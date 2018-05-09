周三市场在连续上涨两天的逼空行情之后，开始呈现调整。这个调整没有太超出预期。之前和大家讲过，只要量能没办法跟紧，调整是一定会出现，或者说越早出现横盘越健康。





早盘技术上面能够确认几件事儿，我们分别来讲。





第一，量能仍然没有放大。 这个正常，回调缩量之后，重点大家要看后面第二阶段拉升能不能把量带出来。





第二，3152点表现出强支撑效果。 早盘回调基本上围绕3152点震荡，始终不敢越雷池一步。好迹象，我们之前讲过3152和3200是市场两大压力，突破后压力转支撑，只要指数能够维持在3152点上方，我们认为这就是强势回调。是市场情绪回暖的信号。





第三，市场尾盘出现拉升翻红，但是成交量反而没有放大。 分时级别出现了背离信号，午后恐怕还是要以震荡为主。





板块方面来看，特朗普昨夜宣布推出伊朗核协议，中东方面再次出现新变局。有兴趣的朋友可以看一看《逃离德黑兰》，美国和伊朗在十九世纪70年代结下的梁子，一直延续至今。不论如何，中东问题的任何变局都会引导至原油价格，早盘石油板块拉升。但是这个我们要提醒大家，国际原油价格此前已经提前有过反应，反而在特朗普宣布后形成回落。所以原油板块的上涨，大家要谨防一日游的可能性。 我们在本周内参，提前让学员布局了石油股，今天策略上面给了很明确的操作意见，大家依计而行。





妖股方面，华锋股份和永和智控被停牌关小黑屋，市场妖股开始出现降温，再加上券商客户交易行为管理将受现场检查，高斯贝尔和沙河股份盘中出现跳水。不过目前看老填权的热点开始形成扩散，美力科技直接一字开盘，新光药业大幅高开之后放量封板。包括一些今年的高送转品种，比如威唐工业，也在早盘临收盘之前封板。游资还是有很高活跃度，只不过这些品种，不建议大家追高，如果有能力筛选的投资者可以低位埋伏，追高要当心碰到阿石创、润欣科技这种炸板品种会非常闹心。





整体来看，市场仍然不断有新的热点出现，典型的消息面减压之后的游资反弹。不过缺点是仍然没有持续性的品种出现。这也是受制于成交量水平的问题。所以目前市场我们提示大家逢低进场很多品种迎来了布局机会，但是追高要冒的风险还是比较大。





后期行情不用担心了， MSCI预期之下，大量资金会涌入有关的标的。 只不过经历了去年一年的洗礼之后，外资的选股思路目前我们看也在变化。所以目前的窗口下，机会在增多，但是能不能把握住，仍然是很重要的课题。





消息面上，我们对于美国的贸易谈判框架出炉，要求美国开放对华限制出口的高新技术。其实美国对我们的科技封锁不是一两天。美国最流氓的不在于自己封锁自己，而是要求其他国家也要如此。而且这种行为是一以贯之，当初美苏冷战，苏联是以潜艇见长的（所以日本重点发展的是反潜）。潜艇想要减少水下噪音最重要的是螺旋桨的精密车床。当初日本在不违反美国强制的技术封锁要求前提下，出口了三台民用级别的车床给苏联。结果因为日本技术太先进，白宫非常蛮横的认为日本违反了禁令。反手对日本进行了严厉制裁。。。什么是霸权主义？可见一斑。





贸易谈判这事儿很可能会成为贯穿全年的最重要的国际因素。包括近期大家看北朝将军在出访美国前，这两天又来拜访主席。李总也在出访日本之后释放一系列信号。双方都在积累手中的筹码。后面还有的看。



