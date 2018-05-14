周末市场整体还是消息面比较繁杂重点捡几个说





第一，上海扩大金融开放的新闻很多朋友都看到了。 周末我们也看到不少声音将这一信息解读为利空，或者说国内金融公司的利空。会不会有影响和冲击？我们认为如果单纯看短线，这个是无法避免的。但是如果从 长线来看，金融开放未必就是利空 。当初我们的消费市场向沃尔玛、家乐福开放。很多人认为是国内零售业的灾难。然而看看小二十年过去了，永辉、物美、美廉美、华联，活得好好的。





同样的道理套用在金融业上也一样。 首先我们对于金融市场的开放，不会是一刀切 ，放进来随便你做什么，所以有一些海外相当有优势的项目，在国内短期肯定还是要受限的。 其次国外金融机构是否能够适应国内的市场环境。 举个最典型的例子，国外的机构生存模式，基本上是专业化，某一个业务领域深度覆盖。但国内金融业有史以来玩的都是全覆盖。两者在目前人口红利没有完全消费尽的现阶段很难说孰优孰劣，所以海外机构的入驻是否能够适应中国玩家的玩法，也有待观察。 最重要的是，海外带来的新模式和新思路，会不会反而成为国内一些拥有财力物力的大型金融集团的重要参考 ，通过资本支持和本土渗透优势，后发先至，成为促使行业变革的钥匙。这些都值得期待。





在此背景下，笼统的讲是利空，我觉得有点杞人忧天了。





第二，特朗普对于中兴的表态 ，是另外一个事件。5月14日凌晨，中兴事件传出了最新重要进展。就在几小时前，美国总统特朗普发布的最新Twitter称，“中国主席正和我一起，努力为中国的手机公司——中兴通讯寻找可以迅速恢复业务的路径。（中兴事件）导致了中国大量工作流失，美国商务部正在努力完成这项工作！”





特朗普传递的信号，应该不仅仅被理解为中兴，更可能是贸易战缓和的信号。毕竟此前美国代表来华谈判过程中，中兴都完全没有被涉及，属于不会轻易摆上台面的王牌。 叠加着刘访美的预期，特朗普的信号非常值得期待 。但是是不是口蜜腹剑，还是要观察。





早盘市场还是非常积极的把这个消息理解为利好。我们也再次给大家强调一下——短期市场上攻3200延续反弹还是大概率事件。我们坚定看好目前的底部机会。而本周而MSCI新名单也将公布。今天大家能够看到， 白酒、家电、消费、科技白马等等MSCI预期较强的品种，都在启动拉升。未来一个月，在MSCI落地前，都将是市场炒作关注的重心。





大家唯一需要去规避的，只有近期的解禁风险。除此之外，我们认为不妨把心态放的积极一些。随着天气转热， 行情也已经度过了最寒冷的冬天，开始步入春天的节奏了。



