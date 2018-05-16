今天消息面依旧很有看点。首先是大家看到的美韩联合军演，假想敌是北朝。这个真心尴尬，两国领导人历史性的板门店会面之后，北朝释放了巨大的善意信号（停核开放）之后，居然美国还能搞出这种事情，只能觉得白头鹰的外交脑回路可能和东亚民族真的不一样。北朝宣布谴责并且暂停了朝韩高阶会谈。





早盘朝中社也发表评论：永远不会以放弃核发展换取与美经贸往来。应该说，北朝在此前的表态，可以说是围绕着中美贸易战的一个比较善意的缓和信号。而目前半岛的再一次扑朔迷离，也给很多投资者带来对于中美贸易谈判的不确定性。不过万事皆有两面性，美韩一闹的好处，是再一次让将军明白了谁才是真正的利益盟友。北朝很难像中国在美苏冷战中那样，在中美贸易战背景中，左右逢源的攫取政治资源。同时，此前说过，统一的半岛并不符合我们的利益，原因很简单，南边有科技有钱，北边有核武。俩在一起东北亚就出现了一个新的强权。卧榻之侧岂容他人安睡。





另一个消息，刘鹤副总理，已经抵达美国。 此次中方代表团成员来自各主要经济部门，包括中国人民银行行长易纲、国家发展和改革委员会副主任宁吉喆、中央财经委员会办公室副主任廖岷、外交部副部长郑泽光、工业和信息化部副部长罗文、财政部副部长朱光耀、农业农村部副部长韩俊、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文等。据了解， 在中方代表团抵达前已有中方工作组于上周抵美，与美方有关部门进行了密集磋商。后半周的消息面看点还是颇多的。





回到盘面上来，各种消息影响下，早盘基本上是低开之后震荡拉升的走势。低开主要对冲外围的不稳定，以及昨夜美股的下挫。很多朋友担心美股走熊，其实这是目前我们认为A股最大得不稳定因素。但是我们分析美国企业的盈利和整体流动性来看， 美股短期不存在单边走熊的风险。可能性非常低。所以实际上这个问题是不存在的。





从盘面上大家也能够看到，市场低开之后非常坚决的震荡拉升。说明目前A股已经逐渐摆脱美股的阴影，开始走出自己独立的道路，这是好事。





短线而言，我们仍然坚定看反弹。但是具体的差异大家要特别留意成交量的情况。我们还是维持之前的判断。 如果放量突破3200，则可能直接打3250，如果无量反弹，3200之后很可能会有回踩，回踩大家大胆进场。而如果市场最弱的情况是为反弹先调整，那么3150附近也是非常强的支撑位，回调到位大胆补仓 。





很多朋友总是觉得市场不够强，其实说句不好听的，只看指数忽略政策面、基本面、消息面的配合，真的不叫投资。那就是摇色子猜大小。 很多朋友看着市场反弹不敢买，但是同样是这类投资者，下跌也不敢买，横盘也不敢买，放量也不敢买，没量也不敢买。什么时候敢买呢？涨到5000点觉得，恩，行情来了。买进去套死。然后痛骂A股不是东西。





话糙理不糙，A股不是一个完善的市场，但是A股在不断进步，机会也始终在不断的体现。投资是博弈，博弈就永远没有万全之法。我们能做的，就是尽可能的在大概率中行走。而目前，我们认为大概率就是要反弹。至于反弹的主力品种，之前几天反复在讲，不再赘述了。





大家午安。



