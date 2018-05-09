【题材】





1、终身职业技能培训将推行、互联网手段受重视





国务院日前印发《关于推行终身职业技能培训制度的意见》，提出力争2020年后基本满足劳动者培训需要，努力培养造就规模宏大的高技能人才队伍和数以亿计的高素质劳动者。意见还提出，推进培训内容和方式创新，鼓励开展新产业、新技术、新业态培训，大力推广"；





互联网+职业培训"。





洪涛股份(002325)涉及考研培训、医学与法律培训以及建工类教育等领域；方直科技(300235)、立思辰(300010)涉足在线教育相关业务。









2、上海打造全球新品首发地、争取更多免税政策先试先行





上海市5月8日举行市政府新闻发布会，介绍《全力打响"上海购物"品牌加快国际消费城市建设三年行动计划(2018-2020年)》相关情况。上海计划于5月底举办"打造全球新品首发地"的启动仪式，争取更多吸引境外消费回流的免税政策在上海先行先试，扩大购物离境退税商店规模，创建离境退税示范街区等。





豫园股份(600655)主营收入来自老庙黄金、亚一珠宝等时尚品牌以及数十家中华老字号；老凤祥(600612)是上海市黄浦区国资委旗下黄金珠宝龙头企业。









3、阿里成功研制最强量子电路模拟器、量子计算研发提速





阿里巴巴量子实验室宣布，近日成功研制了当前世界最强的量子电路模拟器"太章"，在全球率先成功模拟了81比特40层的作为基准的谷歌随机量子电路。此前同样层数的模拟器只能处理49比特。业界人士分析称，阿里上述进展有利于加快量子计算机开发。"太章”作为软件"模拟器"，验证了算法、系统架构、应用演示，为真正的量子计算机开发准备了开发工具和开发环境。





A股公司中：科华恒盛(002335)与科大国盾共同开发量子通信应用市场；天海防务(300008)与深圳中科创客学院有限公司等合作成立"深圳中科佳豪量子工程研究院”；光迅科技(002281)携手科大国盾研发光电子器件。









4、日本“四巨头”联手研发固态电池相关公司受关注





据媒体报道，日前，日本主要汽车制造商丰田、日产、本田以及松下公司联手展开了一个新的研发项目——固态电池。锂离子电池技术与评估中心财团从日本经济产业省那里获得了1400万美元的资金支持。最终目标是在2030年之前共同研发出一种能够支持800公里续航里程的电池技术。





赣锋锂业(002460)拟2.5亿元投建第一代固态锂电池研发中试生产线。雄韬股份(002733)加大投入对固态电池及新型动力锂电池和电池系统产品的研发。国轩高科(002074)在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。横店东磁(002056)在接受机构调研时表示，将组织研发固态电池。









5、《复仇者联盟3》横扫全球票房本周国内上映 掀观影潮





据外媒报道，漫威出品的超级英雄影片《复仇者联盟3》正横扫全球票房，4月26日上映首个周末就以2.5亿美元和6.3亿美元创出北美和全球电影票房首周末新高。上映11天票房即破10亿美元，成为全球票房最快破10亿的电影。本周五，该片将在中国内地上映。截至5月8日17点，该片猫眼想看人数达到106万，预售票房达到2.26亿元，均创出历史新高。





A股中，中国电影(600977)负责《复联3》的发行工作；横店影视(603103)是国内院线龙头之一，三四线城市完善布局。









6、抖音一季度全球下载量最高 资本看好短视频产业链迅猛发展





应用市场研究公司Sensor Tower的数据显示，今年一季度，抖音下载量达4580万次，超越Facebook、Youtube、Instagram等，成为全球下载量最高的iPhone应用。





上市公司中，网达软件(603189)是视频领域的技术提供方，目前向运营短视频业务的新媒体企业提供技术支撑；网宿科技(300017)2018年一季度短视频带动互联网流量高速增长，今日头条系短视频应用崛起成为一季度公司带宽快速增长重要推动力。









7、全球首条智轨示范线试运行 已初步具备商业化运营能力





今日(5月8日)上午9点50分，随着全球首条智轨快运A1线(首期)试运行开通启动装置的按下，智轨在湖南株洲正式进入为期三个月的试运行阶段。





此次运行的智轨列车由时代新材(600458)大股东研制，天晟新材(300169)为“智能轨道快运系统”提供复合材料解决方案。









8、苹果或推出三摄像头手机 三摄有望成为高端机标配





据媒体报道，元大证券苹果供应链分析师蒲得宇(Jeff Pu)表示，苹果公司明年下半年至少会发布一款配备三枚摄像头的新iPhone手机。分析人士称，三枚摄像头应该是为最高端iPhone设计的，有可能是2019年将要发布的第三代iPhone X或iPhone X Plus。该分析师还表示，除了iPhone之外，在下一代华为Mate 20系列机型上，三摄像头将成为全系标配。





欧菲科技(002456)掌握高阶摄像头、三摄像头、深度摄像头等多项核心技术；水晶光电(002273)是滤光片行业龙头，是苹果等公司供应相关商。





【要闻】

1、习同金在大连举行会晤。

2、李：中日两国将签署一系列合作协议 并给予日方RQFII额度

3、国务院发布《关于推行终身职业技能培训制度的意见》。

4、今日上会4家IPO企业，2家过会1家被否1家取消审核。

5、4月贸易顺差为1828.00亿元人民币，4月对美贸易顺差221.9亿美元，环比增长43.8%

6、中方向美方提出了框架清单：包括取消对出口中国的高科技产品的限制。

7、上周新增投资者数15.76万，环比减少38.96%。

8、MSCI半年度调整结果将公布，中金预计约229只A股被纳入。

9、长江深水航道向全球开放，5万吨级海轮可直达南京港(002040)。

10、欧盟委员会：对从中国进口的卡车和大客车轮胎征收关税。

11、证监会：野村控股提交设立证券公司申请，拟持股51%。

12、欧盟对中国卡车和大客车轮胎征收六个月的反倾销关税。

13、欧洲批准基因编辑技术治疗地中海贫血。

14、美股三大指数涨跌不一，纳指收涨0.02%；COMEX 6月黄金期货收跌0.40美元；WTI 6月原油期货收跌2.4%。

【公告：复牌】

北陆药业(300016)：终止筹划重大资产重组，股票复牌

神州易桥(000606)：6亿元收购快马财税剩余60%股权 股票复牌

璞泰来(603659)：公司终止重组事项 股票复牌

*ST三泰、*ST昌鱼 *ST厦工、*ST宏盛、 *ST万里、*ST一重等6股撤销风险警示 周三复牌

【公告】

克来机电(603960) ：子公司签4000多万技术服务合同

江河集团(601886)：中标2.57亿幕墙工程项目

保利地产(600048)：4月实现签约金额324.65亿元，同比增长23.89%

全通教育(300359)：中标3496万项目

铁汉生态(300197) ：联合体预中标5.2亿PPP项目

广电运通(002152)：子公司与腾讯就微信乘车码业务签订1884万元合同

武进不锈(603878)：实控人之一提议新分红方案 拟10派3.16元

印纪传媒(002143)：控股股东及其一致人协议转让5%股份

格林美(002340)：与北汽集团下属公司在退役动力电池回收等领域战略合作

涪陵电力(600452)：重庆下调电价

千山药机(300216)：合计1.2亿债务到期未能清偿

坚瑞沃能(300116)：沃特玛及其子公司名下新增25个银行账户被冻结

信息发展(300469)：终止非公开发行股票

中弘股份(000979)：内部控制存在重大缺陷，安徽证监局责令改正

艾华集团(603989)：逾七成股份将于15日起上市流通

中孚实业(600595)：拟20亿元成立子公司 推进高精度铝加工业务

中兴通讯(000063)2017年度股东大会延期召开

华锋股份(002806)：股价涨幅较大，股票停牌核查

永和智控(002795)：股价涨幅较大，股票停牌核查

【公告：增减持】

荃银高科(300087)：大北农(002385)累计增持5% 持股达到9.9%

伊之密(300415)：伊川投资累计减持达到5%

华东数控(002248)：股东计划减持不超过4%股份

天海防务(300008)：二股东计划减持不超过2.44%股份

扬帆新材(300637)：上海诚伦累计减持123万股 拟继续减持1.38%股份

达意隆(002209) ：董事计划减持0.53%股份

宁波建工(601789)：广天日月拟6个月内减持不超过3%股份

【解禁股】