周三行情，在连续两天无量反弹之后，走出一波调整姿态。首先说两点：





第一，调整没有太超出意外 ，市场近期反弹，但是增量资金始终有限，板块轮动速度过快没有特别好的持续性，所以出现调整整固是正常的，也是健康的。稳扎稳打，量能和板块持续性的问题，是有时间来修复的。





第二，目前看整体市场虽然调整了，但是调整格局仍然是非常强势的姿态。 我们讲3152是非常重要的支撑，而且只要市场能够站稳该点位，将是大A强攻的信号。目前看，今天盘中3152展现出极强的防守性，说明资金整体的活性较高。





所以，总体来说， 周三市场调整，但是属于强势姿态。我们认为当前指数底部已经夯实，大家没有必要过于保守，应该做到无惧调整，静待冲关。





盘面比较闷，大家要做的是捂住优质品种。消息面比较刺激，很多朋友看了今天凌晨美国退出伊朗核协议，不太明白怎么回事，为什么川普要不断地在中东和中国两线作战，从叙利亚到伊朗，为什么总是闲不住？后面我们给大家好好解读一下。





从我们的观点来看，川普针对叙利亚、伊朗的打击，以及针对我国的贸易战，都是一条主线穿成。想要理解这个，就必须明白白宫现任当家与前任对于白头鹰战略定位的差异





奥巴马时代，美国为了重塑世界格局做了很多事情，为了限制中国，奥巴马采取了“西守东攻”，在中东地区，奥巴马采取了守势，也因此中东地区豪强并起，法国、英国、德国、俄罗斯在中东上下其手，沙特、土耳其、伊朗趁机扩大势力范围。





在东亚地区，奥巴马政府动作频频，南海问题、钓鱼岛问题、“亚洲再平衡”、TPP等等，搞得中国四周不得安宁，中国在东亚、东南亚扩张影响力受到了极大阻碍。 同时，奥巴马时代，美国比较看重和欧洲的合作，也默许了欧洲在中东、东欧扩大影响力。当然，美国也出了不少血，代表就是TPP、巴黎协定和伊朗核协议。





而在川普上台后，狂人眼里，奥巴马的战略定位一文不值，川普一方面认为东南亚小国身上没油水可捞而且战略价值不大，在东亚应该是美国去割中日韩的肉，而不应该是美国割肉去喂日韩、东南亚的国家。因为美国控制了贸易通道，中日韩的脖子都被美国掐着。另一方面，川普认为中东对美国的价值远大于东南亚对美国的价值，美国只要控制了中东，那么远东地区同欧洲之间的合作就需要看美国的脸色，中国的“一带一路”就会被美国建设的收费站、雇佣的城管敲诈勒索，欧洲的一帮二五仔也就会老老实实，不会整天想着什么“大欧洲的荣光”。





所以为了MAGA大业，川普要“先西后东”，先在中东地区把其他势力给压下去，斩断欧洲、中国伸到中东的手，避免欧洲和中国在中东地区握手。同时，利用自身技术优势、军事优势、美元优势，让东亚、东南亚地区的国家割肉。





扯了这么多，就是想说，从川普上台那一刻起，美国退出伊核协议已是必然之事。 因为伊核协议代表美国承认了中俄英法德在中东的地位和特殊利益， 在川普看来，这本身不符合美国利益。川普所做的一切都是为了维护美国的超级霸权地位，目标虽然和奥巴马一样，但采用的手段更加直接，奥巴马偏向于“拉拢”，川普则倾向于“控制”。





川普选择的策略的基础和信心来自于美国强大的军事实力，川普也是个只相信拳头的人，总之，伊朗核协议作为历史上少有的世界主要大国全部签字的协定，美国的退出也意味着欧洲、中国所提倡的“世界多极化”目前看恐怕还是一个梦想，美国依然是世界上唯一的超级大国，美国依然会尽全力阻止“多极化”进程。





而无论是贸易战，还是退出核协议都是这位狂人整体展露的一环。然而多极化的过程，事实上又是不可避免的。最后，2018年5月8日，中国公布了隐身战略轰炸机的计划，而19年前的5月8日，美国的隐身战略轰炸机轰炸了中国驻南联盟大使馆。 不得不感慨一句“时光荏苒，岁月如梭，路漫漫其修远兮”。



