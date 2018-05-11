



周五市场大家看着可能比较闷，但是实际上我们倒认为这里面有很多资金在暗战。从指数层面看，开局空头占据主动，从整个除权品种的降温，到创业板这块早盘的压力都能够看出来。不过随后多头展开一波反攻，银行板块快速带动指数翻红。只不过最终受制于成交量不足，目前维持横盘阶段。





消息面没有什么更新的动作。市场在关注下周刘总访美继续做贸易谈判。今天仙鹤股份早盘再度拉大阳。A股永远能够在逻辑上令人信服。





总的来说，技术上面我们认为底部已经非常明确。 我们延续此前讲的3000点是政策底，3060基本上是技术底部的判断。所以大家心态上可以积极一些，不要被目前横盘的状态所迷惑。接下来市场反弹是大概率事件，第一目标我们看3200.





只不过对于反弹的节奏，我们这里要和大家好好讲一讲。





其实就上攻的节奏来看，我们认为无非就三种。





第一，如果放量上攻，那么是最好的情况，可能突破3200直接奔3250点。





第二如果是无量上攻，大家要留意一下，上攻之后，很可能会再次回调震荡，企稳后才寻找下一次机会。





第三，如果市场最弱的情况，那么可能会首先回调。回调的话，不用恐慌，向下空间非常有限，而且回调应该是补仓机会。





当然，这三点基于消息面不动的前提，所以消息面的解读大家还是关注我们即时的跟进，不过整体来看，底部确认这应该是市场的共识。





板块方面，刚才说了，填权概念在降温，永和智控归来一字板符合预期，但是没有带领大家高潮，跟风小弟们反而集体崩溃了。情绪立马冷却了，高位品种暂时回避。今天还表现比较强势的，除了永和智控外，还有3板的次新股宏川智慧，但是这只票的情况很难复制，该票超预期开盘，叠加粤港澳、石油概念，带动了湖南盐业的首板。





今天比较亮眼的是新能源板块卷土归来。 4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。





整个新能源汽车产业链今天都表现不错，包括整车、锂电池、钴、稀土等，其实大家想想能够明白，原油价格高位，一定最终会倒逼社会对于新能源车的关注度提升。所以近期很多朋友看到盘面热点和消息觉得热点无法跟进，我们到觉得，如果能够先行一步多想一步，往往就是热点。



