周四的走势很任性了。 看过昨天文章的朋友知道，我们说，能够守住3152就是强势信号。强势信号意味着后面一定在酝酿拉升突破。 当然，今天距离拉升突破还有一定距离。但是大家从各个指数分时级别能够看出资金的任性





周四盘面，代表权重和题材的沪指和创业板明显基本上是同步的——早盘高开震荡，随后震荡下行，分时级别收出了比较统一的下跌通道，原本这个通道如果持续到尾盘，明天周五顺势向下一打，基本上就是很好的进场机会。但是显然， 主力资金并没有准备给观望盘这些机会，尾盘最后一小时转手拉升，带动市场全面收红。主力资金玩了一手“拖刀计”，所有不坚定的筹码都被一把收走，够狠

从全天运行来看，量能继续保持低迷，不过这个问题我们解读过，可以忍。反而分时级别的动作太漂亮，可以看做是一个标准的洗盘动作。不知道有没有不坚定的朋友被洗出场外。





对于我们来说，继续让大家耐心等待， 我们坚定看多反弹3200的第一目标位。





板块方面石油石化是今天盘面上一大亮眼品种。还是美国退出伊朗核协议引发的。今天国内的原油期货几乎奔涨停，太强势。这种强势有没有持续性呢？





我们讲 原油价格，保持高位甚至继续上涨应该是目前市场的共识了。原因很简单——目前主导全球能源价格的三大玩家都是看多原油的。





第一沙特，尽管目前油价升至三年高位，原油作为沙特等一些国家的主要经济命脉，油价的上涨为这些国家的经济提供了更好的刺激和动力。但由于沙特政府支出水平的增加，该国财政盈亏平衡点上涨，当前油价还远不足以助沙特平衡国家预算。我们预测沙特想要填平财政赤字，原油价格需要保持在88美元以上，仍然有很大空间。而且大家不要忘了，沙特阿美是准备IPO呢，这是年初我们重点讲过的内容，不赘述了。





第二俄罗斯，俄罗斯主动议价能力不足，但是普京显然是希望看到油价上涨。核心原因也是财政。今年四月份俄罗斯能源部长诺瓦克还刚刚表示过希望能和OPEC成立新组织，以便执行原油减产。





第三美国，美国的问题我们昨天给大家重点讲了——有兴趣的朋友可以移步昨天的文章。目前看美国重新在中东点火应该是趋势。





所以市场在目前的预期下，原油价格的影响下，还有炒作空间。只不过需要注意一点，原油里面油服品种尚可期待， 但是因为权重的占比比较高，板块很容易出现半日游的行情，所以原油权重要切忌追高。





其他热点方面，填权仍然是最火爆的品种。罗牛山携手沙河股份、锋龙股份，全部回封，上演了日内大烂板的好戏！分歧够大，但是游资也够疯狂。填 权概念目前应该说是最疯狂的资金在讲最疯狂的故事。除非有非常好的短线嗅觉，否则参与难度还是很大 。风险偏好低的朋友，可以寻找一些底部品种进行提前埋伏。目前看去年和今年的填全品种有几百只，还是少量品种讲故事，中奖概率并不高。





最后，市场如期开始拉升权重护盘， 我们上半周重点讲的券商尾盘发力，真正的大资金，现在是最耐心的猎手 ，都在等待市场露出“弱点”的时候用最强势的武器一招制敌。所以目前其实是真正的中线布局机会。大家把握好，同时也要多一点耐心。 对于行情来说，我们认为攻击3200几乎是板上钉钉的。继续看多！



