周二，市场公布MSCI名单，按理说，这是A股盼了好几年的入摩啊，但是市场表现得非常淡定。淡定到有点不正常，我们说反常即为妖，大A今天反常的平静之下，有什么特殊的信号呢？





我们认为今天市场的平静外表下，能证明两件事儿。





第一，市场还处于利好要从量变到质变演化的过程。 这个过程本周应该是一个关键，包括大家看到的贸易战的降温。但是之前市场的情绪过于谨慎，总归还是要有一个适应的过程。所以这个过程大家要有耐心。





第二，目前留下的存量资金，机构占绝对主导，所以不会过于情绪化。 二月份开始资管新规、美股算法股灾、贸易战开打，一系列事件连番上演，让市场喘不过气来。这个过程中，不断有资金选择离场，而经过这三个月的大浪淘沙之后，实际上目前真正存留下来的都是非常稳定的机构资金。所以大家看看上午市场回落， 但是实际上跌幅榜上只有一只“奥瑞德”跌停，它是连续“八连板”（跌停）的妖股，所以上午看似大盘跳水分时难看，但其实没有恐慌性抛盘，都是极其“理性”机构资金所为





所以，大家千万不要被老奸巨猾的主力资金蒙骗，我们认为入摩平静恰恰反映的是这些主力机构的暗流涌动。





因此，短线我们维持反弹的观点不变，大家做好逢低布局的操作， 尤其是对于目前低估的金融蓝筹，很可能成为接下来带动指数爆发的核心因素。





另一方面，消息面上中美贸易战目前看也在降温，这同样是对于市场一大核心利好。





美国商务部长威尔伯罗斯美国东部时间5月14日表示，愿意尽快改变对中国手机制造商中兴通讯的销售禁令，此前一天美国总统特朗普表示，要求美国商务部帮助中兴通讯恢复运营





美国的缓和信号不是独立的，就在本周来看，第一个是大家看到的，周末特斯拉建厂的消息。之前特斯拉来华谈判，建厂是合资还是独资问题上谈不拢。此次虽然有四月份开放汽车股权比例限制的政策出台，但是毫无疑问特斯拉独资建厂这事儿也是有开绿灯的味道的。





第二个是有一些朋友关注到的，昨天下午中国商务部重启了对于高通收购恩智浦（NXP）的审核。高通收购NXP这事儿需要全球9个审核机构核准才能通过，而如果5月23日前不通过，就意味着收购失败，高通要赔付20亿给NXP。此前8个机构已经通过，唯一按住不发，也不告诉你通过，也不告诉你不通过的机构就是中国商务部。





第三个是大家看到了却基本上没有联想到的。就是周末富士康获得IPO批文。事实上，富士康的火速上市恰恰赶上了贸易战，在中美谈判前，富士康的上市进度被按住了。而在美国释放缓和信号的前后脚，富士康再一次推进上市动作，意味着什么呢？大家要明白，富士康可是苹果最大的供应商和代工企业，上市意味着扩产，扩产意味着必须有足够订单。这就意味着，中国表明了不会对苹果实施反制裁。





最后，在一系列的信号之下，贸易战开始有缓和的信号了。这个时间窗口，刘总访美开启第二轮贸易谈判。能否谈出一些实质性的进展，其实蛮值得期待的。 对于A股来说，这个位置贸易战的压力减轻，也是极好的事情



