A股还是在继续低迷中前进。这种低迷的状态和消息面还是有关。其实很多朋友都猜到了，还是中美贸易谈判。今天早间特朗普连发三条推特称会谈还没开始，但美国能出让的非常少，中国需要付出更多。而随着朝鲜半岛局势随着美韩不要脸的军演再度扑朔迷离。此次谈判究竟能够达成什么样的统一，确实并不好说。







再加上此次刘总的访问安排是15日至19日，所以按理来说，真正见分晓，消息面上会有动作，还是周末，本身近期市场就有“恐周末效应”，再加上此次明确的有重磅消息要出。因此情绪上面选择了观望。





不过非要说的话，我认为不管周末出什么消息，甚至说不管贸易战最终谈成什么样，大家都不用担忧！谈妥了我们一切照旧万世太平。谈崩了国家一定会对内进行扶持，外需不振提振内需（一批企业受益），核心产业补短板（一批企业受益），刺激经济货币政策转松（一批企业受益）。





所以贸易战不怕谈崩，甚至可以说我们真的不要再前瞻后顾，20年前美国炸馆，波音的B2轰炸机扔了5枚炸弹，我们挨了打，还要忍辱用波音的飞机才能把烈士遗体运回国。20年后这场美国掀起的贸易战。我们的芯片企业中了一枪，绝不能放着我们的企业流血还放任别人的芯片进入市场了。





当然贸易战还有新的进展，日本政府正在做最后安排，正式通知世界贸易组织（WTO），日本准备对美国的关税措施进行报复。考虑对价值4.09亿美元的美国出口商品征收关税，与美国关税征收额度相当。韩国近期也在强烈谴责美国破坏贸易自由。这就是上周中日韩峰会的成果之一：中国拉拢日韩一起反对美国的贸易保护主义，给中美谈判增加筹码！目前我们能做的就是多一点信心和耐心，等待周末消息面的出清。





技术层面来看，市场继续缩量仅有1500亿成交，基本上是近期地量了。地量之后，震荡的弱平衡即将进入拐点，这个位置将是方向选择了。如果周末消息面没有太大利空，我们认为下周的方向选择，反而比较值得期待。





只不过对于盘面而言，大家近期能够看到，热点仍然轮动速度极快，昨天领跑的消费品种，今天位于跌幅榜首列。资金目前是不断发掘底部品种拉升，然后快速兑现，这种操作方法说明了风险偏好仍然较低，也还是和方向选择在即有关。





当前时间点，大家一定是做好底部品种的埋伏，而不要盲目的参与追高操作。我们认为市场不存在大幅调整的可能。近期大家最关心的问题不过贸易战和美股涨跌而已。昨天我们在收评中给大家好好说了说，美股为什么没有短期单边大熊市的可能。今天我们重点讲了贸易战是战是和对于市场都不会是单纯的利空。





希望大家有一些信心。对A股有一些信心，对我们的谈判进展也有一些信心。市场底部已经确认，怕啥。





本周初我们的电话会议上，已经非常清楚的为学员解析了目前市场的所有可能性和情况，大家一定按照我们的策略做好埋伏和布局操作。热线：010-57594189



