【题材】





1、苹果期货连续大涨 大幅减产是最大推手





今日(5月15日)，国内苹果期货主力合约延续上一个交易日的强势，收盘大涨7.89%，收报8994元，成交额2528亿元，均创出该期货上市以来的历史新高。2月23日来，该合约的累计涨幅已接近40%。





上市公司中，朗源股份(300175)主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售；美尔雅(600107)是美尔雅(600107)期货的大股东，受益于期货品种成交的放大。









2、布伦特原油突破79美元、石化产业链将受益





截至发稿时，布伦特原油主力合约上涨0.6%，盘中一度突破每桶79美元，刷新2014年11月以来的高位，纽约WTI原油亦站上每桶71美元。由美国退出伊核协议引发的地缘政治紧张仍未消退。OPEC曰前发布旳报告也显示，截至3月的经合组织成员国原油库存进一步下降，可满足需求天数下降到59.9天，比过去五年均值低1.6天，全球原油供应过剩或已基本消除。





因国内成品油定价机制的存在可顺利将成本风险向下转嫁，且低油价时期采购的原油库存会伴随油价上涨实现增值，故大型炼化企业也会在油价上升期受益，相关股：恒力股份(600346)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)









3、两家比特币矿机生产商计划香港上市 分别筹资十亿美元





据报道，中国比特币矿机生产商浙江翼比特及嘉楠耘智计划在香港IPO，分别筹资10亿美元。





A股上市公司中，银江股份(300020)斥资6000万元参与新三板公司亿邦股份定增，持有其3.58%的股权，“翼比特”为亿邦股份旗下矿机品牌。鑫茂科技(000836)通过上海擎佑股权投资中心参与投资趵虎基金，间接持股嘉楠耘智。









4、苹果正在开发超声波屏下指纹识别产业链、相关公司望潜在受益





据国外媒体报道，苹果公司正在研发超声波显示屏指纹扫描仪，预计最快到2019年将采用此项技术。除苹果公司外，三星和高通已率先开发超声波屏下指纹识别技术。此前有媒体报道，三星将会在即将到来的三星Galaxy S10旗舰智能机中使用超声波屏下指纹传感器。





苏州固锝(002079) 、华灿光电(300323)等MEMS国内相关公司有望潜在受益。









5、治疗肺癌新药通过优先审批程序上市、相关公司受关注





据媒体报道，中国国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准盐酸安罗替尼胶囊上市，用于治疗晚期或转移性非小细胞肺癌。该药属于中国自主研发的创新药，对于现有治疗无效或失败的晚期非小细胞肺癌，安罗替尼相对安慰剂组可明显提高总生存期，为非小细胞肺癌患者提供了新的治疗手段。





贝达药业(300558) 深耕肺癌靶向药市场，埃克替尼进入医保；第二个重磅产品恩沙替尼处于III期临床；海正药业(600267) 、双鹭药业(002038)等公司也有治疗非小细胞肺癌的药品。









6、第二届世界智能大会在津举行 全程聚焦智能时代





5月16日至18日，天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、国家网信办、中科院、工程院、中国科协共同主办的第二届世界智能大会将在天津举行。本次会议以“智能时代：新进展、新趋势、新举措”为主题，将举办会议、展览、赛事和智能体验等一系列活动，打造具有全球影响力，集智能会、展、赛和智能体验“四位一体”的国际化平台。





上市公司中，易华录(300212)作为本次大会的唯一战略合作伙伴，将深度参与，与来自全球的合作伙伴、客户、媒体和意见领袖建立数据生态。长荣股份(300195)为天津公司，公司表示，目前已完成了相关智能印刷的研发工作，客户已开始逐步落地。









7、首届华东糖酒会18日开幕、聚焦高质量增长





2018首届华东国际糖酒会5月18日至20日将在南京国际博览中心(河西)举办，主论坛将以"寻找高质量增长"为议题。华东是我国白酒的核心消费区，约覆盖4.3亿人口，白酒市场容量高达1500亿之多，几乎占到我国白酒总销售额的三分之一。据介绍，华东酒业圈呈现出变革前的冲刺与积淀状态。三大外来名酒——茅台、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)与苏酒代表洋河、皖酒代表古井贡的攻守将更加激烈。





白酒股：贵州茅台(600519)、五粮液(000858)





【提醒】

1、新股申购——汉嘉设计：申购代申购上限2.10万股，申购价格5.62元。

2、新股申购——科沃斯：申购代申购上限1.20万股，申购价格20.02元。

【要闻】

1、刘he：实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合，完全有信心有能力打赢防范化解金融风险攻坚战。

2、深交所：将对利用财务数字游戏规避退市等行为从严监管。

3、深交所回应“上市公司商誉大额减值”：对此类现象重点关注。

4、国务院副总理韩正调研雄安新区，强调抓紧推动雄安新区对外交通路网建设、起步区城市基础设施建设。

5、证监会修改《证券登记结算管理办法》等七部规章：设立期货交易所，由中国证监会审批。

6、MSCI：“入摩”A股公司ESG评测不达标将被剔除是误传 没有直接关系。

7、三星拟向中兴等厂商供应移动处理器，目前正在谈判。

8、今日上会的2家企业全部过会，IPO过会率提高，八千万不再是过会盈利门槛。

9、新华社：小部分“铁公鸡”坚持不分红 对有分红能力的“铁公鸡”要加强检查。

10、央行：严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算的违法违规行为。

11、上周新增投资者数24.18万，环比增加53.43%。

12、统计局：部分PPP项目清理以及地方政府债限制导致基建投资放缓。

13、唯品会连续22个季度盈利，有兴趣尝试CDR。

14、美股三大指数收跌，纳指收跌0.81%，COMEX 6月黄金期货收跌2.1%；WTI 6月原油期货收涨0.49%。

【公告：复牌】

华锋股份(002806)：股票完成自查情况，股票复牌

三六零(601360)：拟定增募资不超108亿 股票复牌

怡亚通(002183)：引入战略投资者深圳投控，股票复牌

ST天业：高新城建成为公司控股股东尚存在不确定性 股票复牌

宁波海运(600798)：拟8.43亿向控股股东收购水路货运业务资产 股票复牌

会畅通讯(300578)：拟3.92亿收购数智源 85%的股权 股票复牌

神州数码(000034)：公司收购启行教育正在稳步推进中 股票复牌

【公告】

龙建股份(600853)：中标2.39亿PPP项目

南洋股份(002212)：合计中标5.1亿南方电网招标项目

长园集团(600525)：格力集团拟收购公司20%股份，要约收购价19.8元/股

融钰集团(002622)：与阿里巴巴签订《合作框架协议》

中国长城(000066) ：金蝶软件签战略合作 加快打造私有云解决方案

常山药业(300255)：国产伟哥获批正式上市

拉芳家化(603630)：拟3440万元收购蜜妆信息26.8%股权

中国神华(601088)：4月份煤炭销售量4280万吨，同比增长21.6%

创力集团(603012)：就合作开发电动重卡签署战略合作协议

罗牛山(000735)：不存概念炒作 项目还需完成可行性研究报告

亿帆医药(002019)：拟要约收购新加坡一家生物医药公司逾90%股权

必康股份(002411)：下属子公司健鼎科技临时停产

诚意药业(603811)：发生安全生产事故导致1死3伤

【公告：增减持】

嘉欣丝绸(002404)：浙江凯喜雅累计增持达到5%

通葡股份(600365)：获尹兵及其一致行动人举牌 持股达20%

恒润股份(603985)：两股东计划合计减持3%股份

能科股份(603859)：中科东海计划减持2.49%股份

广信股份(603599)：股东计划减持不超过2%

普路通(002769)：股东计划减持不超1%股份

新北洋(002376)：部分高管计划合计减持525万股

【解禁股】

金陵体育(300651)、正海生物(300653)、雷迪克(300652)、展鹏科技(603488)、全志科技(300458)、富祥股、耐威科技(300456)、三鑫医疗(300453)、惠伦晶体(300460)、东方新星(002755)、雪峰科技(603227)、曲美家居(603818)、泰格医药(300347)、联创互联(300343)、旷达科技(002516)、国联水产(300094)、亚威股份(002559)、科伦药业(002422)、大洋电机(002249)、博晖创新(300318)、沃尔核材(002130)、国轩高科(002074)、九州通(600998)、方正电机(002196)、华邦健康(002004)、新大陆(000997)、健康元(600380)、茂业商业(600828)



