市场的本质没有变化， 消息面上是贸易战暂时降温之后，前期受到消息压力而无法表现的个股开始集中展开报复。 就贸易战而言，后面肯定还有博弈，下周刘鹤将再次访美，进行下一轮谈判！



第一轮谈判过程中，我们已经挫败了美国的漫天要价。目前中国也是在合纵连横，为第二轮谈判做准备，李总刚在东盟演讲完，又马不停蹄的去了日本，参与中日韩峰会！世界上多数国家都反对贸易保护主义，中国也在积极争取更多国家的支持，获取更多的谈判筹码！



贸易战暂时降温是带给市场缓和的机会。而另一方面MSCI的预期升温，则是直接给了市场主动进攻的勇气。



6月A股入摩，纳入MSCI基本上敲定，随着时间临近，以及长达两个月调整后沪指重新回归2638点估值低位，机构配置蓝筹白马预期强烈。大家看近期盘中热点，基本上也是围绕msci作为主线进行炒作。周一白酒医药、周二家电启动。而权重板块也是如此。



权重我们从上周开始为学员提示保险券商品种机会，今天这种走势之后，也要提示大家一句，短线保险股暴力拉升之后有技术调整的需求，持仓的投资者要做好获利了结， 后面市场想要再下一城，大家可以重点关注尚未启动的权重板块，这里面券商龙头的表现值得期待一下。



除此之外，随着市场的阶段性回暖，这两天妖股又疯了，A股还逃不掉“一管就死，一放就疯”怪圈！因此，6板的永和智控，晚上大概率要特停！其实，关了永和还能接受，但如果永和智控和华锋股份同时特停，明天妖股要闷死了，我们认为目前时间点，应该是能够回调积极布局的窗口，但是大家在操作的过程中，对于妖股我们还是敬而远之。因为一些没有逻辑的上涨，最终会迎来没有逻辑的下跌。而它的高点出现往往也是没有逻辑的。君子不立于危墙之下。



而对于行情来说，今天的市场应该还是过度行情，很多朋友近期关注成交量问题，我觉得暂时不需要过分的担忧，毕竟每一次反弹启动阶段， 量能都是循序放大的不用过度的解读，后期只要能持续补量，这种上涨就可以接受。



目前留给行情的课题，反而是——持续性热点。从近期来看，msci确实酝酿了一批热点出现，但是从吃药喝酒家电权重来看，市场反弹的持续性并不佳。这是存量资金和游资所为，也是受制于目前市场的增量环境。虽然短线看无伤大雅。 但是后面如果指数想要再下一城，必须要有持续性的龙头板块出现。这算是我们留给市场后半周的功课了。





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