【题材】





1、河北雄安生态环境局挂牌 千亿环保市场有望爆发





5月16日河北雄安新区生态环境局挂牌，这是生态环境部组建后全国首个地方生态环境局，引发市场关注。该局由省环保厅和雄安新区双重管理，以省环保厅管理为主。今后，雄县、容城和安新三县的环保局调整为雄安新区生态环境局直属分局，由该局直接管理。





上市公司，涉及雄安地区环保业务如先河环保(300137)、天域生态(603717) 、天壕环境(300332)、雪迪龙(002658)等有望迎来机遇。









2、珠海探索建设自贸港 横琴自贸区扩容在即





目前《横琴新区与保税区、洪湾、湾仔区域一体化发展规划》正式进行批前公示，截止日期为6月9日。《规划》范围北至黑白面将军山，南至小横琴山，西至磨刀门水道，东至前山水道和契辛峡水道，以及跨境工业区，总面积约46.64平方公里。规划期限分为远期与近期，近期为2018-2020年；





建议继续关注珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)、世荣兆业(002016) 。









3、甲醇价格涨至年内新高 进口货源减少或支撑价格继续上涨





近期甲醇价格连续上涨，甲醇期货主力合约MA1809盘中一度上涨至2888元/吨，涨幅达3.36%，创年内新高，4月初以来涨幅达到12%。现货方面，甲醇优等品最新均价已超过3000元/吨，3月上旬以来涨幅高达20%。具体报价方面，caixinpress.com5月16日山东、河南等地企业普遍上调50-150元/吨，华东报价达到3310元/吨，河南、山东等部分地区报价达到3180元/吨，部分地区报价更高。





可关注赤天化(600227)、金牛化工(600722)等主营甲醇的相关公司。









4、主产区企业紧急停产 环氧树脂价格望水涨船高





据媒体报道，歙县循环经济园区供热有限公司15日发布紧急通知，因歙县循环经济园区供热有限公司35吨流化床锅炉附属设施脱硫塔内部结晶需要清理维修，决定于2018年5月17日-5月21日期间停炉维修，改为一期20吨链条锅炉生产供汽。





宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成(300481)主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。









5、钢铁行业力推超低排放改造、环保投入须加大





生态环境部近日就钢铁企业超低排放改造工作方案征求意见。意见稿提出，具备条件的钢铁企业要实施超低排放改造，力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨，2025年底前完成改造9亿吨左右。将通过减征环保税、财政专项资金、差别化电价等多重政策鼓励钢铁企业完成超低排放改造。





龙净环保(600388)是半干法一体化处置龙头，在钢铁脱硫、脱硝领域相比其他技术路线优势明显；德创环保(603177)的烟气治理工程项目分布在30个省份的电力、石化、钢铁冶金等请多行业。









6、国内天然气持续涨价 一季度消费量维持高增长





近期国内天然气价格涨势迅猛。据生意社数据，5月15日国内天然气价格4456.25元/吨，最近五天上涨22.51%，20天以来已累计上涨46.53%。国内天然气价格与原油价格基本呈同向变动。近期国际油价因地缘政治因素大幅攀升，受美国退出伊朗核协议等事件影响，NYMEX原油期货最近一个月从66美元一路升至逼近72美元，涨幅接近10%。





建议关注产业链上游开采及中游分销储运相关个股如中天能源(600856)、广汇能源(600256)









7、我国碳纳米管纤维实现重大突破 强度超越任何纤维材料





清华新闻网消息，清华大学化工系魏飞教授团队与航天航空学院李喜德教授团队合作，在超强碳纳米管纤维领域取得重大突破，在世界上首次报道了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束，其拉伸强度超越了目前发现的所有其它纤维材料。





上市公司中，东宏股份(603856)联手道达尔，38亿元投资碳纳米管管道技术合作项目；拓邦股份(002139)参股公司德方纳米主要产品有碳纳米管及碳纳米管导电液等；西藏城投(600773)：子公司陕西国能新材料公司联合清华打造碳纳米管杂化材料工程中心”研究。









8、共享住宿规模同比飙升七成 行业标准望年内出台





据媒体报道，5月15日，中国共享住宿领域首个行业交流与研究平台——共享住宿专业委员会在国家信息中心分享经济研究中心成立，并正式向外界发布《共享住宿行业倡议》与《中国共享住宿发展报告2018》，同时还宣布启动共享住宿行业标准的制定工作，预计将于2018年底向外界公布。





可关注世联行(002285)、锦江股份(600754)等。





【要闻】

1、国常会：决定物流业进一步降低成本措施，预计全年降低物流成本120余亿元。

2、刘鹤率领中方代表团抵达美国访问，此次中方代表团成员来自各主要经济部门，包括央行行长等

3、发改委：粤港澳大湾区规划在制定中，将很快公布

4、发改委：市场准入负面清单征意稿拟于6月底前上报

5、郑商所提示苹果期货风险，并调整苹果期货日内平今仓交易手续费

6、证监会：将抓紧制定递延型养老保险试点的配套业务规则

7、新三板分层初筛结果出炉 928公司入选创新层

8、统计局：4月一线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大，深圳北京房价4月环比上涨，上海广州环比下跌

9、朝中社：如果美国坚持让朝鲜放弃核项目，朝鲜将重新考虑与美国的峰会。

10、美股三大指数收涨，纳指收涨0.63%；COMEX 6月黄金期货收涨不到0.1%；WTI 6月原油期货收涨0.25%。





【公告：复牌】

合金投资(000633)：终止本次筹划重大事项 股票复牌

宏川智慧(002930)：完成股票停牌自查 股票复牌

新光药业(300519)：完成停牌自查，股票复牌

中原特钢(002423) ：拟以211亿价格注入中粮资本100%股权 股票复牌

科锐国际(300662) ：拟2200万英镑收购Investigo 52.5%股权 复牌复牌

金一文化(002721)：拟15亿收购金洲慈航(000587)旗下多家珠宝公司，股票复牌





【公告】

大众公用(600635) ：中标7000万污水处理厂改造运营项目

中国铁建(601186)：新签423.28亿元海外合同

济川药业(600566)：5种药品被纳入安徽医保目录

步长制药(603858)：拟1.6亿元控股九洲龙跃药业

江河集团(601886)：拟收购光正眼科医院股权

*ST尤夫：航天科工投资拟收购公司控股股东股权

思美传媒(002712)：与新蓝网络设立传媒公司 开展短视频等业务

辉丰股份(002496)：公司董事、副总经理季自华被逮捕

湖南盐业(600929)提示风险：市盈率明显高于同行

金路集团(000510)：董事长刘江东暂不能履职

山东地矿(000409)：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

迪威迅(300167)：控股股东拟转让8.33%股份

东凤能源：东方集团(600811)所持公司6501万股股权以物抵债

常山药业(300255)：“中国1.4亿人阳痿”等数据源于券商研报 公司未核实





【公告：增减持】

泛海控股(000046)：控股股东拟1亿至2亿元增持股份

美达股份(000782)：控股股东计划增持1.5%股份

伊之密(300415)：伊川公司累计减持702万股

同和药业(300636)：股东计划减持近2%股份

会畅通讯(300578)：股东计划减持不超过2.99%股份

金能科技(603113)：九鼎基金拟清仓减持5.92%股份

中珠医疗(600568)：员工持股计划到期 拟减持6.96%股份

众应互联(002464) ：股东拟减持不超过10%股份

秦安股份(603758)：股东拟清仓减持7.89%股份

青岛海尔(600690)：股东KKR 5月16日减持公司4.94%股份





【解禁股】

海鸥股份(603269)、秦安股份(603758)、联得装备(300545)、金冠电气(300510)、浩云科技(300448)、今天国际(300532)、蓝盾股份(300297)、银信科技(300231)、奥佳华(002614)、合康新能(300048)、宏昌电子(603002)、安科瑞(300286)



