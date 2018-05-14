周一的盘面还是略焖，和今天北京的天气一样。不知道各位还安好否。





周末看了《复仇者联盟3》，不得不说漫威影业应该是全球最会做系列电影的制片商了。10年19部电影能够步步为营为了一个系列服务，为好莱坞编剧的才华和克制蛰伏。





看完电影想从经济学的角度说两句。整体真的好看，但是大反派灭霸的水平，真的不行。他主要的问题在于——没有文化。尤其是数学学得不好。电影里反派废了半天劲，屠灭了一半的人口，然后呢？悠然隐退觉得万事大吉。事实上，如果大家听说过 马尔萨斯人口模型， 就会知道，人类以目前的食物获取能力，人口骤减一半之后想要翻倍的时间——仅仅60年。废了半天劲60年之后一切照旧，到时候怎么办？再折腾一遍？





如果灭霸学好了经济学就不一样了。正确的姿势是什么呢？过去人类的发展不断地证明了一件事，想要 控制人口降低生育率？简单！做好四件事儿就够了——1.女性权益觉醒；2.平均教育程度提高；3.地产价格飙涨；4.教育资源奢侈品化。 这四件事儿中，前两者对应着：不愿意生。后两者对应着：生不起。事实上，这四个特征不断在全球范围得到印证。发达国家：日本、欧洲，少子化和出生率下降已经是常态，欧洲即便有巨额的生育补贴和奖励，那也不生。国内看看香港以及北上广深，房子贵到不想生孩子的新闻比比皆是。





所以作为拥有洪荒之力的大boss，真的不该硬怼，应该怎么做呢？以宇宙和平大使的身份，设立慈善基金会，推行教育，推行男女平权，发展土地经济，炒热地皮价格。关键这事儿不惹人烦啊，城市提高了GDP，本地人炒高了房价，皆大欢喜。最后房价高了，大家一看，我住都住不起了，还生什么生，你鼓励二胎我都不生。





所以灭霸看看，你用这么粗暴的方法来控制人口，全宇宙都想怼你，天天派这个侠那个侠来杀你。用我的方法，全宇宙都欢迎你， 你都五块原石了，明明可以统治宇宙，结果却拿来办教育、兴女权、振经济，这是什么精神？这是白求恩。





所以怪不得片子里说：“你永远不可能成为真的神。”对，因为你没文化。你思想的贫瘠，限制了你的格局。都不用说你的同龄人，就连中国的小学生都在抛弃你。用你的办法，你根本活不过《复联4》；用我的方法，你还可以有《灭霸:十年树木百年树人》独立电影系列。所以大家看， 好莱坞用了十年十九部电影在教育我们——多读书，学好经济学很重要。。。





额，有点跑题了。回到市场上来其实市场并没有什么太大的变化，我们和大家讲过， 这个位置底部基本上确定，只是等待反弹拉升 ，但是整体的情绪却一直被压制着，这里面可见的是贸易战的不确定性和本周解禁突增的压力。





但是从消息面上看，今天传出的两件事儿很有关系。 一个是昨夜特朗普推特讲的在积极寻求给中兴复工的方法。另一个是外媒消息，中国监管机构已重新启动对高通收购恩智浦半导体一案的反垄断审核 ，而在早些时候，相关工作因中美贸易摩擦加剧而陷入停滞。





这两件事儿，意味着中兴作为此次贸易战的暴风眼，开始降温，随着中兴降温，后面其他一些问题反而是细枝末节，很可能会有所转机。





所以其实大家看，目前真正压制市场的因素都在弱化，市场迟迟不启动，恐怕也是缺少一个率先发力的点，大家目前需要做的，就是做好埋伏，保持仓位，等待进攻的信号。





大A缺的，恰恰是电影里面超级英雄般，奋起带动市场转热的“复仇者联盟”。



