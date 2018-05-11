本周的行情全部走完了，总的来说，节后八个交易日，市场还是维持了震荡上行的态势，尤其是本周一周二两天，呈现出逼空的架势。周线级别市场走出一枚中阳线，反包了4月20日的周线中阴，还是比较给力的。





技术上面我们说三点。





第一，整体指数经过最近两周的震荡，基本上夯实了3000点的政策底，以及3060的技术底部。 从日线级别大家可以看看3587点以来的三次暴力回调，第一次，1月底至2月上旬，市场暴跌+跳空。第二次，3月21日~3月26日，跳空暴跌。第三次4月12日~17日，虽然市场还是快速下行，但是已经没有缺口了。三次暴跌对比下来，能够明显感觉到——整体市场对于风险的耐受在越来越强。原因上，最简单的说，因为调整基本到位了。





第二，底部确认了，但是本周，尤其是后半周仍然是震荡为主，周线级别的反弹更明显的透露出技术上面的不足，就是量能水平的跟进情况 ——周线本周是一次典型的缩量上涨。我们说反弹初期量能不济并不太影响行情。而目前的量能萎缩更多的很可能还是在提防中美贸易谈判上面的不确定性。然而不论如何，后面如果市场想要再下一城，量能必须要有所表现。





第三，底部确认，我们认为接下来大概率要延续反弹姿态。 而反弹的路径上面有三种。第一种，如果放量上攻，那么是最好的情况，可能突破3200直接奔3250点。第二种，如果是无量上攻，大家要留意一下，上攻之后，很可能会再次回调震荡，企稳后才寻找下一次机会。第三种，如果市场最弱的情况，那么可能会首先回调。回调的话，不用恐慌，向下空间非常有限，而且回调应该是补仓机会。





这是技术上面我们的核心判断。从板块上面来说，本周行情非常有趣，也非常具有启发性，大家看到了最近一周走的是消费白马（白酒、医药、家电）+周期（石油、煤炭、有色）+周期新科技（同样具有消费属性的新能源车整个产业链，锂电池，正极材料，稀有金属，等等）。几乎是去年整个行情的翻版。MSCI的呼声重燃是一个非常直接的原因。这几乎宣告了整个五月的主线。所以接下来我们认为，6月份正式入摩前， 市场很可能还是要围绕MSCI来进行炒作，这里面会不会有更新的爆点品种呢？周末会给大家一份策略文章，朋友们可以期待一下 。





另一方面，纯粹的一些炒概念的品种，今天恐怕不会太开心。昨天在涨停板招摇撞骗的小花们，今天就齐刷刷躺在跌停板了，怎么调戏也起不来。世名科技晚走2分钟就得怀疑股生，沙河股份、美力科技、三德科技，连板股三剑客集体缴械投降。前两天再说，填权概念是最疯狂的资金在讲最疯狂的故事。参与的真的只能说各安天命。





最后，市场目前其实还是等待放量信号，但是大家真的没必要过分的担忧。我们也必须要吐槽一句，A股真的要有一点独立行情的骨气，美股已经六连阳了，外资方面日本都已经有2000亿的qfii投资配额了， 咱们自己不涨起来，又要让歪果仁捡了便宜？摘了我们水灵灵的胜利果实？那就真的是贱了！



