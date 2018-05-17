市场继续走梦游行情，早盘成交800亿出头，照这么搞，今天全天成交恐怕顶多在1500亿左右。市场交投热情看来比较低迷。





消息面上，仍然是贸易谈判是目前最大的不确定性。 美国东部时间15日刚刚刘总一行人抵达美国。特朗普就在16日上午，连发3条推特，称会谈还没开始，但美国能出让的非常少，中国需要付出更多。 而随着朝鲜半岛局势随着美韩不要脸的军演再度扑朔迷离。此次谈判究竟能够达成什么样的统一，确实并不好说。





私以为如果推特上面特朗普写的都是真心话，那么真的不用浪费两国高层这么多时间了，赶紧干吧，谁也不比谁多俩脑袋，怕啥。如果仅仅是为了谈判侧路，那么这么个世界超级大国的总统，确实是有点没溜儿了。





以此前刘总的行程安排来看，15日~19日，是此次访美谈判的时间窗口。那么按照第一次谈判的情况来看，最终谈判的结果会在周末公布。所以这种不确定性，最终是今天早盘市场低迷的关键因素。而这种低迷的震荡横盘可能会贯穿整个后半周。





不过这里面我们认为有两点需要注意。





第一市场量能萎缩已经接近极限。之后将是方向选择 ，换句话说，一旦会谈内容公开，市场不确定消失，下周很可能会有很强烈的走势。





第二，我们认为贸易谈判不管结果如何，对于行情都不会有太大的影响。 美股目前已经完全不在看贸易谈判的脸色，开始走出独立行情。我们之前也和大家说过，贸易战最终是战是和，只要消息落地，对于A股都是利好。谈拢了，意味着经济继续高速发展，核心产业加速投资，一切是外甥打灯笼——照旧。





如果谈崩了，那么短期震荡肯定有，但是中长期来看，外需会受到影响，但是政府一定会加大政策力度提振内需。开辟新市场，内需提振以及企业减负很可能会加速货币政策转向。由中性稳健转变成中兴宽松。目前人民币仍然存在着降准降息的空间。而一旦如此，对于市场来说也会是好事。





尤其是核心的短板产业，不管贸易战结果如何，政策上面的转向，资本上面的关注已经是板上钉钉。稀缺科技龙头的大牛市已经在开启中。





所以虽然早盘市场因为短线情绪形成了阶段性的震荡。但是我们认为这不是大家转向悲观的原因。市场目前的状态，我们认为机会远大于风险。而反弹的三种情形我们在此前的文章中已经给过非常充分的分析。大家目前要做的， 是多一点耐心，多一点信心。做好埋伏，等待一支穿云箭 。



