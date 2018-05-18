美国总统特朗普会见习近平主席特使、国务院副总理刘鹤。 刘鹤表示，在两国元首共同引领下，中美关系取得重要积极进展。当前中美关系发展正处在一个重要发展阶段，双方要落实好两国元首重要共识，相向而行，相互尊重，共同努力，推动两国关系健康稳定向前发展。我这次访美是按照两国元首共识，就中美经贸问题同美方继续进行深入沟通。中方愿与美方一道努力，在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题，确保经贸合作继续成为中美关系的压舱石和推进器。





【题材】





1、两部委联手出台意见、推进内容分发网络平台改造





2018年5月17日，“世界电信日”迎来第50个年头。工业和信息化部、国资委出台《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，其中重点提出提升工业互联网基础设施能力，要推进超大型数据中心、内容分发网络(CDN)和云服务平台改造，完成工业和信息化系统门户网站IPv6改造。





有消息称，中国联通(600050)或携手网宿科技(300017)合资新建CDN公司；南兴装备(002757) 全资子公司唯一网络为迅雷网心科技提供IDC基础服务，迅雷为其第三大客户。









2、工程塑料巨头大幅上调POM价格 国内价格水涨船高





全球最大的聚甲醛(POM)品牌龙头韩国工程(KEPITAL)近日发布涨价函：自2018年6月1日起，POM产品上涨0.3美元/kg，折合人民币1906元/吨，涨幅10.89%。目前韩国工程规格为F20-03的POM价格在17500-18500元/吨。本月云天化(600096)POM出厂价再度上调300元/吨，国内涨价潮开启，市场重心随之上移。目前云天化(600096)M90报价在16000元/吨。5月17日，神华宁煤POM价格继续上调。





上市公司中，云天化(600096)是国内最大、全球第五大聚甲醛(POM)企业，POM产能9万吨/年。开滦股份(600997)全资子公司唐山中浩POM产能4万吨，已于今年1月投产。









3、丁辛醇价格屡创新高 相关厂商盈利能力有望提升





据生意社数据监测，5月以来丁辛醇价格加速上涨，正丁醇与辛醇双双创出年内新高。5月17日，正丁醇(工业级)参考价为8431.25元/吨，与5月1日相比，上涨11.86%；辛醇参考价为8930.00元/吨，与5月1日相比，上涨9.71%。目前，厂家订单较满，库存持续紧张，主流厂商竞相上调报价，市场炒涨气氛“甚嚣尘上”。





可关注，阳煤化工(600691)、鲁西化工(000830)等丁辛醇相关厂商。









4、千寻位置发布“天音计划” 打造高精度时空服务中国方案





据媒体报道，全球领先的精准位置服务公司千寻位置宣布，正式发布“天音计划”——星地一体高精度时空服务。千寻位置由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同发起成立。与单一星基产品相比，“天音计划”动态厘米级定位服务首次定位时间缩短97%以上，定位精度可提高50%，服务可用率高达99.999%。目前服务覆盖中国地区，将于2021年实现全球覆盖。





华测导航(300627)是国内领先的高精度卫星导航系统供应商，和千寻位置网有良好的合作。凌云股份(600480)在互动平台表示，东方联星与千寻位置都是兵器集团关联企业，均从事北斗卫星导航产业。









5、天河三号超算原型机亮相、芯片全自主化完爆英特尔





5月16-18日在天津举行的第二届世界智能大会上，刚刚研制完毕的“天河三号”超算原型机首次亮相。告别前代的英特尔芯片，“天河三号”原型机采用自主的飞腾处理器、天河高速互联通信和麒麟操作系统，实现了芯片的全国产化。





振华科技(000733)控股股东振华电子为天津飞腾信息技术有限公司第三大股东，持股比例21.46%；中国长城(000066)此前发布公告，拟收购天津飞腾信息技术有限公司13.54%股权









6、海底捞拟在香港上市、上游供应商或受益规模扩张





港交所网站17日披露海底捞国际控股的上市申请文件，从2015年至2017年，公司收入由人民帀57.57亿元增至106.37亿元，利润由4.12亿元增至11.94亿元，同店销售额、翻台率等指标亦持续提升。公司计划于2018年开设180至220家新餐厅，并加大智能厨房、智能存货管理、提高等候区体验等方面的投入。





安井食品(603345) 与呷哺呷哺、海底捞等多家餐饮客户建立了合作关系；国联水产(300094)客户有呷哺呷哺、外婆家、海底捞等；雪榕生物(300511)) 日前与海底捞对外投资平台海悦投资签约，双方有意在食用菌领域结成战略伙伴。









7、我国高血压管理形势仍严峻、仅23%接受药物治疗





5月17日是世界高血压日。累计筛查超过170万人的"心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目"显示，截至2017年6月，高血压检出率为37%。在检出的高血压患者中，知晓率、治疗率、控制率分别为36%、23%、6%,接受药物治疗的患者不足四分之一。





华海药业(600521)厄贝沙坦片等治疗高血压药物去年底通过一致性评价，直接挂网采购等政策将促进公司产品放量；信立泰(002294)的降压药物阿利沙坦酯去年纳入国家医保目录后明显放量。









8、多地气溫创历史同期新高、居民用电需求支撑煤价





近日南方多地出现高温天气，上海连续3天发出高温警报，日最高气温追平有正式气象记录以来的同期纪录。居民用电需求带动沿海电厂日耗走高，截至17日，沿海六大电力集团电厂日耗达到74.29万吨，较往年同期水平上涨近20%,这令动力煤价格再度获得强力支撑。近期，多家大型煤企对各大长协户现货价上调30元/吨。另有消息称，神华外购煤价格从16日起上调30元/吨。神华还将停止5月份所有现货销售，销售政策有进一步收紧的迹象。





陕西煤业(601225)、中国神华(601088)等高分红品种受到机构关注





【要闻】

1、中美经济研讨会：引进国际知名公司在上交所上市。

2、上交所重点规范上市公司控股股东、实际控制人行为。

3、商务部发布会：不会把核心利益拿来做交易；希望公正地解决中兴通讯(000063)案；不希望看到中美贸易摩擦升级，但也做好了应对的准备。

4、两部委：严格防范外债风险和地方债务风险，支持大型企业赴境外市场化融资。

5、外汇占款连续第四个月加，4月增加74.22亿元。

6、4月实际使用外资金额(FDI)90.9亿美元。

7、监管层开研讨会：市值法货基指引呼之欲出，面值或设定为100元。

8、媒体：灵活配置类混合型基金和量化基金可能暂停审批。

9、工信部：人工智能是信息化发展的新阶段，未来应重点突破智能芯片等方向。

10、两部门发布《深入推进网络提速降费实施意见》，加快推进5G技术产业发展，加大网络降费优惠力度.。

11、港股通南下资金17日大幅抛售腾讯控股11.35亿港元。

12、媒体：海南紧急叫停“赛马”申请。

13、美股三大指数小幅收跌，纳斯达克指数收盘下跌,0.21%；COMEX 6月黄金期货收跌约0.2%；WTI 6月原油期货收平，报71.49美元/桶。

【公告：复牌】

钱江水利(600283)公布要约收购结果 股票复牌

八菱科技(002592)：终止重大资产重组 拟收购宇量电池股权 股票复牌

龙蟒佰利(002601)：终止收购安宁铁钛 将向其采购钛精矿 股票复牌

*ST宝实：撤销退市风险警示 18日复牌

【公告】

中原环保(000544)：联合体中标13.97亿PPP项目

鸿路钢构(002541)：收到1.08亿厂房建设总承包合同

天邑股份(300504)：中标2.4亿中移物联网项目

创业环保(600874)：联合中标4.38亿元PPP项目

太极实业(600667)：子公司中标逾12亿元集成电路工程项目

赛隆药业(002898)：实控人提议2018年中报10派0.15元

国联水产(300094)：2017年年报由不分红改为10派0.2元

博深工具(002282)：高速列车制动闸片获准装车运用考核

金达威(002626)：拟8000万美元收购国外营养品生产商

梅泰诺(300038)：与中移动旗下物联网公司签战略合作

神州高铁(000008)：与腾讯云签框架合作协议 推动互联网技术落地轨道交通行业

黑牛食品：第6代AMOLED面板生产线项目产线启动运行

峨眉山A：实控人变更为乐山市国资委

久其软件(002279)：拟雄安新区设子公司，响应“数字雄安”需求

江中药业(600750)：华润医药集团拟控股江中集团

天齐锂业(002466)：以现金方式收购Nutrien持有的6,260万股SQM的A类股票

中国电建(601669)：控股股东拟将公司2%股份无偿划转给鞍钢集团

中国交建(601800)：控股股东无偿划转近4%股份

伊之密(300415) ：股东终止协议转让

【公告：增减持】

百川股份(002455)：第一期员工持股计划累计买入5.07%股份

新南洋(600661)：获中金投资及一致人再次举牌，持股达15%

天津磁卡(600800)：控股股东拟增持2000万元-4000万元

天原集团(002386)：控股股东计划增持不超过 1 亿元人民币

展鹏科技(603488)：两股东计划减持近3%股份

大洋电机(002249)：股东拟清仓减持不超过3.38%股份

冀东水泥(000401) ：股东计划减持不超过2%股份

广东鸿图(002101)：股东计划减持不超过1.38%股份

万润科技(002654)：总裁郝军拟减持不超428万股

【解禁股】

民德电子(300656)、英维克(002837)、杭州银行(600926)、醋化股份(603968)、先导智能(300450)、金海环境(603311)、新通联(603022)、全信股份(300447)、好莱客(603898)、光一科技(300356)、泰格医药(300347)、龙洲股份(002682)、通鼎互联(002491)、乐视网(300104)、梅泰诺(300038)、英威腾(002334)、圣农发展(002299)、智度股份(000676)、*ST佳电、太龙药业(600222)、普莱柯(603566)、



