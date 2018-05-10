周四早盘市场大幅高开，之后陷入震荡状态。从走势结构上看，伊朗核协议问题的重燃，点燃了整个原油价格的预期。包括在国内财政问题的压迫下，沙特为首的OPEC也有意于进一步压缩产能提高原油价格。





布伦特原油近期连续上涨的带动下，国内石油石化板块早盘直接高开。但原油上涨，尤其是两桶油拉升，在存量博弈的市场环境中，向来是一个比较尴尬的信号。一方面两桶油这种超级权重拉升，会带来资金的严重分流，其次因为存量博弈，市场整体成交薄弱，因此两桶油自己也难以得到持续的拉升。





因此这一类品种的启动，包括对于存量环境下所有权重股的操作态度，我们向来是非常明确地—— 底部未动的可以提前买入，而一旦拉升，则就要做好利润兑现操作。





不过与权重有所不同的是， 油服品种表现出非常强的姿态。 逻辑上面，油服企业的业绩出来了，20%的业绩增长，同时随着原油价格上涨，原油采炼的热情升温，所以催生了油服的更多市场空间。





目前看影响油价的几大巨头，沙特自己要解决财政问题，俄罗斯也如是，巴不得油价上涨一些。美国重新挑起伊朗问题，意在否定奥巴马时期在中东影响力分割上对欧洲各国的妥协。所以几大因素下，原油价格继续上涨，或者维持高位，应该是大概率事件。





原油之外的另一个主线是填权。





目前监管已经特停了三只妖股，但是市场糴填权的认可度仍然比较高。 昨天是美力科技，今天世名科技弯道超车成功卡位，四连板成为当前高度担当。逻辑上面市场认为高送转本身受到政策打压，但是回首看去年的高送转品种并没有充分炒作，所以补涨是目前填权概念一个主线所在。





低位老填权股横河模具、新宏泽、昇兴股份连板溢价，今天资金又挖掘出花王股份、赛摩电气等做补涨。





填权股的整体活跃，事实上还是很大程度上受到了近期消息面减压的影响。总的来说还是游资活跃在寻找噱头炒作，看着很热闹，但是大家自己操作可能也不太容易，毕竟龙头关小黑屋之后，目前走的都是一些低位补涨的，持续性存疑。另外 去年除权、今年除权的，加起来好几百只，随便拉个十来只涨停，看着多，但概率其实并不算高。



