是对消息面太过于担心，所以很多的动作上面明显被压制住手脚，早盘成交仅仅小幅放大，这个位置仍然是不宜追高的。而超级权重两桶哟逇拉升对于题材股来说又是比较大的分流。所以本周这个时间点，只适合逢低埋伏低位品种，等待周末消息面出清。但消息面真正水落石出后，A股大概率不会再有新的变局，还是机会大大的有的。



