午评的时候，整个市场还是一片愁云惨淡，我们非常坚定的告诉大家——看似波澜不惊的盘面，其实已经是暗流涌动。之所以MSCI落地这么大的利好，市场没有动作。大家一定要注意两个细节。



第一个，在中午收盘时，虽然整个市场分时级别走得非常惨淡，但是跌幅榜只有两家跌停， 一个是资产冻结连续暴跌的奥瑞德，一个是停牌半年，复牌补跌的金龙机电。除此之外，整个市场下跌情绪稳定，说明什么呢？说明做盘的资金非常稳健，看着愁云惨淡的市场，其实实质上是云淡风轻。主力就希望表面的愁云惨淡，骗你交出手中的筹码。



第二个 ，之所以这么说主力不是没道理。因为从3587点至今，市场震荡了三个月有余，这三个月里面，三轮强势调整，堪称三轮股灾。 最容易激动的散户资金以及游资都被洗出去很多了。留下来的除了被迫卧倒装死的套牢盘，就是最坚定的机构 。这些老油条可是久经沙场。所以大家这个时候分析盘面要深入根源，不要被表面迷惑。



本周我们反复在文章里面给大家强调——底部已经明确，耐心持股，等待进攻信号。目前看，市场非常认可。而刚刚结束的电话会议上 ，我们为学员跟踪的五虎上将品种其中一只，今天再次强势启动，创新高。



从市场上来说， 今天是一个非常关键的时间窗口，MSCI名单落地+中美贸易谈判开启第二回合。所有的一切都在转暖 。美国贸易代表办公室14日发表声明说，该机构将于15日至17日就美方对500亿美元中国商品加征关税的建议举行公共听证会。美国主要商界团体近日纷纷提交书面意见，强烈反对美国政府单边执行对华关税计划，警告加征关税将损害美国制造商、出口商和消费者利益。



而大A方面，我觉得有一个消息，很多朋友是没有注意到的，这里面我们提示一下，就是产业资本的动向。 产业资本向来和股市行情有极高的重合度，而我要告诉大家的是，目前我们正在进入第五次产业资本增持潮。



第一次：大致为05年一季度-06年三季度，是强级别的一次增持，且持续时间较长，对06年下半年启动的牛市有重要推动作用；



第二次：大致为08年一季度-08 年三季度，强度不高，且持续时间较短，随后在08年底、09年初启动新一轮牛市；



第三次：大致为12年一季度-14年一季度，期间产业资本交易活跃，增减持比值波动较大，持续时间较长，对应的大家可以看创业板的独立牛市，以及其后主板的水牛行情。；



第四次：大致为15年二季度-15年四季度，与股灾重合，期间监管要求和被动补仓为关键因素；



第五次：17年二季度，时间较短，但带来了股灾之后比较像样的一次反弹；



第六次：去年底至今。



所以，我们想和大家说的是，所有的信号都在助推一个值得期待的行情出现。有的朋友说量能没有放大。我们和大家讲过，量能的问题——关键点是3200的量能能否跟进，但无论如何，成交量不会对中期方向产生影响。真的因为量能不足而回落，我们认为反而是大家进场的机会。



总的来说，大家这个位置，真正应该多一些乐观的预期，像我们说的，积极做好底部埋伏的操作了。



本周电话会议成功召开，已经为学员重点解读了我们月度看重的板块品种，以及目前时间点，对于MSCI行情布局的关键品种。学员按照策略操作，跟紧我们的节奏。热线010-57594189



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