【题材】





1、粤桂琼推进北部湾城市群发展 本地股受关注





据媒体报道，海南、广西、广东三省区政府日前在海口签署《2018-2019年推进<北部湾城市群发展规划实施合作重点工作》协议。根据协议，2018－2019年期间，三省区将重点从交通基础设施、生态环境治理、重大开放通道和平台建设、产业对接融合、对接粤港澳大湾区等5个方面推进北部湾城市群发展。





A股公司可关注北部湾港(000582)、北部湾旅(603869)等。









2、丁二烯价格持续上涨 相关厂商有望受益





据生意社监测，4月中旬以来丁二烯价格持续攀升，五一劳动节后国内丁二烯厂家多次上调报价。5月9日丁二烯参考报价11062元/吨，5月以来已上涨8.2%，近一个月涨幅达到16.3%。部分地区报价更高，山东地区送到价格在11300元/吨，华东在11600-11700元/吨。目前市场报价坚挺，看涨氛围依然较浓。





可关注齐翔腾达(002408)、华锦股份(000059)等丁二烯厂商。









3、低压电器龙头提价、有望驱动毛利率环比改善





9日低压电器龙头发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间，调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下，龙头企业再次调价，将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。今年2月底，以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。





正泰电器(601877)为低压电器行业龙头，受益于产品提价的业绩弹性大；良信电器(002706)、泰永长征(002927)在低压电器市场份额居前。









4、新能源乘用车4月销量大增1.5倍 产业链公司受益





据全国乘联会厂家数据，4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。





可关注高镍三元材料龙头当升科技(300073)和锂资源龙头天齐锂业(002466)等。









5、5G技术与广电网齐参与、助力VR内容走进家庭

上海市经信委10日宣布，成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实)实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比，5G的画面更流畅，远端VR观看无晕眩感。

恒信东方(300081)通过收购东方梦幻，成为CG/VR视觉特效技术方面的领先企业；华策影视(300133) 、完美世界(002624)分别在VR影视、VR游戏方面做了提前布局。









6、中美科学家联手 超强韧石墨烯材料 有望替代碳纤维





据新华社报道，北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷-鲍曼团队联手，开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜，可在室温条件下以较低成本制备，有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。目前，该成果已发表在最新一期美国《国家科学院学报》上。





上市公司中，南洋科技(002389)旗下控股公司合肥微晶研发的产品包括石墨烯薄膜、石墨烯粉体和3D 石墨烯；德尔未来(002631)全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学合作研究开发石墨烯透明导电薄膜及应用。









7、腾讯首款AR手游即将开测 游戏与社交有效融合





腾讯宣布，旗下首款AR手游《一起来捉妖》安卓删档测试5月10日正式开测，第一个城市选择成都。





上市公司中，GQY视讯1000万美元投资全球三大AR眼镜制造商之一的Meta公司。苏大维格(300331)成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”









8、机器人(300024)峰会聚焦智能化、行业现多重可喜局面





10日召开的第五届中国机器人(300024)峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人(300024)的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。





埃斯顿(002747)已掌握控制器、伺服系统和精密减速装置等机器人(300024)核心技术；中大力德(002896)是国内精密传动领域领导者。









9、我国着手建立区块链国家标准 引领新一轮技术创新和产业发展





据报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。





A股上市公司相关概念股主要有飞天诚信(300386)、易见股份(600093)等。





【要闻】

1、商务部：中国对美方加征关税的态度没有改变，中美双方工作人员就下一步工作安排正在紧密沟通。

2、中日韩领导人会议联合宣言：将进一步加速三国自由贸易协定谈判。

3、媒体：证监会将检查债券基金风险。

4、北京证监局：债券违约事件增多，要布局好信用风险防控的防线。

5、国资委主任肖亚庆到雄安新区调研地热开发利用。

6、证监会：摩根大通提交了设立外商投资证券公司的申请材料，拟持股51%。

7、韩媒：美朝首脑峰会预计将于6月13日在新加坡举行。

8、易纲会见日本央行行长：尽快完成双边本币互换。

9、中国4月CPI同比 1.8%，PPI同比 3.4%，食品价格下降是CPI下降的主要因素。

10、吴小晖被判有期徒刑18年，并处没收财产人民币105亿元。

11、美股三大指数收涨，纳指收涨0.89%；COMEX 6月黄金期货收涨0.7%；WTI 6月原油期货收涨0.31%。

【公告：复牌】

白银有色(601212)：重大资产重组获通过 股票复牌

永和智控(002795)：停牌自查完毕，股票复牌

*ST大唐 ：拟以旗下子公司资产对电辰芯科技增资 股票复牌

美菱电器(000521)：终止筹划重大事项 股票复牌

富临运业(002357)：终止重大资产重组，股票复牌

*ST平能、*ST弘高撤销退市风险警示 11日复牌

【公告】

ST南风：部分分公司恢复生产

金贵银业(002716)：签订重大经营合同 全年增加白银产量100-120吨

海伦哲(300201)：出资3000万设立芯片封装公司

长园集团(600525)：格力集团邀约收购 股票停牌

佳创视讯(300264)：与天威视讯(002238)、广电网络(600831)等开展“VR+广电”合作

宏达电子(300726) ：拟不低于5亿元投资建设军民电子创新产业基地项目

黑牛食品(002387)：简称将变更为维信诺

贵州茅台(600519)：李保芳接替袁仁国担任茅台集团董事长

国信证券(002736)：终止公司配股事宜

南风股份(300004)：无法与控股股东杨子善取得联系，其部分质押股份面临平仓风险

*ST尤夫：部分高管委托设立的信托计划所持的公司股票均到达平仓线

曲美家居(603818)：逾七成股份将于5月16日起上市流通

*ST圣莱：收到证监会《行政处罚决定书》 被罚60万

凯迪生态(000939)：无法按期归还募集资金，涉及资金超15亿元

上峰水泥(000672)：涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查

天神娱乐(002354)：董事长被证监会立案调查

【公告：增减持】

航锦科技(000818)：拟不超3亿元回购股份

昊志机电(300503)：股东及高管拟合计减持不超过5.61%股份

恒润股份(603985) ：中水汇金计划清仓减持3.75%股份

京天利(300399)：江阴鑫源拟减持不超过1%

舒泰神(300204)：股东累计减持超1%

恒锋信息(300605)：股东拟减持不超过2.97%股份

顾地科技(002694)：副董事长拟减持不超1.07%股份

陇神戎发(300534)：股东拟减持不超3%股份

山东路桥(000498)：高速投资今日减持1.99%股份

网达软件(603189)：上海网鸣投资拟减持不超1.36%股份

【解禁股】

金能科技(603113)、暴风集团(300431)、中文在线(300364)、派思股份(603318)、东土科技(300353)、金一文化(002721)捷顺科技(002609)、通鼎互联(002491)、世纪鼎利(300050)、庞大集团(601258)、海大集团(002311)、久其软件(002279)焦作万方(000612)、华联股份(000882)、金龙汽车(600686)、金晶科技(600586)



