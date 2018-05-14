【周末要闻】





1、富士康获IPO批文 未披露募资金额





证监会5月11日消息，证监会核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。









2、央行发布一季度货币政策执行报告：未来宏观杠杆率有望进一步趋稳





央行发布2018年第一季度货币政策执行报告。下一阶段，将保持政策的连续性和稳定性，实施好稳健中性的货币政策，注重引导预期，保持流动性合理稳定，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革，增强利率调控能力，加大市场决定汇率的力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。未来我国宏观杠杆率有望进一步趋稳，并逐步实现结构性去杠杆。









3、证监会配合CDR修订《证券发行与承销管理办法》部分条款





《办法》修订内容主要涉及以下几个方面：一是将试点企业发行存托凭证纳入《办法》的适用范围。二是增加定价方式的灵活性，取消发行规模2000万股以下的企业应直接定价发行的硬性规定，允许企业自行选择定价方式。三是明确网下设锁定期的股份(或存托凭证)均不参与向网上回拨，同时允许发行存托凭证时可根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权，以便于形成网上网下合理的分配结构和新增股份(或存托凭证)上市节奏，稳定市场、平抑炒作。四是明确未盈利企业估值指标的信息披露要求。









4、证监会例会要点：部署2018年执法行动第一批案件 打击股市黑嘴





证监会部署2018年执法行动第一批案件，打击股市黑嘴；2、证监会评廖英强案：挑战法律尊严行为必将付沉重代价；3、证监会：廖英强案一旦符合移送司法标准将立即执行；4、证监会：上市公司年报净利整体增长，实体经济业绩向好









【其他要闻】

1、深交所：各会员单位尽快启动CDR相关业务、技术准备工作。

2、上海：进一步扩大金融业对外开放，争取六方面先行先试。

3、央行：拟将资产规模5000亿元以下金融机构发行的同业存单纳入MPA考核。

4、场外期权新规正式出炉：大大提高了此前市场参与该业务的门槛，同时对券商采用了分级管理的办法。

5、我国第一艘国产航母13日开始海试。

6、朝将于5月23日至25日举行核试验场关闭仪式。

7、MSCI半年度调整结果下周二公布 229只A股或被纳入。

8、下周解禁市值重回千亿，较本周环比大增数倍。

9、下周央行公开市场有800亿逆回购和3925亿MLF到期。

10、清华五道口全球金融论坛下周末开幕 央行、证监会等将参会。

11、周五，美股三大股指涨跌不一，纳斯达克指数下跌0.03%；WTI 6月原油期货收跌0.92%；COMEX 6月黄金期货收跌0.1%。





【周日公告】

广博股份(002103)：拟回购5,000万元-2亿元股份

龙大肉食(002726)：拟收购振祥食品70%股权

永贵电器(300351)：全资子公司成为吉利新能源汽车合格供应商

电广传媒(000917)：与华为在智慧家庭、智慧城市等方面战略合作

双良节能(600481)：签2.39亿供货合同

梅泰诺(300038) ：拟34.5亿元收购华坤道威100%股权 股票复牌

东方网络(002175)：阳澄湖文商旅拟收购实控人持有的不低于5%股份 股票复牌

苏宁易购(002024)：启动第三期员工持股计划

深深房A：继续停牌不超过1个月

帝王洁具(002798) ： 明日起更名为“帝欧家居”

申能股份(600642)：崇明发电有限公司两台机组正式投产

海翔药业(002099)：合并报表范围内子公司临时停产

天宇股份(300702)：子公司被临时停产

吉华集团(603980) ：子公司江苏吉华停产

锦富技术(300128) ：终止重大资产重组

*ST天马：终止本次重大资产重组 股票复牌

东方钽业(000962)：终止100%收购 拟以资产置换方式收购西材院不超过 30%股权 股票复牌

溢多利(300381) ：股东拟减持不超过 1.08%股份

金能科技(603113)：股东及高管拟合计减持不超过5.092%



