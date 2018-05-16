市场低开震荡，尾盘放量回落。周三市场的走势比较萎靡。萎靡的市场环境下，看看速效救心丸的中新药业近期的走势，和国产伟哥常山药业今天的涨停。突然觉得，可能真的需要吃药的是大A股自己。





梳理A股药企公告得知惊人的秘密，按照这些医药公司统计的数据来看，我国14亿人民中：阳痿1.4亿，糖尿病1.1亿，不孕不育2亿，乙肝携带者1亿，精神病1.8亿。。。。平均俩人有一个病了，如果少于这个比例那就是有一个人身兼多病。。。。做人难，做健康的中国人难上加难。





要我说，要么是这些企业有病，要么是A股有病。都该吃药！





隔夜美股的无利空收跌，因美韩军演，北朝暂停了高层会谈只有又表态永远不会以放弃核发展换取与美经贸往来。这两件事儿是今天市场低迷的关键因素——市场整体的风险偏好再一次被压低 ，导致早盘市场直接低开，同样导致量能仍然无法放大。最终让低开后好不容易震荡即将翻红的A股再次回调。





另一方面， 刘鹤副总理午间新华社才发布消息确认抵达美国 ，刘总昨天上午还在开会讲话、下午才上的飞机，昨天盘后新华社对刘鹤讲话的报道，大家对应着15日~19日的计划行程发愣，再看看美朝这事儿，估计不少人还以为谈判出现了新的问题，刘总被迫推迟出发……这种情绪也是今天市场下跌的原因之一！





这几个原因里面，人为不可控的其实只有美股的问题。这个我相信也是很多投资者关心的。诚然目前美股走势是大A最大的不确定风险。所以今天我们也好好讲一讲。 美股真的有走熊的可能吗？





我们认为这种概率是非常非常非常低的！





今年是比较有一个有意思的一年， 大家要注意到美国的两个最重要的政策信号。第一个是美元加息。第二个是特朗普的减税政策。 加息意味着资本回流美国本土。当然这个过程中，因为利率水平提高会导致企业的融资成本升高，也会给企业带来负面影响。但是随着特朗普减税政策的推出，等于平抑掉了企业端的负面预期。换句话说， 美国在2018年，会迎来一个企业压力并未扩大甚至减轻下，资金大幅回流的局面。





那么接下来的问题来了， 回流的资金会涌向哪呢？我们认为应该是美国的金融市场 。美国新的减税法案通过，但还没有全面实施。在年初3万字报告中我们分析税改可能会给美国带来“1万至1.2万亿”美元回流，而回流资金并不会像很多机构预期那样进入美国的实体经济，而是大概率进入金融市场——因为美国目前的经济结构已经不适应实体经济投资增长，当然政府的基础设施投资是个例外。如果企业投资制造领域，不单单是缺钱的问题，还缺人，所以回流资金在缺人这个最关键的条件制约下，很难在实体领域里面带动产业的发展，很大的概率留在金融市场里面。回流美元是2018年推动这美股上涨的一个重要因素，因此美股持续暴跌的可能性不大。





所以，说美股估值高也好，涨太久也好，我们认为美股有调整的需求，可以调整可以震荡，但是单边暴跌就有点过了。





所以既然说外盘在短期没有大的风险点，我们认为投资者真的可以乐观一些。刘总目前已经抵达美国，此次谈判团的规格非常高，几乎国内所有的金融领域高级干部全面出动。虽然目前看半岛局势还是有不确定性，但是此前也分析过， 本周初中美都在释放一些缓和信号。希望此次谈判真的能够带来一些实质性的推进。





然而无论如何， 我们都继续坚定看底部看反弹！没有什么能够动摇信仰！



